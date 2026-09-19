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TV3 naujienos > Žmonės

JAV studijuojančiai lietuvei – išskirtinis įvertinimas: „Man yra didžiulė garbė“

2026-09-19 12:20 / šaltinis: BNS
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2026-09-19 12:20
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Jungtinėse Valstijose įsteigtas fondas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) kariūnams remti, o pirmoji jo stipendija skirta JAV karinio jūrų laivyno akademijoje studijuojančiai LKA studentei Beatričei Karlonaitei, šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

JAV įsteigtas fondas Lietuvos karo akademijos studentams, skirta pirmoji stipendija kariūnei (nuotr. Juliaus Kalinsko, 123rf)

Jungtinėse Valstijose įsteigtas fondas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) kariūnams remti, o pirmoji jo stipendija skirta JAV karinio jūrų laivyno akademijoje studijuojančiai LKA studentei Beatričei Karlonaitei, šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

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Pasak jos, šiemet B. Karlonaitei skirta beveik 10 tūkst. eurų stipendija. Ateityje stipendijos JAV karo akademijose studijuojantiems Lietuvos kariūnams bus skiriamos kasmet, o jų dydis priklausys nuo fondo investicijų rezultatų.

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Vardinį fondą įsteigė JAV gyvenantis pulkininkas Donatas Skučas su žmona Gina Skučiene. D. Skučas teigė, kad sprendimą padėti kariūnams paskatino jo paties patirtis.

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„Kadaise ir aš buvau kariūnas. Tada gyvenau dideliame skurde. Pokalbiai su į JAV akademijas mokytis atsiųstais kariūnais man priminė mano kariūno dienas. Todėl nutariau įsteigti fondą, kuris finansiškai padėtų atvykstantiems kariūnams“, – sakė jis.

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Pirmoji fondo stipendininkė B. Karlonaitė studijuoja JAV karinio jūrų laivyno akademijoje Anapolyje, Merilando valstijoje. Ji tapo pirmąja lietuve nuo 2013 metų, priimta studijuoti į šią akademiją.

B. Karlonaitė teigė, kad skiriama stipendija jai yra ne tik finansinė parama, bet ir įvertinimas.

„Esu labai dėkinga gavusi šią stipendiją ir džiaugiuosi už tokį įvertinimą. Šis dėmesys tikrai padeda jausti šių mokslų prasmę, primena apie pareigą ir meilę tėvynei. Šis pasitikėjimas man yra didžiulė garbė, kaip ir yra didelė garbė tarnauti Lietuvai ir jai atstovauti JAV“, – sakė kariūnė.

B. Karlonaitė JAV karinio jūrų laivyno akademijoje studijuoja fiziką, taip pat mokosi laivybos ir dalyvauja kariniame rengime. Į akademiją ji pirmą kartą atvyko 2022 metais per moksleivių mainus, o po dvejų metų į Anapolį sugrįžo jau kaip 2028 metų laidos kariūnė.

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