  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija apkaltino Chodorkovskį perversmo organizavimu

2025-10-14 12:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 12:36

Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) kaltina tremtyje gyvenantį Kremliaus kritiką Michailą Chodorkovskį perversmo rengimu ir pradėjo baudžiamąją bylą prieš jį, praneša agentūra „Reuters“.

Chodorkovskis: Reikia ruoštis. Šaltasis karas artimiausius 10 metų yra neišvengiamas (nuotr. SCANPIX)

Anot FST, M. Chodorkovskis  kaltinamas „teroristinės organizacijos“ sukūrimu, siekiant jėga užgrobti valdžią.

M. Chodorkivskis, kuris kažkada buvo turtingiausias Rusijos žmogus, dėl kaltinimų sukčiavimu dešimt metų praleido kalėjime. Jis pats ir daug Vakarų valstybių kaltinimus jam vadino politiškai motyvuotais.

2013 m. M. Chodorkovskiui buvo suteikta malonė, tada jis išvyko iš Rusijos.

