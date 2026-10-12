TV3 Žinios. Tragiška mažamečio mirtis; Kaip NATO siutriuškintų priešą; Audros padariniai Palangoje

Pajūryje siautėjusi audra kaip reikiant aptalžė Palangos pliažą. Jūra pasiglemžė pasivaikščiojimo takelius, dalį kopų bei nuplovė paplūdimius. Nuostolius kurorto valdžia dar skaičiuoja, tačiau ėmė diskutuoti net apie ten esančios kavinės perkėlimą.
Savaitgalį Lietuvą nušvietė magiškos spalvos. Raudoni, žali ir violetiniai šviesos peizažai privertė gyventojus kelti akis aukštyn. Specialistai tikina, jog pašvaistė buvo matoma visoje Lietuvoje, tačiau kai kur reginį užstojo debesys. Tokį spalvų šėlsmą sukėlė gana stipri geomagnetinė audra, kurios padariniai buvo matomi net iki pat Italijos.
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