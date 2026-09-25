Gydytojas skyrė reabilitaciją? Turi jums žinią

Reabilitacijos poreikį ir jos trukmę įvertina fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas.
Pasakė, kam pirmiausia turi būti skirta reabilitacija
Specialistai taip pat atkreipia dėmesį į svarbius terminus, kurių pacientams reikėtų nepamiršti. Kaip vyksta visas reabilitacijos skyrimo procesas, VLK paaiškino savo įraše.
„Kaip skiriama medicininė reabilitacija?
Medicininė reabilitacija taikoma pacientams po operacijų, sunkių ligų ir traumų ar sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Ją skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas.
- Kreipkitės į šeimos gydytoją ar gydantį gydytoją. Gydytojas prireikus išrašys siuntimą į FMR gydytojo konsultaciją.
- Per 60 dienų užsiregistruokite pas FMR gydytoją.
- FMR gydytojas įvertins ligas, nustatytas diagnozes, sveikatos būklę, ligos sunkumo laipsnį bei biopsichosocialinių funkcijų sutrikimus ir spręs dėl medicininės reabilitacijos tikslingumo ir trukmės, taip pat ar reikalinga ambulatorinė ar stacionarinė reabilitacija.
- Gydytojas taip pat informuos, kuriose reabilitacijos įstaigose reikiamos paslaugos yra teikiamos, bet gydymo įstaigą galite rinktis patys.
- Iš anksto susitarkite ir į reabilitacijos įstaigą atvykite per 2 mėnesius nuo FMR gydytojo siuntimo išrašymo dienos. Jei skirta palaikomoji reabilitacija – per 6 mėnesius.
Stacionarinė reabilitacijos įstaiga pirmiausia turi priimti pacientus po infarkto, insulto, traumų, onkologinių operacijų, endoprotezavimo, vaikus ir itin sunkios sveikatos būklės pacientus.
Tai vienas iš klausimų, kuriais domėjosi Salininkų rudens šventės lankytojai, užsukę į Valstybinės ligonių kasos palapinę. Juos įstaigos specialistės Viktorija ir Rita konsultavo įvairiais su privalomuoju sveikatos draudimu susijusiais klausimais.
Konsultuodamiesi ir dalyvaudami smagioje viktorinoje, žmonės galėjo sužinoti naudingų dalykų šia tema.
Dėkojame Salininkų bendruomenės asociacijai už galimybę skleisti šias žinias“, – rašoma įraše.
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