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Ringaudė - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Ringaudė reikšmė:Lietuvių dvikamienis vardas, kur rin- [= iš rim-: rimti, ramintis] ir gaud- [= gaudus (skardus, skambus, garsus)].
Vardadieniai: 04-01
Vardo Ringaudė populiarumas
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