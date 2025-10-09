Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas sekmadienį turėtų atvykti į Jeruzalę, pranešė Izraelio prezidentūra

2025-10-09 18:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 18:17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį turėtų atvykti į Jeruzalę, pranešė Izraelio prezidento kanceliarija po to, kai JAV vadovas paskelbė, kad Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų Gazos Ruože bei įkaitų išlaisvinimo.

D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

Izraelio prezidento rezidencijoje Jeruzalėje sekmadienį numatytas renginys buvo atšauktas „atsižvelgiant į numatomą įkaitų išlaisvinimą ir... artėjantį JAV prezidento Donaldo J. Trumpo vizitą į Izraelį“, – sakoma Izraelio prezidento Isaaco Herzogo biuro ketvirtadienį paskelbtame pareiškime.

„Toks sprendimas buvo priimtas dėl numatomų saugumo uždarymų Jeruzalėje ryšium su vizitu ir istoriniais artimiausių dienų įvykiais“, – sakoma jame.

