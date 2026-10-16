Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Kalnapilis Nealkoholinis“ pelnė tarptautinį auksą: aludarė pasakė, kas lemia gero lagero skonį

REKLAMA / 2026-10-16 08:30 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

„Kalnapilis Nealkoholinis“ tarptautiniame „World Beer Awards 2026“ konkurse pelnė aukso apdovanojimą ir tapo Lietuvos nugalėtoju nealkoholinio lagero kategorijoje („Gold – Country Winner“). Nors gali atrodyti, kad išvirti alų be alkoholio paprasčiau, aludariams tai kelia priešingą iššūkį – kaip išsaugoti skonio pilnumą, balansą ir alui būdingą charakterį. Kas svarbiausia kuriant tarptautiniu mastu įvertintą nealkoholinį lagerą, pasakoja aludarė.

„Kalnapilis Nealkoholinis“ pelnė tarptautinį auksą: aludarė pasakė, kas lemia gero lagero skonį

„Kalnapilis Nealkoholinis“ tarptautiniame „World Beer Awards 2026“ konkurse pelnė aukso apdovanojimą ir tapo Lietuvos nugalėtoju nealkoholinio lagero kategorijoje („Gold – Country Winner“). Nors gali atrodyti, kad išvirti alų be alkoholio paprasčiau, aludariams tai kelia priešingą iššūkį – kaip išsaugoti skonio pilnumą, balansą ir alui būdingą charakterį. Kas svarbiausia kuriant tarptautiniu mastu įvertintą nealkoholinį lagerą, pasakoja aludarė.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Tarptautiniame „World Beer Awards“ konkurse nealkoholinis ir mažai alkoholio turintis alus vertinamas pagal skirtingus stilius. „Kalnapilis Nealkoholinis“ nealkoholinių lagerų kategorijoje pelnė aukso apdovanojimą, o kartu jam skirtas ir „Country Winner“ titulas.

REKLAMA

Pasak „Kalnapilio-Tauro grupės“ aludarės Astos Briedienės, toks rezultatas pirmiausia yra visos prie produkto dirbusios komandos darbo įvertinimas.

„Tai vienas prestižiškiausių tarptautinių alaus konkursų, todėl jame pelnytas aukso medalis yra labai svarbus mūsų komandos darbo įvertinimas. Man, kaip aludarei, tai patvirtina, kad nuoseklus darbas, dėmesys detalėms ir siekis sukurti geriausią produktą yra pastebimi bei vertinami tarptautiniu mastu“, – sako A. Briedienė.

REKLAMA
REKLAMA

Beveik nėra alkoholio, tačiau skonis turi išlikti 

Nealkoholinio lagero gamyboje vienas svarbiausių vaidmenų tenka tikslumui. Alkoholis turi įtakos bendram skonio pojūčiui, todėl jo beveik nelikus aludariui tenka spręsti, kaip išsaugoti alui būdingas savybes.

„Pagaminti nealkoholinį lagerą dažnai yra net sudėtingiau nei tradicinį alų. Alkoholis yra labai svarbus skoniui, todėl kai jo yra mažai arba beveik nėra, gali sumažėti skonio turtingumas. Dėl to aludariams tenka labai tiksliai valdyti visą gamybos procesą, kad gėrimas išliktų aromatingas, gaivus ir turėtų vartotojų mėgstamą alaus charakterį“, – paaiškina A. Briedienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kuriant „Kalnapilį Nealkoholinį“, dėmesys skirtas skirtingų skonio elementų dermei. Pasak aludarės, norėta, kad nė viena savybė neužgožtų kitų, o galutinis rezultatas išlaikytų lagerui būdingą charakterį.

„Labiausiai norėčiau išskirti jo puikiai subalansuotą skonį, gaivumą ir būdingą charakterį. Siekėme, kad vartotojas mėgautųsi šiuo nealkoholiniu alumi: subtiliu salyklo salstelėjimu, švelniu apynių kartumu, gaivumu ir pilnu skoniu“, – pasakoja aludarė.

REKLAMA

Nealkoholinis alus vertinamas pagal skirtingus stilius

Tarptautiniame konkurse nealkoholinis alus nėra vertinamas vienoje bendroje kategorijoje. „World Beer Awards 2026“ nealkoholinio ir mažai alkoholio turinčio alaus grupėje atskirai varžosi skirtingų stilių alūs – nuo lagerų ir IPA iki kvietinių, tamsiųjų bei kitų rūšių. Taigi tarpusavyje lyginami to paties stiliaus produktai.

REKLAMA

A. Briedienės teigimu, šių metų rezultatas svarbus ir platesniame kontekste – kaip dar vienas Lietuvos aludarių darbo įvertinimas tarptautinėje arenoje.

„Manau, kad tai aiškiai parodo, jog Lietuvos aludarystė ne tik gali, bet ir sėkmingai konkuruoja su stipriausiais pasaulio alaus gamintojais. Turime gilias aludarystės tradicijas, modernias technologijas ir profesionalius darbuotojus. Tokie apdovanojimai ne tik stiprina prekės ženklą, bet ir parodo, kad mūsų šalyje gaminamas alus yra vertinamas ir pripažįstamas“, – pastebi A. Briedienė.

Straipsnį parengė: „Kalnapilio-Tauro grupė“.

Gairės:
Kalnapilis nealkoholinis

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
Kalnapilis nealkoholinis
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų