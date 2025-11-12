 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas skelbia didelę pergalę dėl JAV vyriausybės uždarymo

2025-11-12 06:57 / šaltinis: BNS
2025-11-12 06:57

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbė pergalę prieš demokratus per ilgiausią JAV vyriausybės uždarymą, sakydamas kalbą kasmetinėje ceremonijoje, skirtoje pagerbti Amerikos karo veteranus.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbė pergalę prieš demokratus per ilgiausią JAV vyriausybės uždarymą, sakydamas kalbą kasmetinėje ceremonijoje, skirtoje pagerbti Amerikos karo veteranus.

D. Trumpas pasinaudojo tuo, kad pirmadienį keli demokratų senatoriai perėjo į respublikonų pusę ir balsavo už kompromisinį susitarimą, kuris priartintų prie aklavietės Kongrese pabaigos. 

„Sveikinu (...) su labai didele pergale“, – D. Trumpas sakė respublikonui  Atstovų Rūmų pirmininkui Mike'ui Johnsonui (Maikui Džonsonui), pamatęs jį tarp žiūrovų atminimo ceremonijoje Arlingtono nacionalinėse kapinėse.

„Mes atveriame savo šalį – ji niekada neturėjo būti uždaryta“, – pridūrė D. Trumpas.

Dėl JAV vyriausybės uždarymo milijonui federalinių darbuotojų nebemokami atlyginimai, prieš šventes sutriko oro uostų veikla, o mažas pajamas gaunančioms šeimoms grėsė prarasti pašalpas maistui. 

Aštuoni Senato demokratai atsiskyrė nuo savo partijos ir parėmė įstatymo projektą, pagal kurį vyriausybei būtų skiriamas finansavimas iki sausio. Trečiadienį jis bus pateiktas Atstovų Rūmams, o tai reiškia, kad uždarymas gali baigtis iki penktadienio.

Tačiau šis žingsnis suskaldė demokratus, daugeliui vyresniųjų veikėjų teigiant, kad reikėjo palaukti sveikatos draudimo subsidijų pratęsimo, dėl ko ir buvo paskelbtas JAV vyriausybės uždarymas.

Ginčas kilo, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai demokratai šventė pergalę trijų valstijų rinkimuose, kurie sukėlė spaudimą D. Trumpo administracijai dėl pragyvenimo išlaidų klausimo.

D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad laikysis susitarimo sąlygų, kurios panaikintų federalinių darbuotojų atleidimus per uždarymą, kurių reikalavo demokratai.

Tuo metu 79-erių respublikono komentarai dar kartą parodė, kad jis nepaiso JAV prezidentų tradicijos vengti politiškai partinių žinučių kreipdamiesi į karius ar per minėjimo renginius.

Jis taip pat pažymėjo, kad planuoja lapkričio 11-osios Veteranų dienos šventę pervadinti Pirmojo pasaulinio karo pergalės diena, o gegužės 8-ąją – Antrojo pasaulinio karo pergalės diena. 

D. Trumpas, dėvėjęs tamsų paltą, tamsiai raudonos spalvos šaliką ir pirštines, anksčiau padėjo vainiką prie Nežinomo kareivio kapo Arlingtono mieste, kur palaidoti per karą žuvę amerikiečiai. 

