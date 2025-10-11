Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„EA7 Emporio Armani“ užtikrintai sutriuškino Varezės ekipą prieš dvikovą su „Žalgiriu“

2025-10-11 21:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 21:36

Italijos lygoje tvirtą pergalę pasiekė Milano „EA7 Emporio Armani“ (1/1), kuri išvykoje 94:61 (28:17, 22:15, 24:20, 20:9) sutriuškino Varezės „Openjobmetis“ (1/1) klubą.

A.Brooksas rinko 20 taškų

0

Milano klubui 20 taškų rinko Armoni Brooksas (4/8 trit.), 13 – Lorenzo Brownas, 12 – Quinnas Ellisas (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 11 – Leandro Bolmaro.

Varezės ekipai 16 taškų pelnė Olivieris Nkamhoua (10 atk. kam.), 13 – Matteo Librizzi, 12 – Taze‘as Moore‘as.

Milano ekipa kitą savaitę susikaus su Miuncheno „Bayern“ ir Kauno „Žalgiriu“.

