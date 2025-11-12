Vilniuje susidūrė motociklas ir automobilis: pranešama apie nukentėjusį paauglį

Buvo iškviesti medikai. Pranešta, kad, pirminiais duomenimis, motociklu važiavo paauglys. Liudininkai teigė, kad po susidūrimo jis gulėjo nejudėdamas.
Pakeliui į ligoninę, motociklininkas sąmonę atgavo.
Pirminiais duomenimis, motociklo nepraleido į kairę sukęs „Mazda“ automobilis.
Įvykio aplinkybės – tikslinamos.
Tuo tarpu JUDU įspėja, kad dėl eismo įvykio eismas Saulėtekio link yra apsunkintas, gali vėluoti viešasis transportas.
