Kaune – BMW ir „Land Rover“ kaktomuša

Avarija įvyko apie 19 val. Juozapavičiaus pr., ties posūkiu į Sandėlių g.
Po smūgio BMW rėžėsi į kelio atitvarus ir ten įstrigo, „Land Rover“ priekis taip pat sumaitotas smarkiai.
Incidentas tiriamas
Pirminiais duomenimis, nukentėjo BMW vairuotojas – jam prireikė medikų pagalbos. „Land Rover“ vairuotojas sveikas.
Abu vairuotojai buvo blaivūs.
Įvykio vietoje dirbo du policijos ekipažai. Avarijos aplinkybes aiškinasi tarnybos.
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