107-erių vyras 1 patiekalą vadina ilgaamžiškumo šaltiniu: nustebsite išgirdę

Antrojo pasaulinio karo veteranas Owenas Fileris mano, kad jo įspūdingą ilgaamžiškumą lėmė paprastas gyvenimas, sunkus darbas ir saikas.
Atskleidė patiekalą, kurį valgė itin dažnai
Jis tvirtina, kad sulaukti tokio garbaus amžiaus nėra jokios paslapties, tačiau pripažįsta pats visą gyvenimą neapsiėjęs be vieno patiekalo, kurį valgydavo neretai, rašo express.co.uk.
„Kaip iki šiol nugyvenau, niekada nesužinosiu, tačiau sutikau daug žmonių, kurie manimi žavėjosi ir klausė, kaip man tai pavyko.
Jokio slapto recepto nėra, nebent tai, kad visą gyvenimą dirbau. Paslapties nėra, tiesiog reikia gyventi tinkamai ir aš visada taip dariau.
Niekada nepersivalgydavau, gyvenau valgydamas žuvį su bulvytėmis. Žuvis su bulvytėmis yra pilnavertis patiekalas – porcija bulvyčių ir žuvies. Tai buvo menkė ir starkis, tikra žuvis“, – pasakojo jis.
1919 m. gimęs O. fileris tarnavo Karališkajame Velso fuzilierių pulke, o Antrojo pasaulinio karo metais buvo perkeltas į karo policiją. Jis turi keturis vaikus, o jo šeimą dabar sudaro 10 anūkų ir 15 proanūkių.
Artėjant jo gimtadieniui buvo surengta šventė Brinmauro kino teatre, kurioje dalyvavo artimieji ir buvę tarnybos draugai. Ginkluotųjų pajėgų organizacija SSAFA pagerbė jį atminimo statulėle, įteikta už išskirtinę karinę tarnybą.
Šventės metu kino teatre surengtas netikėtas sutikimas ant raudonojo kilimo. Pats O. Fileris pasirinko žiūrėti filmą „One Good Turn“.
Kitas veteranas Darrenas Foote'as, padėjęs organizuoti šventę, sakė, kad O. Filerį stebina visas jam rodomas dėmesys. Jis apibūdina ilgaamžį kaip „labai malonų, žemišką žmogų“.
Nepaisant to, kad sulaukė jau 107 metų, O. Fileris ir toliau laikosi savo kasdienės rutinos: kiekvieną rytą apsivelka švarius marškinius, užsiriša kaklaraištį, nusivalo batus ir, kaip sakoma, „keliasi su tikslu“.
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