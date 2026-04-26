Justina Vaišvilaitė-Braziulienė
Baltijos šalyje – „karantinas“: imasi griežtų veiksmų prieš Rusiją
Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių – t. y. iš adresų, kurie baigiasi .ru – siunčiami elektroniniai laiškai nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šia priemone siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms, rašo estų visuomeninis transliuotas ERR. Daug Estijos gyventojų, ypač rusakalbių, vis dar turi el. pašto paskyras Rusijos serveriuose ir naudojasi el. pašto adresais, kurie baigiasi .ru. Nuo rugpjūčio pabaigos jų siunčiami el.
Baltarusijoje suimtas ir įkalintas lietuvis: teismo kaltinimai – dėl „ekstremistinės veiklos“
Baltarusijoje dėl „ekstremistinės veiklos skatinimo“ buvo nuteistas ir įkalintas 27 m. Lietuvos pilietis Deividas Stanulevičius. Kaip praneša portalas „Nasha Niva“, Minsko teismas jį nuteisė pagal baudžiamąjį straipsnį po sulaikymo pasienyje. Pasak portalo, internete apie Vilniaus gyventoją informacijos randama nedaug.
Aktualijos 2026-08-30
Islandai balsavo dėl ES narystės: paaiškėjo referendumo rezultatai
Islandija nubalsavo prieš derybų su Europos Sąjunga (ES) dėl narystės atnaujinimą, rodo sekmadienį paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Islandijos visuomeninio transliuotojo RUV paskelbtais duomenimis, prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 52,8 proc. rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2 proc. balsavo už. Apie 270 tūkst.
2026-08-30
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Khamenei ragina musulmoniškas šalis vienytis: JAV ir Izraelį vadina bendru priešu
Aukščiausiasis Irano lyderis Mojtaba Khamenei pavadino Jungtines Valstijas ir Izraelį visos musulmonų bendruomenės priešais ir paragino musulmoniškas šalis susivienyti prieš juos. Irano valstybinės naujienų agentūros IRNA paskelbtame pranešime teigiama, kad M. Khamenei, kuris retai kreipiasi į visuomenę, paragino musulmoniškas šalis atpažinti savo tikrąjį „priešą“ ir sužlugdyti jo planus. M. Khamenei viešumoje nesirodo nuo kovo, kai buvo paskirtas Irano aukščiausiuoju vadovu.
2026-08-30
Vokietijoje – kraupi žmogžudystė: stotyje mirtinai subadyta 31-erių britė
Vokietijos Bavarijos regiono geležinkelio stotyje naktį į sekmadienį mirtinai subadyta moteris, pranešė vietos policija. Remiantis policijos pranešimu, įvykio vietoje buvo sulaikytas 27 m. Vokietijos pilietis, įtariamas 31 m. moters užpuolimu Rozenheimo miesto stotyje. Didžiosios Britanijos pilietė buvo nugabenta į ligoninę, kur mirė nuo patirtų sužalojimų peiliu. Užpuolimo aplinkybės ir motyvas kol kas nėra žinomi.
2026-08-30
Iš CŽA vadovo – netikėtas pasiūlymas dėl Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimo
JAV Centrines žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe’as šios savaitės pradžioje per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį JAV prezidento Donaldo Trumpo, Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, šeštadienį pranešė „Axios“, remdamasi dviem šaltiniais. Pasiūlymu esą siekta atgaivinti JAV tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas – užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą.
2026-08-30
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Nepale – kraupūs potvynio padariniai: žuvusiųjų skaičius artėja prie 750
Nepalo nelaimių valdymo tarnyba sekmadienį pranešė, kad, atnaujintais duomenimis, pražūtingas potvynis šalies pasienyje su Kinija nusinešė mažiausiai 734 žmonių gyvybes, 2 498 žmonės tebėra dingę be žinios. Gelbėjimo operacija tęsiasi jau penktą dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad po trečiadienio nelaimės Tibete žuvo 16 žmonių, dingusiais laikomi 546. Taigi bendras aukų skaičius siekia 750 žuvusių ir 3 044 dingusių be žinios.
2026-08-30
Sibire – milžiniškas gaisras: dega virš 1,3 mln. hektarų miškų
Sibiro miškuose toliau plintant gaisrams Krasnojarsko srityje ir Sachos Respublikoje (Jakutija) išdegė beveik 1,42 mln. hektarų miškų – apytiksliai toks yra JAV Konektikuto valstijos plotas, pirmadienį pranešė miškų priešgaisrinės tarnybos, kaip skelbia leidinys „The Moscow Times“. Krasnojarsko srities miškų priešgaisrinės tarnybos duomenimis, srityje fiksuoti 128 aktyvūs miškų gaisrai, apėmę 405 800 hektarų plotą.
Legendinei Whitney Houston – išskirtinis įvertinimas
Bendrovė „Mattel“ pristatė naują lėlę Barbę, skirtą žymiajai JAV popdainininkei Whitney Houston. Naujoji lėlė priklauso serijai „Barbie Signature Series“, kuria iki šios pagerbtos tokios žvaigždės kaip Davidas Bowie ir Diana Ross. Lėlė atkartoja W. Houston įvaizdį, sukurtą dainos „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“ vaizdo klipui – ji vilki aptemptą rožinę midi suknelę, dėvi spalvingus auskarus ir avi baltais bei mėlynais aukštakulniais.
2026-08-09
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Krokuvoje išniekintas žinomo ukrainiečių rašytojo Lepkio kapas
Liepos 5 d. naktį Krokuvos Rakovickių kapinėse buvo išniekintas iškilaus ukrainiečių rašytojo, mokslininko ir profesoriaus Bohdano Lepkio (1872–1941), kapas. Apie tai žurnalistams pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Heorhijus Tychyjus. „Praėjusią naktį Krokuvos Rakovickių kapinėse buvo išniekintas žymaus ukrainiečių rašytojo, mokslininko ir profesoriaus Bohdano Lepkio kapas – nuo antkapio pavogtas rašytojo bareljefas“, – sakė jis.
Izraelis paskyrė pirmąją ambasadorę Slovėnijoje
Izraelis sekmadienį pranešė, kad paskyrė savo pirmąją nuolatinę ambasadorę Slovėnijoje. Skelbiama, kad diplomatiniai santykiai „perkrauti“ Liublianoje pasikeitus vyriausybei. Izraelio ir Slovėnijos santykiai pablogėjo ankstesnei centro kairės vyriausybei, kuriai vadovavo ministras pirmininkas Robertas Golobas, pavadinus Izraelio karinę operaciją Gazoje „genocidu“. Šalių santykiai stipriai atšilo, kai pareigas pradėjo eiti konservatorių ministras pirmininkas Janezas Janša.
Vengrijos premjeras ragina riboti parlamentarų kadencijas iki 12 metų
Vengrijos vyriausybės vadovas Peteris Magyar šeštadienį pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 m. kaip dalį platesnio konstitucinių reformų paketo. Apie šią priemonę P. Magyaras paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“ ir nurodė, kad tai dalis jo parlamentui pateiktų pakeitimų.
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OPEC+ ir rugpjūtį padidins naftos gavybos kvotas 188 tūkst. barelių per dieną
Naftą eksportuojančių šalių organizacija OPEC+ pranešė, kad nusprendė padidinti rugpjūčio mėnesio naftos gavybos kvotas iš viso 188 tūkst. barelių per dieną – tiek pat, kiek gavybą didino liepai. Sekmadienį Saudo Arabijos, Rusijos, Irako, Kuveito, Kazachstano, Alžyro ir Omano ministrai surengė virtualų susitikimą ir „nusprendė pakoreguoti gavybą 188 tūkst. barelių per dieną“, teigiama OPEC pranešime. „Ši korekcija bus įgyvendinta 2026 m. rugpjūčio mėnesį“, – skelbiama pranešime.
Kinija ir Rusija šį mėnesį surengs bendras karinių jūrų laivynų pratybas
Kinija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetines bendras karinių jūrų laivynų pratybas ir patruliuos nenurodytose Ramiojo vandenyno zonose, sekmadienį paskelbė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kuriuos dar labiau artina bendras priešinimasis Vašingtono dominuojamai pasaulinei tvarkai. Pastaraisiais metais Kinijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai.
Paryžiuje ant Eifelio bokšto JAV vėliavą pakabinęs vyras buvo sulaikytas
Šeštadienį įžymiajame Eifelio bokšte vyras išskleidė 250-ąsias nepriklausomybės metines švenčiančių JAV vėliavą, vėliau jis buvo areštuotas, pranešė Paryžiaus policija. Vyras ant bokšto buvo pastebėtas popiet, tarp antrojo ir trečiojo aukštų, kur pakabino Amerikos vėliavą. Jis buvo sulaikytas. Prieigos aikštelė, taip pat antrasis ir trečiasis aukštai, buvo laikinai evakuoti. Policijos teigimu, vyras savo motyvų nepaaiškino. Vėliava buvo nuimta.
2026-07-05
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Žiaurus išpuolis JAV: pašauti 8 žmonės, iš jų 4 vaikai
Vėlų liepos 4-osios vakarą Niujorke, Bruklino Konio saloje, buvo pašauti mažiausiai aštuoni žmonės, tarp jų – keturi vaikai, sekmadienį pranešė „ABC News“, remdamasi Niujorko miesto policijos informacija. Skelbiama, kad policija gavo pranešimą apie šūvius Bruklino rajono West 31st gatvėje maždaug 22.37 val. vietos laiku (5.37 val.
2026-07-05
Vokietijos gynybos ministras perspėja apie AfD ryšius su Kremliumi
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius siekia užkirsti kelią kraštutinių dešiniųjų partijai „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) susipažinti su slapta informacija patekimo į valdžią atveju, nes ji esą palaiko artimus ryšius su Rusija. Sekmadieniniame didelio tiražo laikraščio „Bild“ numeryje B. Pistorius tvirtino, kad artimas partijos ryšys su Rusijos prezidentui Vladimirui Putinu yra neabejotinas. Ministras pabrėžė, kad konfidenciali informacija neturi patekti į netinkamas rankas.
2026-07-05
Trumpo kalba JAV 250-mečio proga: sveikinimai tautai ir kritika „komunistams“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį, kelias valandas pavėlavęs, atvyko į Vašingtono Nacionalinę alėją sakyti savo plačiai išreklamuotos kalbos, skirtos Amerikos nepriklausomybės 250-osioms metinėms. Renginio vietoje dėl blogų oro sąlygų teko laikinai evakuoti tūkstančius žiūrovų. Savo kalboje JAV prezidentas D. Trumpas pavadino šalį „didžiausiu pasiekimu“ žmonijos istorijoje, nors tuo pačiu pasinaudojo proga vėl atakuoti savo oponentus, kuriuos jis pavadino komunistais.
2026-07-05
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Rusijos kariuomenė didina spaudimą Kostiantynivkoje: Maskva praneša apie užimtus pastatus
Rusijos karinės pajėgos toliau veržiasi pirmyn mūšiuose rytų Ukrainos mieste Kostiantynivkoje, esančiame Donecko srityje, sekmadienį pranešė Maskvos gynybos ministerija. Pasak ministerijos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ar daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą.
Kroatijoje susidūrus keleiviniam katamaranui ir burlaiviui žuvo trys žmonės, vienas dingo
Adrijos jūroje prie Kroatijos krantų sekmadienį susidūrus dideliam turistiniam katamaranui, kuriame buvo daugiau nei 100 žmonių, ir burlaiviui žuvo trys žmonės, vienas dingo be žinios, pranešė tarnybos. Avarija įvyko vandenyse tarp centrinių Šoltos ir Bračo salų. „Vietos komercinės bendrovės keleivinis laivas susidūrė su burlaiviu, plaukusiu su Prancūzijos vėliava, kuris vėliau nuskendo“, – teigiama Jūrų ir susisiekimo ministerijos pranešime.
Po Izraelio išpuolių Beirute Irano vyriausiasis derybininkas nebemato taikos derybų prasmės
Vyriausiasis Irano derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas sekmadienį pareiškė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybas su JAV po to, kai jų sąjungininkė Izraelis užpuolė Beiruto pietinį priemiestį. „Sionistų agresija prieš Dahiją dar kartą parodė, kad Jungtinėms Valstijoms trūksta valios įgyvendinti savo įsipareigojimus arba trūksta gebėjimų tai padaryti“, – platformoje „X“ teigė M. B. Ghalibafas.
2026-06-14
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Donaldas Trumpas Prancūzijoje susitiks su Egipto prezidentu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina susitikti su Egipto prezidentu Abdelu Fattahu al Sisi ateinančią savaitę Prancūzijoje prasidėsiančio Didžiojo septyneto (G7) šalių viršūnių susitikimo metu, sekmadienį pranešė Egipto prezidento kanceliarija.
Izraelis atakavo „Hezbollah“ objektus Beiruto pietuose
Kariuomenė pranešė, kad „tiksliai smogė“ grupuotės „Hezbollah“ infrastruktūros objektui Dahijoje. Valstybinė Libano naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad smūgis buvo nukreiptas į Gobeirio rajoną. AFP korespondentas pranešė girdėjęs sprogimus iš pietinio priemiesčio pusės. Arabų televizijos kanalai transliavo oro smūgio teritorijoje vaizdus, kuriuose matyti didžiuliai dūmų debesys. Gyventojai vietos žiniasklaidai pasakojo, kad buvo mažiausiai du sprogimai. Pirminių pranešimų apie aukas negauta.
80-metį pasitinkantis Trumpas stebės kovas narvuose prieš Baltuosius rūmus
80-metį sekmadienį pasitinkantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas jubiliejų švęs kovos menų turnyre, kuris vyks tiesiai priešais Baltuosius rūmus. Pievoje pastatytoje scenoje nuo 20 val. vietos laiku (pirmadienį 3 val. paryčiais Lietuvos laiku) profesionali kovos menų lyga „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) surengs septynias mišrių kovos menų (MMA) narve kovas. MMA – dažnai kruvinas kovos menas, apimantis bokso, imtynių, kikbokso, karatė ir džiudžitsu elementus.
2026-06-14
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Iraną sukausčiusi kibernetinė ataka paralyžiavo bankų sistemas
Po kibernetinės atakos prieš kelis valstybinius bankus Irane šeštadienį sutriko elektroninės bankininkystės veikla – laikinai nebuvo galima atlikti mokėjimų internetu. Remiantis šeštadienio vakarą paskelbtu Irano verslo naujienų portalo „Eghtesad News“ pranešimu, šalies bankininkystės koordinavimo taryba patvirtino informaciją apie įvykusius incidentus, bet nurodė, kad trikdžiai jau pašalinti ir internetinės operacijos vėl veikia įprastai.
Ukrainiečių pasieniečiai įspėja dėl grėsmės Baltarusijos pasienyje
Šiuo metu Baltarusijos teritorijoje nėra jokių puolamųjų pajėgų telkimo požymių, tačiau grėsmė išlieka, paskelbė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Andrijus Demčenko apie tai informavo per televiziją. „Padėtis prie sienos su Baltarusija skiriasi nuo padėties prie sienos su Rusija.
2026-06-14
„Hezbollah“ dronai iš Libano smogė Izraelio šiaurėje
Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį šalies šiaurines teritorijas atakavo du dronai, kuriuos, kaip įtariama, iš Libano paleido karinė grupuotė „Hezbollah“. Nukentėjusių nebuvo. „Prie Izraelio ir Libano sienos užfiksuoti du įtartinų oro objektų smūgiai į Izraelio teritoriją. Apie sužeistuosius nepranešta“, – paskelbė kariuomenė. Anksčiau keliuose miestuose palei Izraelio šiaurinę sieną gaudė pavojaus sirenos.
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Kataro delegacija atvyko į taikos derybas tarp Irano ir JAV
Sekmadienį į Teheraną atvyko Kataro delegacija, tarpininkaujanti siekiant užbaigti kelis mėnesius trunkantį Irano ir Jungtinių Valstijų karą, pranešė Irano žiniasklaida. Pasak Irano naujienų agentūros „ISNA“, į Islamo Respubliką buvo išsiųstas Kataro užsienio reikalų ministro patarėjas.
Rumunijoje netikėtumas: prezidentus į premjero postą paskyrė kitą politiką
Naują premjerą praėjusią savaitę įvardijęs Rumunijos prezidentas Nicusoras Danas sekmadienį į postą netikėtai paskyrė kitą politiką ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Kaip skelbta, praėjusią savaitę, siekdamas išspręsti politinę krizę, Rumunijos prezidentas iškėlė europarlamentaro Eugeno Tomaco kandidatūrą į ministro pirmininko postą.
Britų pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė Rusijos šešėlinį tanklaivį
Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė, kad sekmadienio paryčiais britų ginkluotosios pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė vieną iš Rusijos „šešėlinio laivyno“ naftos tanklaivių, informuoja BBC. Per šešias valandas trukusią operaciją į laivą įsiveržė Karališkųjų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti Nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami Karališkųjų oro pajėgų.
2026-06-14
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Ženevoje planuojamos protestas prieš G7: laukiama 50 tūkstančių protestuotojų
Šveicarijos pasienyje esančioje Ženevoje sekmadienį, prieš prasidedant Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimui Eviane, Prancūzijoje, vyks eitynės prieš kapitalizmą, išnaudojimą ir kitas problemas. Policijos duomenimis, jose dalyvaus iki 50 tūkst. demonstrantų.
Šveicarija sprendžia dėl gyventojų skaičiaus ribojimo iniciatyvos
Šveicarijos rinkėjai sekmadienį nuspręs, ar nustatyti viršutinę šalies gyventojų skaičiaus ribą. Tokį siūlymą pateikė dešinioji Šveicarijos liaudies partija (SVP) – didžiausia šalies politinė partija, siekianti pažaboti imigraciją ir iki 2050 m. apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena apie 9,1 mln. žmonių, iš kurių ketvirtadalis – užsieniečiai. Jei iniciatyva sulauks palaikymo, gyventojų skaičiui pasiekus 9,5 mln.
Aktualijos 2026-06-14
Europoje jiems neprilygsta niekas: kaimyninėje šalyje – milijardierių bumas
Paskelbti duomenys rodo, kad Europoje milijardierių sparčiausiai daugėja Lenkijoje, kurios ekonomika toliau kyla dideliu tempu, pranešė lenkų portalas „TVP World“. Remdamasi nekilnojamojo turto agentūros „Knight Frank“ duomenimis, Lenkijos personalo atrankos įmonė „VeritaHR“ nurodė, kad per ateinančius penkerius metus milijardierių skaičius Lenkijoje turėtų išaugti 123 proc. – daugiausia Europoje, o pasauliniu mastu šalis atsilieka tik nuo Saudo Arabijos.
2026-06-11
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Estija – nežinioje: neaišku, kada atvyks nauja JAV pajėgų pamaina
Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja JAV rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia trečiadienį pasidalino ir Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, informuoja estų visuomeninis transliuotojas ERR. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas juos pakeis ir kada. Lietuvos valdžios atstovų teigimu, naujos pajėgos atvyks.
2026-06-04
Rubio prakalbo apie galimą taikos susitarimą su Iranu – įvardijo laiką
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio teigia, esą tikėtina, kad Iranas dar šeštadienį patvirtins susitarimą, kuriuo bus užbaigtas karas Artimuosiuose Rytuose.
Žmogaus teisių organizacija: opozicionierius sulaikiusi Turkijos valdžia kenkia demokratijai
Žmogaus teisių gynimo organizacija šeštadienį pareiškė, kad Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano vyriausybė taiko „piktnaudžiavimo taktiką“ prieš pagrindinę opozicijos partiją ir tokiu būdu kenkia demokratijai. Stambulo prokuratūra pranešė, kad ankstų šeštadienį keliuose Turkijos regionuose buvo suimti 13 opozicinės Respublikonų liaudies partijos (CHP) narių.
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JAV ambasadorius Indijoje: Rubio pakvietė premjerą Modį į Baltuosius rūmus
Indijoje pirmąkart viešintis JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pakvietė šalies premjerą Narendrą Modi „artimiausiu metu“ atvykti į Baltuosius rūmus, šeštadienį pranešė JAV ambasadorius Indijoje Sergio Goras. „Valstybės sekretorius Marco Rubio prezidento Donaldo Trumpo vardu pakvietė ministrą pirmininką Modį artimiausiu metu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose!“, – po M. Rubio susitikimo su N. Modžiu socialiniuose tinkuose paskelbė S. Goras.
Libanas: Izraelis smogė kareivinėms, sužeistas karys
Libano kariuomenė šeštadienį pranešė, kad nepaisydamas paliaubų su „Hezbollah“ Izraelis atakavo jos kareivines šalies pietuose ir sužeidė karį. „Kareivis patyrė vidutinio sunkumo sužalojimų per priešiško Izraelio smūgį į kareivines Nabatijoje“, – socialiniuose tinkluose skelbė kariuomenė. Izraelis šeštadienį įspėjo 10-ties kaimų pietų Libane gyventojus nedelsiant evakuotis, nes planuojami antskrydžiai prieš numanomus „Hezbollah“ taikinius.
Kinijos valdžia griežta: baus atsakingus už tragišką sprogimą anglies kasykloje
Kinijos vyriausybė pradėjo „bekompromisį“ tyrimą dėl anglies kasykloje įvykusio sprogimo, kurio metu žuvo mažiausiai 90 žmonių, ir pažadėjo nubausti atsakingus asmenis, šeštadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
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Taivano saugumo vadas: Kinija į regioninius vandenis pasiuntė per 100 laivų
Taivano saugumo vadovas šeštadienį pareiškė, kad Kinija dislokavo daugiau nei 100 karinio jūrų laivyno, pakrančių apsaugos ir kitų laivų regiono vandenyse nuo Geltonosios jūros iki Pietų Kinijos jūros ir vakarinės Ramiojo vandenyno dalies. Žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pekine.
2026-05-23
Spaudimas Hegsethui: reikalaujama karinės paramos Ukrainai ir Baltijos šalims
Grupė JAV senatorių iš abiejų partijų penktadienį nusiuntė laišką gynybos sekretoriui Pete’ui Hegsethui, kuriame kritikuoja Gynybos departamento delsimą išsiųsti 600 mln. JAV dolerių vertės saugumo paramą Ukrainai ir kitiems sąjungininkams Rytų Europoje. Trintis tarp Kongreso ir prezidento Donaldo Trumpo administracijos padidėjo pastarosiomis savaitėmis, įstatymų leidėjams pareikalavus pateikti naujausią informaciją apie tai, kas nutiko su 400 mln.
2026-05-23
Šaltiniai neigia, kad JAV sustabdė ginklų pardavimą Taivanui dėl karo Irane
Laikinajam JAV karinio jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane, šaltinis penktadienį paneigė, kad sprendimas susijęs su karu Artimuosiuose Rytuose. „Šiuo metu darome pertrauką, kad užtikrintume, jog turime reikiamų šaudmenų operacijai „Epinis įniršis“ – kurių turime daug“, – Kongreso posėdyje paklaustas apie sustabdytą 14 mlrd.
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Naujasis Vengrijos premjeras atšaukia sprendimą trauktis iš Tarptautinio baudžiamojo teismo
Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras penktadienį pareiškė, kad jo vyriausybė atšaukia sprendimą pasitraukti iš Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT). Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įrašė P. Magyaras teigė, kad „vyriausybė atsisako Vengrijos ketinimų trauktis iš Tarptautinio baudžiamojo teismo“, bet daugiau detalių nepateikė. Nuo 2002 m. Hagoje įsikūręs TBT tiria pačius sunkiausius nusikaltimus – genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.
„Politico“: Putinas nusitaikė į vieną Europos šalies vadovą
Vladimiras Putinas naudojasi galimybe smogti susilpnėjusiam Friedrichui Merzui: smunkant kanclerio reitingams, Kremlius, panašu, siekia paspartinti jo krytį ir sustiprinti kylančias prorusiškas jėgas Vokietijos kraštutinėje dešinėje, rašo „Politico“. Šį mėnesį, palyginti su metų pradžia, gerokai padaugėjo F. Merzą kritikuojančių straipsnių Kremliui priklausančiame tinkle „Pravda“ vokiečių kalba – maždaug 25 proc., rodo Berlyne įsikūrusios ekspertų grupės „Polisphere“ analizė.
2026-05-21
Apklausa Lenkijoje: Nawrockio prezidentavimą neigiamai vertina maždaug pusė gyventojų
Lenkijos prezidentą Karolį Nawrockį teigiamai vertina 47 proc. lenkų, neigiamai – 49,5 proc., rodo šeštadienį paskelbta naujienų svetainės „Wirtualna Polska“ užsakymu atlikta apklausa. Balandžio 10–12 d. atliktos apklauso duomenimis, labai teigiamai dešiniųjų pažiūrų, euroskeptišką prezidentą vertino 28 proc. lenkų, 19 proc. teigė jį vertinantys gana teigiamai. Tarp jo kritikų 31,8 proc. išsakė labai neigiamą nuomonę, o 17,7 proc. vertino gana neigiamai.
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40 metų po Černobylio tragedijos – popiežiaus perspėjimas: tai negali kartotis
Popiežius Leonas XIV sekmadienį, minint 40-ąsias Černobylio branduolinės katastrofos metines, paragino atominę energiją naudoti tik taikiems tikslams. Tragiškas sprogimas sovietmečio gamykloje „paženklino žmonijos sąžinę“ ir „išlieka perspėjimu apie pavojus, kylančius naudojant vis galingesnes technologijas“, pamaldų Vatikane pabaigoje sakė 70 m. amerikietis pontifikas.
2026-04-26
Bakingamo rūmai: Karolis III lengviau atsikvėpė sužinojęs, kad JAV prezidentas nenukentėjo
Karalius Karolis III pajuto didžiulį palengvėjimą sužinojęs, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas, jo žmona Melania Trump ir kiti svečiai nenukentėjo per šaudymą dideliame renginyje su spaudos atstovais Vašingtone, sekmadienį pranešė Bakingamo rūmai. Incidentas įvyko likus mažiau nei 48 valandoms iki karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos keturių dienų valstybinio vizito Jungtinėse Valstijose pradžios. Antradienį Vašingtone rengiama valstybinė vakarienė karališkosios poros garbei.
Prabilo JAV generalinis prokuroras: atsakė, į ką greičiausiai taikėsi šaulys
Manoma, kad į Baltųjų rūmų korespondentų vakarienės salę bandęs prasiveržti užpuolikas galėjo taikytis į aukščiausio rango prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnus, sekmadienį informavo laikinasis JAV generalinis prokuroras.
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Europos Sąjunga griežtai sukritikavo „teroristines atakas“ Malyje
Europos Sąjunga (ES) sekmadienį pasmerkė „teroristinius išpuolius“ chuntos valdomame Malyje ir pabrėžė savo įsipareigojimą užtikrinti saugumą ir stabilumą Sachelio regione. Bendrija „griežtai smerkia balandžio 25 d. Malyje įvykdytus teroristinius išpuolius“, sakoma atstovo spaudai pareiškime.
2026-04-26
Šaudynės Vašingtone per Trumpo vakarienę: įvykių chronologija ir kas žinoma?
Per iškilmingą JAV žiniasklaidos ir politikos atstovų vakarienę Vašingtone šeštadienį aidėjo šūviai, iš renginio vietos buvo evakuotas prezidentas Donaldas Trumpas ir kiti dalyviai.
2026-04-26