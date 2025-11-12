 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje susidūrė motociklas ir automobilis: pranešama apie nukentėjusį paauglį

2025-11-12 16:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 16:02

Trečiadienį apie 15.08 val. buvo gautas pranešimas, kad Antakalnio g. ties 77 namu automobilis „Mazda“ kliudė motociklininką.

Vilniuje susidūrė motociklas ir automobilis: pranešama apie nukentėjusį paauglį (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Buvo iškviesti medikai. Pranešta, kad, pirminiais duomenimis, motociklu važiavo paauglys. Liudininkai teigė, kad po susidūrimo jis gulėjo nejudėdamas.

0

Buvo iškviesti medikai. Pranešta, kad, pirminiais duomenimis, motociklu važiavo paauglys. Liudininkai teigė, kad po susidūrimo jis gulėjo nejudėdamas.

Pakeliui į ligoninę, motociklininkas sąmonę atgavo.

Pirminiais duomenimis, motociklo nepraleido į kairę sukęs „Mazda“ automobilis.

Įvykio aplinkybės – tikslinamos.

Tuo tarpu JUDU įspėja, kad dėl eismo įvykio eismas Saulėtekio link yra apsunkintas, gali vėluoti viešasis transportas.

 

