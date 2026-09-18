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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atskleidė superinį pyrago receptą: „Kai ruduo pamėtėja slyvų...“

2026-09-18 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 11:45
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„Kai ruduo pamėtėja slyvų, kepame pyragą“, – rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Slyvų pyragas su morengais (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

„Kai ruduo pamėtėja slyvų, kepame pyragą“, – rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

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Kepimo forma 24 cm skersmens. Porcijos 10-12. Užtruksite gaminant apie 20 min. + 40 min. kepimo laikas.

Reikės:

  • 750 g slyvų;
  • 2,25 st miltų;
  • 180 g šalto sviesto;
  • 5 v. š. cukraus;
  • 5 kiaušinių tryniai;
  • 1.5 a. š. kepimo miltelių.

Baltymų masei:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • 5 kiaušinių baltymai;
  • Žiupsnis druskos;
  • 150 g cukraus pudros.

 

Miltus sumaišome su kepimo milteliais. Įtarkuojame sviestą, suberiame cukrų. Sutriname masę tarp pirštų, kol gausime trupinius. Sudedame kiaušinių trynius ir suminkome tešlą. Kepimo formą ištepame sviestu, tešlą paskleidžiame į indą.

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Slyvas nuplauname, perpjauname per pusę, išimame kauliukus, gausiai pabarstome cukrumi. Slyvų puseles suberiame ant tešlos pagrindo. Kepame 190 laipsnių temperatūroje apie 15-20 min

Kiaušinių baltymus plakame su žiupsniu druskos ir palaipsniui suberiame cukraus pudrą. Išplakame iki standžių putų. Gautą masę paskirstome ant pyrago viršaus. Kepame orkaitėje dar apie 15 min., kol baltymai gražiai paruduos.

Recepto šaltinis @skanusgyvenimas

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