UTMA vadovas V.Gecas: apie galimą S.Maslobojevo kovą su D.Dirksčiu, V.Karoso pasirodymą ir iššūkį I.Barysui

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko „UTMA 11“ kovinio sporto turnyras, kurį gyvai stebėjo apie 10 tūkst. sirgalių ir nenusivylė, kadangi išvydo net 12 įspūdingų kovų, iš kurių net 7 kovos baigėsi nokautais arba techniniais nokautais.

Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjęs UTMA vadovas Viktoras Gecas kalbėjo apie kovotojų sveikatas, UTMA čempiono diržą apgynusį Vitą Karosą ir svarbą palaikyti kovotojus, kurie yra UFC arba arti to.

– Daug kovų baigėsi anksčiau laiko. Turbūt kiekvieno organizatorius svajonė?

– Nepasakyčiau, tai vis tiek yra sveikata. Buvo žmonių, kurie planavo kovoti kovą ar balandį, o nokdaunai ar nokautai keičia planą. Reikia suprasti ir tai, ką nori matyti žiūrovai. Dvi Muay Thai kovos su MMA pirštinėmis pridėjo to karščio, V.Karosas atradęs save, iš naujo gimęs. Jis atrodė labai gerai. Šiandien ir be MMA pirštinių vyrukai pasiūlė gerų nokautų ir nokdaunų – smagu, bet kartu ir skaudu dėl kai kurių atletų dėl to, ką jie turi patirti“.

– Vienas iš tų atletų yra Artūras Kudrešovas, kuris papuolė. Ar yra planų tęsti bendradarbiavimą su Alexandru Velenčiuč?

– Mūsų planas išlieka turėti tuos pačius užsieniečius, norime, kad jie grįžtu. Tai buvo „lucky punch'as“, nes A.Kudrešovas valdė situaciją. Bet čia ne krepšinis, suklydai – susimoki. Gaila, bet sveikinimai jo varžovui, su tokiu smūgiu jis gavo gerą pergalę.

– A.Kudrešovo ir I.Pauliukevičiaus kova vis tiek planuojama balandžio mėnesį?

– Ta kova tikrai gali įvykti, nes jie turi tarpusavyje nesutarimų ir tai matėsi. Bet reikia žiūrėti į A.Kudrešovo sveikatą, nes tai yra svarbesnis dalykas nei suvesti vieną ar kitą kovotoją tarpusavyje. Kai atsistatys, tada tikrai pažiūrėsime.

– Ar yra bus šansų, kad Sergejui Maslobojevui bus surastas lietuvis varžovas?

– Visi veda prie to pačio klausimo, galit apsisukti – sėdi (Dominykas Dirkstys, – aut. past.). Nežinau, aš tai manau, kad šiai dienai Dominykui dar reikia laiko, kelių kovų, kad jis galėtų mesti iššūkį. Bet net ir po kelių kovų tas iššūkis būtų didžiausias jo karjeroje. Ar tai įmanoma padaryti? Kiek esame kalbėję, tai Dominykas sakė, kad tai įmanoma. iš Sergejaus pusės irgi negirdėjau ne. Vieną dieną..

– D.Dirksčio ir R.Krilavičiaus kova. D.Dirkstys buvo laikomas ryškiu favoritu, bet esate patenkinti, kokią kovą davė R.Krilavičius?

– Laukinė kova. Man patiko pažiūrėti, turėjo patikti ir žmonėms. Ji buvo intensyvi, ir į vieną, ir į kitą pusę. Dominykas šiai dienai įrodė savo, pažiūrėsime, koks bus sekantis žingsnis. Pas jį yra tarsi puslapiai, su vienu sukovoja, atsiranda kitas. Tikiuosi, kad atsiras kažkas įdomaus ir gaus Dominykas gerą iššūkį. Tai yra kažkas, ko jis nori, bet tai taip pat yra tai, ko nori sirgaliai. Mūsų darbas parūpinti tai, ko nori sirgaliai.

– V.Karosas sakė, kad kovoti Lietuvoje pagal Muay Thai taisykles jam nelabai patinka. Ką norėtumėt pamatyti ateityje su juo?

– Nemanau, kad šioje vietoje yra didelis skirtumas. Kalbant apie Muay Thai, tai Vitas turi vienintelį neišspręstą klausimą – Arną Kalasiūną, kuris du kartus jį įveikė. Šioje kovoje jis negalėjo būti, todėl Vitas gavo varžovą, kurį įveikė prieš metus. Pirmą kartą gal ne taip įtikinamai laimėjo, bet šį kartą abejonių nekilo. A.Kalasiūnui skolos Muay Thai, Deividui Danylai – kikbokse. Vitas dar turi, prieš ką kovoti.

– Kažkokių galbūt gairių yra dėl būsimo UTMA organizacijos turnyro „Žalgirio“ arenoje?

– Su visais norisi pasikalbėti apie sveikatą, nes mums tai svarbiausias dalykas. Tuomet sudėliosime ir rasime kuo nustebinti kovos menų fanus.

– Buvo mestas V.Karoso iššūkis Ignui Barysui.

– Geras iššūkis, V.Karosas žino Igno bėdas, bet manau, kad būtų įdomi kova – Kaunas prieš Kauną, jaunystė prieš patirtį. Kaip bus, reikia klausti I.Baryso, kol kas jis nėra pasiruošęs kovoti, nes turi rimtus traumos padarinius.

– Ar yra postūmis su Žygimantu Ramaška?

– Kalbėjome su juo, jis turi atvirą kontraktą su GFL, bet jam įdomu.

– Naglį Kanišauską dar parodysite?

– Kovo 8-ą dieną jis kovos dėl „Cage Warriors“ čempiono diržo ir jeigu laimės, jam greičiausiai atiteks kelialapis į UFC ar „Contender Series“. Jeigu kovotojai patenka aukščiau, mes turime juos palaikyti ir padėti ruoštis bei stengtis, kad galėtų būti garsinamas Lietuvos vardas.