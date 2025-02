Žurnalistas, fotografas....

Žurnalistas, fotografas. „Anksčiau galvodavau, kad gal mašinos yra tas reikalas, iš kurio berniukai išauga. Tačiau jau supratau, kad ne mano jėgom išaugti iš automobilių pasaulio. O aš to ir nenoriu. Mašinos man yra gyvenimas – mėgstu vairuoti, analizuoti, lenktyniauti. Mėgstu suprasti techninius sprendimus, pažinti dizainą, stebėti progresą. Matau daug filosofijos automobiliuose plačiąja prasme. Vedu statistiką ir ji rodo, kad per pastaruosius kelis metus pavairuoju bent po 50 naujų automobilių ir jei kas paklaustų, sakyčiau, kad man dar per mažai.“