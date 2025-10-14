Rusija apkaltino Chodorkovskį perversmo organizavimu

Anot FST, M. Chodorkovskis kaltinamas „teroristinės organizacijos“ sukūrimu, siekiant jėga užgrobti valdžią.
M. Chodorkivskis, kuris kažkada buvo turtingiausias Rusijos žmogus, dėl kaltinimų sukčiavimu dešimt metų praleido kalėjime. Jis pats ir daug Vakarų valstybių kaltinimus jam vadino politiškai motyvuotais.
2013 m. M. Chodorkovskiui buvo suteikta malonė, tada jis išvyko iš Rusijos.
