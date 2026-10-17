Iššūkis: ar išspręsite šeštadienio kryžiažodį? Spalio 17 d.

Vieniems šeštadienį norisi ilgiau pamiegoti, tingiai pasivartyti, pagalvoti apie skanesnius pusryčius ar nekasdienius pietų patiekalus ir ramų laiką su artimaisiais.
Kiti - nuo pat ryto skuba į turgų, patraukia į kelionę, imasi darbų aplink namus ar pasileidžia ieškoti nuotykių.
Kad ir kuriai stovyklai priklausytumėte, kiekvienas šeštadienis turi savitą ritmą.
Bet kokiu atveju prie rytinio kavos ar arbatos puodelio, o galbūt vėliau sustojus atsipūsti verta išspręsti ir naują šeštadienio kryžiažodį.
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