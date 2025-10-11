„EA7 Emporio Armani“ užtikrintai sutriuškino Varezės ekipą prieš dvikovą su „Žalgiriu“

Milano klubui 20 taškų rinko Armoni Brooksas (4/8 trit.), 13 – Lorenzo Brownas, 12 – Quinnas Ellisas (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 11 – Leandro Bolmaro.
Varezės ekipai 16 taškų pelnė Olivieris Nkamhoua (10 atk. kam.), 13 – Matteo Librizzi, 12 – Taze‘as Moore‘as.
Milano ekipa kitą savaitę susikaus su Miuncheno „Bayern“ ir Kauno „Žalgiriu“.
