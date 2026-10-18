Per protestus Paryžiuje sulaikyta rekordiškai daug žmonių

REKLAMA
REKLAMA
Šeštadienį visoje Prancūzijoje vyko demonstracijos.
Policija nurodė, kad per šeštadienio protestus sulaikytų asmenų skaičius yra rekordinis, o Paryžiaus vicemerė Lamia El Aaraje (Lamija Aradžė) pareiškė, jog Paryžius susidūrė su „tokiu smurto lygiu, kokio, mano manymu, dar nesame matę“.
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moksleivių protestai Prancūzijoje
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA