Urtė Jarockė
Baltijos jūroje pažeistas kabelis tarp Lietuvos ir Latvijos: aiškėja daugiau detalių
Baltijos jūroje netoli Liepojos pažeistas optinis kabelis tarp Lietuvos ir Latvijos, tikėtina, kad jį sugadino virš perplaukęs laivas. „Nuo vakar ankstyvo ryto Lietuvos institucijos palaiko glaudų ryšį su Latvijos tarnybomis dėl incidento, susijusio su jūrinio kabelio tarp Lietuvos ir Latvijos (Šventoji – Liepoja) galimu pažeidimu, keičiamasi duomenimis ir turima informacija“, – nurodoma sekmadienį paskelbtame Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) komentare.
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(40)Aktualijos 2026-01-04