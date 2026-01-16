Svajūnas Laukineitis
JAV nustoja rinkti neteisėtus muitus pagal Trumpo dekretus: viršijo įgaliojimus
JAV muitinės ir sienų apsaugos tarnyba (U.S. Customs and Border Protection, CBP) nuo vasario 24 dienos nustos rinkti importo muitus, kuriuos JAV Aukščiausiasis Teismas prieš kelias dienas pripažino neteisėtais, skelbia Vokietijos visuomeninis transliuotojas „Deutsche Welle“, remdamasis CBP pirmadienio pranešimu. Praėjusių metų balandžio pradžioje JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie didelį muitų padidinimą virtinei valstybių, įskaitant Europos Sąjungos šalis.
Mėsos gamyba Vokietijoje pernai beveik nepakito
Vokietija per praėjusius metus pagamino apytikriai 6,9 mln. tonų mėsos – beveik tiek pat kiek ir 2024-aisiais, rodo Federalinės statistikos tarnybos (Destatis) paskelbti išankstiniai duomenys. Pernai šalyje paskersta 48,5 mln. kiaulių, stambių raguočių, avių, ožkų ir arklių, taip pat 697,3 mln. naminių paukščių. Vien tik kiaulių paskersta 0,6 proc. daugiau nei užpernai – 44,9 mln., o kiaulienos gamyba padidėjo 1,1 proc. iki maždaug 4,3 mln. tonų.
2026-02-20
Po Donaldo Trumpo įvestų muitų ES plieno eksportas į JAV sumažėjo 30 proc.
JAV prezidento Donaldo Trumpo įvesti dideli muitai plienui lėmė, kad Europos Sąjungos eksportas į Jungtines Valstijas nuo pernai liepos sunyko beveik trečdaliu, penktadienį pranešė pramonės grupė, ragindama sudaryti „subalansuotą“ JAV ir ES muitų susitarimą. Praėjusiais metais D. Trumpas įvedė 50 proc. mokesčius plieno ir aliuminio importui į JAV, kaip dalį savo muitų, taikomų partneriams visame pasaulyje. Pagal pernai sudarytą susitarimą Jungtinės Valstijos sutiko taikyti 15 proc.
2026-02-20
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Europos agentūros skelbia: mišinių kūdikiams užteršimo toksinais rizika po masinių atšaukimų yra menka
Dvi Europos Sąjungos agentūros ketvirtadienį pranešė, kad pieno mišinių kūdikiams užteršimo toksinais, galinčiais sukelti pykinimą ir viduriavimą, rizika po masinių šios produkcijos atšaukimų yra menka. „Atsižvelgiant į didelio masto atšaukimus, dabartinė užterštų pieno mišinių kūdikiams poveikio tikimybė yra maža“, – teigiama Europos maisto saugos tarnybos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro pareiškime.
Lenkijos pramonė sausį per metus netikėtai susitraukė 1,5 proc.
Lenkijos pramonės gamyba praėjusį mėnesį, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų mėnesiu, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1,5 proc., ketvirtadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba (GUS), remdamasi negalutiniais duomenimis. Toks rezultatas užfiksuotas po šuolio 7,3 proc. gruodį ir prasilenkė su nacionalinės naujienų agentūros PAP kalbintų analitikų prognozėmis, kurių vidurkis buvo augimas 2 procentais.
2026-02-19
Gamtinės dujos Europos didmeninėje rinkoje sparčiai brangsta: štai kokią kainą pasiekė
Gamtinės dujos Europos didmeninėje rinkoje ketvirtadienį pabrango daugiau nei 6 proc., pratęsdamos spurtą beveik 7 proc. per ankstesnę prekybos sesiją, augant susirūpinimui, kad didėjanti įtampa tarp Jungtinių Valstijų ir Irano gali sutrikdyti suskystintų gamtinių dujų (SGD) srautus pagrindiniais Artimųjų Rytų maršrutais.
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Statybų sektorius 2025 metais: euro zonoje augimo ženklų nėra, ES – nežymus didėjimas
Statybų apimtys euro zonoje 2025-aisiais, palyginti su 2024 metais, nepakito, ketvirtadienį skelbia Eurostatas. Visos Europos Sąjungos statybų sektorius pernai plėtėsi 0,5 procento. Paskutinį praėjusių metų mėnesį, palyginti su užpernai gruodžiu, statybų euro zonoje sumažėjo 0,9 proc., jų apimtys ES nepakito. Stipriausiai gruodį per metus susitraukė Austrijos (12,3 proc.), Belgijos (4,3 proc.), Ispanijos (3,9 proc.), o labiausiai išsiplėtė Slovakijos (11,6 proc.), Slovėnijos (10,2 proc.
„L`Oreal“ pelnas pernai sumenko, pajamoms padidėjus
Prancūzijos kosmetikos ir grožio prekių milžinė „L'Oreal“ pranešė pardavimų pajamas 2025-aisiais padidinusi 1,3 proc., tačiau grynojo pelno gavusi 4,4 proc. mažiau nei užpernai. Anot bendrovės pranešimo, pajamos pernai siekė 44,05 mlrd. eurų, grynasis pelnas – 6,127 mlrd. eurų. Pardavimai Europoje didėjo 4,6 proc. iki 14,86 mlrd. eurų, Šiaurės Amerijoje ir Lotynų Amerikoje – menko 0,7 proc. iki atitinkamai 11,728 mlrd. eurų ir 3,28 mlrd.
2026-02-17
Latvija alkoholio gamybą pernai didino 5 proc.
Latvija per praėjusius metus pagamino 46,392 mln. litrų alkoholinių gėrimų, neskaitant alaus – 5 proc. daugiau nei 2024-aisiais, pranešė Valstybės pajamų tarnyba, remdamasi akcizų surinkimo duomenimis. Tarpinių alkoholio produktų, kuriuose alkoholio koncentracija neviršija 15 proc., gamyba mažėjo 17,4 proc., 15-22 proc. – 24,9 proc., o fermentuotų gėrimų, kurių stiprumas neviršija 6 laipsnių – 7,8 procento. Vyno pagaminta 13,3 proc. mažiau.
2026-02-17
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Vokietijos verslo įmonių apklausa rodo niūrias 2026 metų perspektyvas
Vokietijos ekonomika 2026 metais veikiausiai neatsigaus, nes augimą slopina geopolitinis neapibrėžtumas, didelės išlaidos ir silpna vidaus paklausa, antradienį pranešė Vokietijos pramonės ir prekybos rūmai (DIHK). „Vokietijos ekonomika 2026 metais neįsibėgės“, – teigiama DIHK pranešime, kuriame remiamasi šiais metais atlikta 26 tūkst. visų šalies sektorių įmonių apklausa.
JAV metinė infliacija sausį sumažėjo iki 2,4 proc. – žemiausias lygis nuo 2021 metų kovo
Metų infliacija Jungtinėse Valstijose sausį sulėtėjo iki 2,4 proc. nuo 2,7 proc. gruodį, rodo Darbo departamento penktadienį paskelbti duomenys. Naujasis rodiklis, 0,1 procentinio punkto kuklesnis už Volstrito prognozių vidurkį, atspindi bazinį poveikį, daugumos energijos išteklių atpigimą. Maisto produktų brangimas per metus lėtėjo nuo 3,1 proc. iki 2,9 proc., energijos išteklių kainų pokytis keitėsi iš plius 2,3 proc. į minus 0,1 procento.
2026-02-13
Rumunijos ekonomika įžengė į recesiją
Rumunijos ekonomika įžengė į techninę recesiją po dviejų iš eilės bendrojo vidaus produkto (BVP) mažėjimo metų ketvirčių. Nacionalinės statistikos tarnybos penktadienį paskelbtais duomenimis, BVP spalį-gruodį, palyginti su ankstesniu trijų metų mėnesių laikotarpiu, sumenko 1,9 proc., po sumažėjimo 0,2 proc. liepą-rugsėjį. Ekonomikos metinis augimas lėtėjo nuo 1,7 proc. trečiąjį praėjusių metų ketvirtį iki vos 0,1 proc. ketvirtąjį.
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Lietuvoje pabrango degalai: štai kiek tenka mokėti
Mažmeninės degalų kainos per pastarąją savaitę pakilo Lietuvoje ir Estijoje, nepakito Latvijoje, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle. Pigiausi degalai – Estijoje, brangiausi – Lietuvoje. 95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,524 iki 1,564 euro, Rygoje – nepakito – 1,534 euro, Taline – paaugo nuo 1,469 iki 1,489 euro.
2026-02-13
„Honda“ pelnas smuko daugiau nei 60 proc., įvardijo to pagrindinę priežastį
Japonijos transporto priemonių gamintoja „Honda Motor Co.“, veiklos pelną savo finansinių metų, kurie baigsis kovą, trečiąjį ketvirtį sumažinusi daugiau nei 60 proc., daugiausia dėl JAV importo muitų, kurie stipriai smogė nuo eksporto priklausomai Japonijos ekonomikai, taip pat ir automobilių gamintojams. Pasak bendrovės pranešimo, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau, veiklos pelnas sunyko 61,4 proc. iki 153,3 mlrd. jenų (840 mln. eurų), o į šią sumą įtrauktos 125,5 mlrd.
EBPO šalyse nedarbo lygis gruodį išliko stabilus ir sudarė 5 proc.
Vidutinis nedarbas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse gruodį išliko ankstesnio mėnesio lygyje – 5,0 proc., skelbia organizacija. Aukščiau 5 proc. ribos vidutinis nedarbas EBPO narėse nepakyla nuo 2022-ųjų balandžio. Nedarbo lygis paskutinį praėjusių metų mėnesį išliko stabilus 22 iš 32 šalių, kurių duomenys EBPO buvo prieinami, septyniose valstybėse mažėjo, o trijose didėjo.
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Vengrijoje metų infliacija nusileido iki mažiausios per 8 metus
Metų (12-os mėnesių) infliacija Vengrijoje sausį sulėtėjo iki 2,1 proc. nuo 3,3 proc. gruodį, antradienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba. Naujasis rodiklis – mažiausias nuo 2018-ųjų kovo, pažymi „Trading Economics“. Anot statistikos tarnybos, infliaciją praėjusį mėnesį stipriausiai smukdė lėtėjęs brangimas maisto produktų (iki 1,3 proc.), būsto energijos ir šildymo (6,2 proc.), paslaugų (5,0 proc.), alkoholio ir tabako (6,3 proc.
„Mercedes-Benz“ – liūdnos dienos: pelnas sunyko beveik perpus
Vokietijos prabangių automobilių gamintoja „Mercedes-Benz AG“ ketvirtadienį paskelbė grynojo pelno 2025-aisiais uždirbusi beveik perpus mažiau nei ankstesniais metais – mažiausiai nuo COVID-19 pandemijos laikų, pirmiausia dėl JAV muitų bei aršios konkurencijos Kinijoje. Anot bendrovės pranešimo, grynasis pelnas sunyko 49 proc. iki 5,331 mlrd. eurų, pardavimų pajamoms mažėjus 9,2 proc. iki 132,2 mlrd. eurų.
Vairuojate tokį BMW? Skubiai perspėja dėl variklio užvedimo – gali užsidegti
Vokietijos prabangių automobilių gamintojas „Bayerische Motoren Werke AG“ (BMW) atšaukia šimtus tūkstančių automobilių visame pasaulyje dėl galimo pavojaus, kad variklio starteriai gali sukelti gaisrą. „Visuotinis atšaukimas paveiks „vidutinį šešiaženklį skaičių“ automobilių, – sakė bendrovės atstovas spaudai, pridurdamas, kad BMW raštiškai kreipsis į automobilių savininkus, kad galėtų pakeisti galimai nekokybiškus starterius.
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„Paveiks visus skrydžius“: „Lufthansa“ pilotai surengs streiką
Vokietijos aviakompanijos „Lufthansa“ pilotai ketvirtadienį streikuos dėl ginčo dėl pensijų, pranešė jų profesinė sąjunga. „Vereinigung Cockpit“ profesinės sąjungos raginimas paveiks „Lufthansa“ prekės ženklo skrydžius, taip pat „Lufthansa Cargo“ krovinių gabenimo padalinį, nurodoma pranešime.
„Orlen“ įsigija Šiaurės jūroje „Aphrodite“ operatoriaus akcijų
Lenkijos energetikos koncerno „Orlen“ antrinė įmonė „Orlen Upstream Norway“ perka 25 proc. koncesijos PL293 Šiaurės jūroje akcijų, kurios anksčiau priklausė bendrovei „Var Energi“. Sandorį dar turi patvirtinti Norvegijos valdžios institucijos, pranešė „Orlen“. Koncesija apima netradicinį „Aphrodite“ telkinį, kurio ištekliai vertinami maždaug 7,5 mlrd. kubinių metrų dujų, iš kurių maždaug 1,9 mlrd. kubinių metrų sudarys „Orlen“ dalis.
Nauji JAV muitai smogia Prancūzijos alkoholio eksportui
JAV prezidento Donaldo Trumpo padidinti importo muitai praėjusiais metais smarkiai paveikė Prancūzijos vyno ir spiritinių gėrimų siuntas ir suvaidino svarbų vaidmenį bendram vieno iš svarbiausių Prancūzijos eksporto produktų vertės kritimui 8 procentais. Eksportas vien tik į Jungtines Valstijas sunyko 21 proc.
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Metų infliacija Slovėnijoje sausį sulėtėjo
Metų infliacija Slovėnijoje sausį sulėtėjo iki 2,6 proc. nuo 2,7 proc. gruodį, pirmadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba. Anot pranešimo, infliaciją praėjusį mėnesį stipriausiai smukdė lėtėjęs brangimas maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų (iki 4,2 proc.), viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų (2,3 proc.), taip pat gilėjęs išlaidų transportui nuosmukis (iki minus 2,0 proc.). Stipriausias priešingas buvo spartėjusio brangimo alkoholio ir tabako (iki 5,5 proc.
„Ignitis“ pradeda tiekti elektrą namų ūkiams Latvijoje
Lietuvos valstybės valdomos energetikos bendrovės „Ignitis“ antrinė įmonė „Ignitis Latvija“ nuo pirmadienio pradeda tiek elektrą Latvijos namų ūkiams, pasiūliusi keturis tarifų planus, kuriuose fiksuota kainodara derinama su rinkos kainodara, pranešė bendrovė. „Ignitis“ suteiks klientams galimybę bet kuriuo metu pakeisti tarifų planą arba atsisakyti paslaugos be baudų ir atšaukimo mokesčių, nurodoma pranešime.
Štai dėl ko smuko gamtinių dujų kainos Europoje
Gamtinių dujų megavatvalandės kaina (MWh) kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina) pirmadienį nukrito daugiau nei 8 proc. iki 32,9 euro vidurdienį, panaikindama praėjusią savaitę sukurtą solidų prieaugį ir nusileisdama žemiausiai nuo sausio vidurio.
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Rusijos pramonės augimas 2025 metais sulėtėjo iki 1,3 procento
Rusijos pramonė gamybą 2025-aisiais, palyginti su ankstesniais metais, padidino 1,3 proc., skelbia nacionalinė statistikos tarnyba „Rosstat“. Užpernai, „Rosstat“ patikslintais duomenimis, į karo bėgius įstatyta Rusijos pramonė augo 5,1 procento. Pernai apdirbamosios pramonės produkcijos apimtys didėjo 3,6 proc., gavybos – menko 1,6 procento. Elektros, dujų ir šilumos tiekimas mažėjo 1,6 proc., o vandens tiekimo ir utilizavimo apimtys – 4,3 procento.
Automobilių pramonės milžinė skelbia apie didžiulius nuostolius dėl permainų elektromobilių rinkoje
Tarptautinė automobilių pramonės milžinė „Stellantis“, vienijanti „Jeep“, „Fiat“, „Citroen“, „Peugeot“ gamintojas, penktadienį pranešė, kad daugiausia dėl „labai pervertinto“ perėjimo prie elektromobilių bus priversta nurašyti apie 22 mlrd. eurų. Šis didžiulis finansinis smūgis veikiausiai užgoš bet kokį 2025-ųjų pelną, kurį automobilių pramonės grupė planavo fiksuoti šio mėnesio pabaigoje pasirodysiančioje veiklos ataskaitoje. Užpernai „Stellantis“ uždirbo 5,5 mlrd. eurų grynojo pelno.
2026-02-06
Kreipiasi į gyventojus – pažiūrėkite, ar nepirkote šių prekių: ragina grąžinti
Reaguojant į naujas Europos Sąjungos (ES) institucijų gaires dėl griežtesnės kontrolės, iš prekybos išimama dalis „Aptamil“ ir „Tutteli“ pieno mišinių partijų.
2026-02-06
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Viena didžiausių automobilių gamintojų keičia vadovą
Didžiausia Japonijos automobilių gamintoja „Toyota Motor“ pranešė apie reikšmingą pelningumo sumažėjimą, nepaisant pajamų augimo, bei apie naujo vadovo paskyrimą. Dabartinis „Toyota“ finansų direktorius Kenta Konas nuo balandžio perims generalinio direktoriaus pareigas iš Koji Sato, bendrovei vadovavusio pastaruosius trejus metus.
2025-aisiais augo Vokietijos eksportas ir importas
Vokietijos eksportas 2025-aisiais, palyginti su 2024 metais, plėtėsi 1,0 proc. iki apytikriai 1,57 trln. eurų, importas – 4,4 proc. iki 1,37 trln. eurų, rodo Federalinės statistikos tarnybos (Destatis) penktadienį paskelbti duomenys. Eksporto atsigavimą po dvejų metų nuosmukio lėmė aktyvesnė prekyba su Europos šalimis, tiekimui vien tik į JAV sunykus bemaž dešimtadaliu. Visas eksportas pernai 202,7 mlrd. eurų pranoko importą, iš jų 52,2 mlrd. eurų – prekyboje su Jungtinėmis Valstijomis.
„Amazon“ – nemalonumai: Vokietija pareikalavo 59 mln. eurų dėl kainų kontrolės
Vokietijos konkurencijos priežiūros institucija ketvirtadienį įpareigojo „Amazon“ nustoti taikyti kainų kontrolę mažmenininkams savo elektroninėje prekyvietėje ir nurodė JAV technologijų milžinei grąžinti 59 mln. eurų kaip nesąžiningai gautą pelną. Trečiųjų šalių mažmenininkai „Amazon“ prekyvietėje Vokietijoje nustato savo kainas, tačiau jos valdytoja naudoja įvairius mechanizmus kainoms peržiūrėti ir gali pašalinti produkciją, kurią laiko per brangia.
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Kas nutiko Rusijos žemės ūkiui? Vienur rekordai, o kitur – nuosmukis
Rusijos nacionalinės statistikos tarnybos „Rosstat“ duomenimis, pernai šalyje prikulta 138,8 mln. tonų grūdų – 10 proc. daugiau nei 2024-aisiais. Tuo tarpu vien tik kviečių derlius sumenko beveik procentu iki 90,9 mln. tonų. Ankštinių kultūrų derlius išaugo iki rekordinių 8 mln. tonų, tuo tarpu aliejinių kultūrų derlius beveik nepakito. Vieni augalai nuvylė, o kiti – džiugino Praėjusių metų cukrinių runkelių derlius – 3 proc.
2026-02-03
Perspėja dėl „Ryanair“: Belgijos teismas nurodė nutraukti „neteisėtus“ veiklos metodus
Belgijos teismas įpareigojo Airijos pigių skrydžių bendrovę „Ryanair“ per tris mėnesius nutraukti kelis komercinės veiklos metodus, kurie laikomi „neteisėtais“, antraip jai grės finansinės baudos. Tarp šių metodų yra spaudimas klientams greitai užsisakyti bilietus, teigiant, kad reisai yra beveik užpildyti, taip pat siūlymas rinktis paslaugų paketus – apimančius sėdimosios vietos pasirinkimą, bagažą ir kitas paslaugas – aiškiai nenurodant kiekvienos sudedamosios dalies kainos.
Degalų kainos Baltijos šalyse: nustebins, kur pigiausia, o kur brangiausia
Mažmeninės degalų kainos Baltijos valstybėse pastarąją savaitę, kaip ir ankstesniąją, keitėsi skirtingai, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle. Pigiausi išliko degalai Estijoje, brangiausias benzinas – Latvijoje, dyzelinas – Lietuvoje.
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Daugiau kelionių, pilnesni lėktuvai: 2025 m. aviacijai – rekordiniai
Pasaulio aviakompanijų keleivių apyvarta 2025-aisiais, palyginti ankstesniais metais, išaugo 5,3 proc. iki rekordinių apimčių, skelbia Tarptautinė oro transporto asociacija (International Air Transport Association, IATA). Vidutinis reisų užpildymas per metus didėjo nuo 83,5 proc. iki 83,6 proc., o tai – taip pat yra rekordinis rodiklis. Tarptautinių reisų keleivių apyvarta augo 7,1 proc., vietinių – 2,4 procento.
„Brent“ naftos kainos pakilo aukščiausiai nuo rugsėjo – 70 dolerių už barelį
Europos etaloninės „Brent“ naftos barelis ketvirtadienį iki vidurdienio pabrango maždaug 2 proc. iki 70 dolerių, pasiekdamas aukščiausią kainos lygį nuo pernai rugsėjo, atsinaujinus JAV grasinimams Iranui, sustiprinusiems geopolines rizikas, skelbia „Trading Economics“. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) perspėjo Teheraną sutikti su branduoliniu susitarimu arba susidurti su kariniais smūgiais, sakydamas, kad JAV karinio jūrų laivyno pajėgos regione yra pasi...
UPS pajamas pernai sumažino, tačiau tikisi jų augimo šiemet
Didžiausia pasaulyje greitojo siuntų gabenimo ir logistikos bendrovė „United Parcel Service“ (UPS), veikianti ir Lietuvoje, pajamas 2025-aisiais sumažino 3 proc., tačiau tikisi jų augimo 2026-aisiais. Anot JAV bendrovės pranešimo, paskutinį 2025-ųjų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metų anksčiau, pajamos sumenko nuo 25,3 mlrd. iki 24,5 mlrd. dolerių, o veiklos pelnas – 12 proc. iki 2,575 mlrd. dolerių. Suderintas pelnas akcijai siekė 2,38 dolerio.
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Euras pasiekė 4,5 metų aukštumas lyginant su JAV doleriu
Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu antradienį pakilo aukščiausiai nuo 2021-ųjų birželio – gerokai aukščiau 1,19 dolerio už eurą žymos, tarptautines finansų rinkas toliau purtant JAV prezidento Donaldo Trumpo prieštaringoms idėjoms. Per pastarąsias keturias savaites euras prieš JAV dolerį sustiprėjo 1,3 proc., o per pastaruosius 12 mėnesių – 14,3 proc.
Nedarbo lygis Lenkijoje gruodį pakilo iki 5,7 proc.
Registruoto nedarbo lygis Lenkijoje paskutinį praėjusių metų mėnesį pakilo 0,1 procentinio punkto iki 5,7 proc., antradienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba (GUS). Galutinis įvertis sutapo su vyriausybės šio mėnesio pradžioje skelbtu išankstiniu ir pateisino nacionalinės naujienų agentūros PAP kalbintų ekonomistų prognozes. GUS galutiniais duomenimis, oficialiai registruotų bedarbių per praėjusį mėnesį padaugėjo nuo 873,6 tūkst. iki 887,9 tūkstančio.
„Intel“ nuostoliai per metus išaugo beveik 5 kartus
JAV lustų milžinė „Intel Corp.“ pranešė paskutinį 2025-ųjų ketvirtį patyrusi beveik penkis kartus didesnį nei prieš metus grynąjį nuostolį, pardavimų pajamoms mažėjus 4 procentais. Kalifornijoje įsikūrusi „Intel“ pranešė, jog grynasis nuostolis išaugo nuo 126 mln. iki 591 mln. JAV dolerių, o pajamos sumenko nuo 14,3 mlrd. iki 13,7 mlrd. dolerių. CCG padalinio, apimančio ir procesorių asmeniniams kompiuteriams gamybą, pajamos sunyko 7 proc. iki 8,2 mlrd.
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Degalų kainų pokyčiai Baltijos šalyse: kur pigiausia, o kur brangiausia?
Mažmeninės degalų kainos Baltijos valstybėse pastarąją savaitę keitėsi skirtingai, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle. Pigiausi išliko degalai Estijoje. Brangiausias populiariausios markės benzinas – Latvijoje, dyzelinas – Lietuvoje.
„Revolut“ atsisako JAV banko įsigijimo ir siekia banko licencijos Jungtinėse Valstijose
Tarptautiniu mastu veikianti finansinių technologijų bendrovė „Revolut“ atsisakė planų pirkti banką Jungtinėse Valstijose ir sieks nuosavos banko licencijos šioje šalyje, skelbia „Financial Times“. Anot leidinio šaltinių, „Revolut“ derasi su JAV pareigūnais dėl licencijos gavimo per Valiutos kontrolieriaus biurą (Office for the Comptroller of the Currency, OCC) ir tikisi, kad šis procesas bus greitas, atsižvelgiant į Baltųjų rūmų pastangas švelninti reguliavimo reikalavimus.
Euro zonos verslo aktyvumas sausį išliko stabilus, augimo tempas vis dar lėtas
Euro zonos verslo aktyvumas šį mėnesį išlaikė stabilų, nors ir nedidelį, augimo tempą, rodo penktadienį paskelbti naujausi atidžiai stebimų tyrimų duomenys. „S&P Global“ skaičiuojamas euro zonos pirkimų vadybininkų indeksas (PMI) per pastarąjį mėnesį nepakito – 51,5 punkto. Didesnis nei 50 punktų rodiklis rodo augimą, o mažesnis nei 50 – nuosmukį. Aktyvumą gamybos sektoriuje skatino padidėjęs užsakymų skaičius, tačiau paslaugų sektorius augo lėčiau.
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Gamtinių dujų kainos Europoje kyla dėl šaltesnių orų ir augančios paklausos
Gamtinės dujos Europos didmeninėje rinkoje trečiadienį pabrango 6,6 proc. ir sugrįžo į praėjusią savaitę pasiektą aukščiausią per pastaruosius septynis mėnesius lygį. Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina) trečiadienio prekybos pabaigoje siekė 36,9 euro, skelbia portalas „Trading Economics“. Kaina ūgtelėjo rinkoms persvarstant orų prognozes ir jų poveikį dujų atsargų lygiui.
2026-01-21
„Netflix“ pajamos 2025-aisiais augo 16 proc.
Pirmaujanti pasaulyje prenumeruojamos vaizdo transliacijų internetu paslaugos tiekėja „Netflix“ pranešė pardavimų pajamų per praėjusius metus gavusi 16 proc. daugiau nei 2024-aisiais – 45,2 mlrd. JAV dolerių. Veiklos rentabilumas pakilo nuo 26,7 proc. iki 29,5 procento. Anot bendrovės, praėjusių metų pabaigoje turėta per 325 mln. mokančių paslaugos naudotojų, palyginti su 302 mln. prieš metus.
„Volkswagen“ grupės pardavimai sumažėjo 0,5 proc.
Europos automobilių pramonės milžinė „Volkswagen“ paskelbė per praėjusius metus pasaulyje iš viso pardavusi 8,984 mln. automobilių – 0,5 proc. mažiau nei 2024-aisiais. Į šį skaičių įtraukti grupės valdomų lengvųjų automobilių markių, įskaitant „Volkswagen“, „Seat“, „Škoda“, „Audi“, „Lamborghini“, „Bentley“ ir „Porsche“, taip pat sunkvežimių MAN ir „Scania“ pardavimai. Tiekimas užsakovams Vakarų Europoje didėjo 3,8 proc. iki 3,381 mln., Vidurio ir Rytų Europoje – 9 proc. iki 557,9 tūkst.
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Danijos pensijų fondas atsisako JAV iždo obligacijų
Danijos pensijų fondas „Akademiker Pension“ antradienį pranešė parduosiąs turimas JAV iždo obligacijas, paaiškindamas, jo vertinimais, prastu viešųjų finansų valdymu Jungtinėse Valstijose. Fondas teigė, kad sprendimas nesusijęs su ginču tarp Jungtinių Valstijų ir Europos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo trokštamos autonominės Danijos teritorijos Grenlandijos ateities.
2026-01-21
GPS trikdžiai Latvijos oro erdvėje: 2025-aisiais padaugėjo daugiau nei 1,5 karto
Latvijos oro erdvėje per praėjusius metus užfiksuoti 1276 pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos (GPS) trikdžių atvejai – 55,6 proc. daugiau nei 2024-aisiais, pranešė valstybinė oro erdvės kontrolės ir oro navigacijos paslaugų įmonė „Latvijas gaisa satiksme“ (LGS). Vien tik paskutinį praėjusių metų mėnesį užfiksuoti 48 GPS trikdžių atvejai, o užpernai gruodį jų būta gerokai daugiau – 292. Per visus 2024 metus buvo užfiksuota 820 GPS trikdžių atvejų, 2023-iaisiais – 342, tuo tarpu 2022 met...
Vokietijos gamintojų kainos gruodį per metus krito labiausiai nuo 2024-ųjų balandžio – 2,5 proc.
Vokietijos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas praėjusį mėnesį, palyginti su užpernai gruodžiu, nukrito 2,5 proc., antradienį skelbia Federalinė statistikos tarnyba (Destatis). Indekso metinis nuosmukis, užfiksuotas 10-ą mėnesį iš eilės, buvo stipriausias nuo 2024-ųjų balandžio, gilėjęs nuo 2,3 proc. lapkritį. Neskaitant energijos išteklių, likusios Vokietijos pramonės produkcijos gamintojų kainų metinis augimas per mėnesį spartėjo nuo 0,8 proc. iki 0,9 procento.
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Krito alkoholio paklausa: pasauliniai alkoholio gamintojai skęsta neparduotose atsargose
Precedento neturintis viskio, konjako ir tekilos paklausos kritimas lėmė didelių neparduoto stipriojo alkoholio atsargų susikaupimą pas pirmaujančius pasaulinius gamintojus, o tai verčia juos mažinti gamybos apimtis bei didina kainų karo tikimybę, rašo „Financial Times“. Leidinio skaičiavimais, pagrįstais bendrovių finansinėmis ataskaitomis, penkių pirmaujančių pasaulinių alkoholio gamintojų – „Diageo“, „Pernod Ricard“, „Campari“, „Brown-Forman“ ir „Remy Cointreau“ – bendra neparduotos produkci...
2026-01-20
Degalų kainos Lietuvoje ir Estijoje per savaitę pakilo, nepakito Latvijoje
Mažmeninės degalų kainos per pastarąją savaitę paaugo Lietuvoje ir Estijoje, nepakito Latvijoje, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle. Pigiausi degalai Estijoje, brangiausi Lietuvoje. 95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę padidėjo nuo 1,494 iki 1,524 euro, Rygoje – nepakito - 1,514 euro, Taline – pakilo nuo 1,444 iki 1,494 euro.