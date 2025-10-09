Trumpas sekmadienį turėtų atvykti į Jeruzalę, pranešė Izraelio prezidentūra

Izraelio prezidento rezidencijoje Jeruzalėje sekmadienį numatytas renginys buvo atšauktas „atsižvelgiant į numatomą įkaitų išlaisvinimą ir... artėjantį JAV prezidento Donaldo J. Trumpo vizitą į Izraelį“, – sakoma Izraelio prezidento Isaaco Herzogo biuro ketvirtadienį paskelbtame pareiškime.
„Toks sprendimas buvo priimtas dėl numatomų saugumo uždarymų Jeruzalėje ryšium su vizitu ir istoriniais artimiausių dienų įvykiais“, – sakoma jame.
