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Tanvinas - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Tanvinas reikšmė:Lietuvių dvikamienis vardas, kur tan- [= tandus (standus, tvirtas) arba tanus (linkęs tinti, didėti, pūstis)] ir vin- [= vina (vaina, priežastis)].
Vardo Tanvinas populiarumas
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