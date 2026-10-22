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Teismas sumažino „Švyturys-Utenos alus“ skirtą baudą už trukdymą tirti galimą kainų derinimą

2026-10-22 15:57 / šaltinis: BNS
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2026-10-22 15:57
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Alaus gamybos bendrovė „Švyturys-Utenos alus“ turi sumokėti 50 proc. mažesnę baudą – 405,4 tūkst. eurų, Konkurencijos tarybos įmonei skirtą už trukdymą atlikti tyrimą dėl galimo produkcijos kainų derinimo su prekybininkais, galutinai nutarė teismas. 

Lietuvos konkurencijos taryba (BNS nuotr.)

Alaus gamybos bendrovė „Švyturys-Utenos alus“ turi sumokėti 50 proc. mažesnę baudą – 405,4 tūkst. eurų, Konkurencijos tarybos įmonei skirtą už trukdymą atlikti tyrimą dėl galimo produkcijos kainų derinimo su prekybininkais, galutinai nutarė teismas. 

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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 21 dieną iš dalies patenkino bendrovės skundą ir atsižvelgdamas į pasikeitusį teisinį reglamentavimą dar labiau sumažino baudą įmonei, pranešė taryba. 

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Anot jos, LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas sumažinęs bendrovei baudą 40 proc. – nuo 810,79 tūkst. iki 486,47 tūkst. eurų – iš esmės tinkamai įvertino surinktus įrodymus.

Tačiau atsižvelgęs į pasikeitusį reglamentavimą, pagal kurį pažeidėjams po pirmojo etapo apskaičiuotas bazinis baudos dydis turi būti mažinamas iki 50 proc. maksimalios baudos, LVAT nusprendė įmonei baudą sumažinti iki 405,4 tūkst. eurų. 

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Kaip rašė BNS, Regionų administracinis teismas 2024 metų gruodį nutarė, kad taryba pagrįstai nustatė, jog „Švyturys-Utenos alus“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai trukdė atlikti tyrimą dėl galimai derintos produkcijos pardavimo kainos.

Teismas tuomet tarybos skirtą baudą sumažino 40 proc. iki 486,5 tūkst. eurų, nes tyrimo metu nebuvo nustatyta sunkinančių aplinkybių, todėl pažeidimas nėra labai didelis. 

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Tuo metu taryba teigė, kad ji sankciją jau buvo sumažinusi bendrovei pripažinus kliudžius pareigūnams atlikti tyrimą. 

2023 metų balandį taryba pradėjo tyrimą kilus įtarimų, jog „Švyturys-Utenos alus“ su trimis prekybos tinklais 2021–2022 metais galimai derino produkcijos kainas. Pareigūnai įmonės patalpose, be kita ko, tikrino ir darbuotojų elektroninį susirašinėjimą. 

Taryba teigė, kad įmonė naikino informaciją ir trukdė pareigūnams rinkti įrodymus.

Už pažeidimą 2023 metų gruodį Konkurencijos taryba bendrovei skyrė 810,8 tūkst. eurų baudą. Taryba BNS informavo, kad tyrimas dar tęsiamas.

indeliai.lt

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