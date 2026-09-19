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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Laidotuvėse – šokas: išgirdus iš karsto kalbantį velionį vos nenualpo

2026-09-19 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 19:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Ar galite mane išleisti? Čia labai tamsu!“ – iš ką tik į kapą nuleisto karsto pasigirdo balsas. Vis tik vietoj išgąsčio tarp gedinčiųjų nuvilnijo juoko banga. Airijos Kilkenio grafystėje esančiose Kilmanago kapinėse susirinkę žmonės netrukus suprato, kad tai buvo velionio sugalvotas paskutinis pokštas.

Shay Bradley karstas, netektis (nuotr. stop kadras, 123rf.com)
GALERIJA (7)

„Ar galite mane išleisti? Čia labai tamsu!“ – iš ką tik į kapą nuleisto karsto pasigirdo balsas. Vis tik vietoj išgąsčio tarp gedinčiųjų nuvilnijo juoko banga. Airijos Kilkenio grafystėje esančiose Kilmanago kapinėse susirinkę žmonės netrukus suprato, kad tai buvo velionio sugalvotas paskutinis pokštas.

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Iš karsto sklindantis balsas tęsė: „Kur aš po velnių esu? Ar čia tas kunigas, kurį girdžiu?“ Po šių žodžių susirinkusieji juokėsi dar garsiau, rašoma independent.co.uk.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Prieš mirtį paruošė garso įrašą

Taip savo laidotuves, vykusias 2019-aisiais, nusprendė „papuošti“ buvęs Airijos gynybos pajėgų veteranas Šejus Bredlis (Shay Bradley). Prieš mirtį jis buvo paruošęs garso įrašą, kuris buvo paleistas būtent tuo metu, kai karstas buvo nuleidžiamas į kapą.

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Laidotuvėse velionio sumanymas sukėlė ir juoką, ir ašaras. Jo dukra Andrea socialiniame tinkle pasidalijo vaizdo įrašu bei paaiškino, kad įrašas buvo leidžiamas per garsiakalbį, padėtą šalia tėvo kapo.

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„Tai buvo paskutinis jo noras. Koks jis buvo žmogus... Net ir tada, kai visi buvome neapsakomai nuliūdę, jis sugebėjo mus prajuokinti“, – rašė Andrea.

Anot jos, tai buvo „geriausios įmanomos išlydėtuvės nepaprastam žmogui“.

Velionio anūkė Chloe Kiernan taip pat pabrėžė, kad senelis visą gyvenimą stengėsi dovanoti žmonėms šypsenas.

„Viskas, ko jis norėjo, buvo priversti žmones juoktis ir šypsotis. Būtent tai jam ir pavyko padaryti“, – sakė ji.

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Vaizdo įrašas pritraukė susidomėjimą

Vaizdo įrašas netrukus išplito internete ir sulaukė didžiulio susidomėjimo. Juo pasidalijo ir Airijos gynybos pajėgų veteranų naujienų puslapis.

„Su dideliu liūdesiu sužinojome apie mūsų karinio brolio ir kolegos veterano Šejaus Bredlio mirtį. Airijos gynybos pajėgų veteranų asociacijos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Anne ir visai šeimai. Tegul jis ilsisi ramybėje“, – rašoma pranešime.

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Vėliau asociacija pasidalijo ir kita žinute, kurioje paaiškino, kuo išsiskiria kariškių humoras.

„Neseniai manęs paklausė, kuo skiriasi kariškas ir civilinis humoras. Atsakymas paprastas – kariškių humoras yra juodas. Šis vaizdo įrašas tai puikiai parodo. Tai Šejaus Bredlio laidotuvės, vykusios 2019 metų spalio 12 dieną, ir jose užfiksuota būtent tai“, – teigiama įraše.

Nors laidotuvės paprastai siejamos su liūdesiu ir atsisveikinimu, Š. Bredlio šeimai ir draugams jos tapo ne tik gedulo, bet ir šypsenų kupinu prisiminimu apie žmogų, kuris net paskutinę gyvenimo akimirką norėjo pralinksminti aplinkinius.

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