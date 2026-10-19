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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

107-erių vyras 1 patiekalą vadina ilgaamžiškumo šaltiniu: nustebsite išgirdę

2026-10-19 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 16:15
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Seniausias Velse gyvenantis vyras, sulaukęs net 107-erių metų, atskleidė savo ilgaamžiškumo paslaptį ir sako visą gyvenimą mėgęs ir dažnai valgęs vieną patiekalą. Sužinoję nustebsite – mažai kam jis siejasi su sveika mityba ar ilgaamžiškumu.

107-erių Antrojo pasaulinio karo veteranas Owenas Fileris (nuotr. facebook.com)
GALERIJA (6)

Seniausias Velse gyvenantis vyras, sulaukęs net 107-erių metų, atskleidė savo ilgaamžiškumo paslaptį ir sako visą gyvenimą mėgęs ir dažnai valgęs vieną patiekalą. Sužinoję nustebsite – mažai kam jis siejasi su sveika mityba ar ilgaamžiškumu.

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Antrojo pasaulinio karo veteranas Owenas Fileris mano, kad jo įspūdingą ilgaamžiškumą lėmė paprastas gyvenimas, sunkus darbas ir saikas.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 107-erių sulaukęs Owenas Fileris

Atskleidė patiekalą, kurį valgė itin dažnai

Jis tvirtina, kad sulaukti tokio garbaus amžiaus nėra jokios paslapties, tačiau pripažįsta pats visą gyvenimą neapsiėjęs be vieno patiekalo, kurį valgydavo neretai, rašo express.co.uk.

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„Kaip iki šiol nugyvenau, niekada nesužinosiu, tačiau sutikau daug žmonių, kurie manimi žavėjosi ir klausė, kaip man tai pavyko.

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Jokio slapto recepto nėra, nebent tai, kad visą gyvenimą dirbau. Paslapties nėra, tiesiog reikia gyventi tinkamai ir aš visada taip dariau.

Niekada nepersivalgydavau, gyvenau valgydamas žuvį su bulvytėmis. Žuvis su bulvytėmis yra pilnavertis patiekalas – porcija bulvyčių ir žuvies. Tai buvo menkė ir starkis, tikra žuvis“, – pasakojo jis.

1919 m. gimęs O. fileris tarnavo Karališkajame Velso fuzilierių pulke, o Antrojo pasaulinio karo metais buvo perkeltas į karo policiją. Jis turi keturis vaikus, o jo šeimą dabar sudaro 10 anūkų ir 15 proanūkių.

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Artėjant jo gimtadieniui buvo surengta šventė Brinmauro kino teatre, kurioje dalyvavo artimieji ir buvę tarnybos draugai. Ginkluotųjų pajėgų organizacija SSAFA pagerbė jį atminimo statulėle, įteikta už išskirtinę karinę tarnybą.

Šventės metu kino teatre surengtas netikėtas sutikimas ant raudonojo kilimo. Pats O. Fileris pasirinko žiūrėti filmą „One Good Turn“.

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Kitas veteranas Darrenas Foote'as, padėjęs organizuoti šventę, sakė, kad O. Filerį stebina visas jam rodomas dėmesys. Jis apibūdina ilgaamžį kaip „labai malonų, žemišką žmogų“.

Nepaisant to, kad sulaukė jau 107 metų, O. Fileris ir toliau laikosi savo kasdienės rutinos: kiekvieną rytą apsivelka švarius marškinius, užsiriša kaklaraištį, nusivalo batus ir, kaip sakoma, „keliasi su tikslu“.

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