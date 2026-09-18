Iššūkis: ar išspręsite penktadienio kryžiažodį? Rugsėjo 18 d.

Kviečiame trumpam atitraukti mintis nuo kasdienių rūpesčių ir išbandyti savo žinias – išspręskite penktadienio kryžiažodį, kuriame laukia įvairiausių temų klausimai.
Gerų idėjų gali pamėtėti ir naujas penktadienio kryžiažodis. Jeigu jis tiksliai ir nepasakys, ką veikti, tai tikrai pagerins smegenų veiklą - tuomet tikrai kils puikių minčių apie savaitgalį!
Taigi, ar išgliaudysite naują šio penktadienio kryžiažodį?
Kiekvieną dieną – naujas kryžiažodis didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt!
Taip pat kviečiame pabandyti daugelio pamėgtus tv3.lt testus!
O dar daugiau klausimų ir galvosūkių – TV3 laidoje „galvOK“!