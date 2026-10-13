TV3 Žinios. Europoje – slaptas karas; Beno Mikutavičiaus byla keliauja į teismą; Iš ugniagesių – įspėjimas lietuviams

Itin žiauriu dviejų merginų nužudymu Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla jau keliauja į teismą. Žudikui gresia kalėjimas iki gyvos galvos. Abi aukas – ir savo giminaitę, iš kurios buto buvo išmestas, ir nekilnojamo turto agentę, iš kurios ketino išsinuomoti būstą, jis nužudė iš anksto įsigytu peiliu. Tikėtina, kad giminaitę nužudė iš keršto, o štai kitą merginą- visiškai spontaniškai. Po nusikaltimų ketino ilgai slapstytis, ir tam ruošėsi. JĮ sulaikė susivieniję paprasti kauniečiai.
Prasidėjus brangiam šildymo sezonui ir pasipylus gaisrams, ugniagesiai prašo žmones nenumoti ranka į netvarkingus kaminus ar šildymosi įrenginius. Pernai per sezoną kilo daugiau kaip penki tūkstančiai gaisrų, žuvo per šešiasdešimt žmonių. O ugniagesiai gelbėtojai per praėjusį šildymo sezoną žUvusiuosius iš gaisrų traukė kas tris dienas. Tragiškiausias per dvidešimt metų buvo sausis, nusinešęs net aštuoniolikos žmonių gyvybes.
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