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Nikodema - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Nikodema reikšmė:Iš graikiško vardo Νικοδημος (Nikodemos). Vardą sudaro dvi dalys: níkē [=pergalė] ir δημος (demos) [=liaudis], tad vardas galėtų reikšti „liaudies pergalė".
Vardo Nikodema populiarumas
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