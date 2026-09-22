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Sakis - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Sakis reikšmė:Sakis - mažybinis maloninis graikiškų vardų, besibaigiančių raide S, trumpinys. ("-akis" yra mažybinė maloninė graikų kalbos priesaga). Pavyzdžiui, mažybinė vardo Anastasis forma yra Anastasakis, o sutrumpintai - Sakis.
Vardo Sakis populiarumas
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