Kaišiadorių merą Čėsną prašo nuteisti „čekiukų“ byloje

Jei teismas merą pripažintų kaltu dėl piktnaudžiavimo, ir nuosprendis įsiteisėtų, jis netektų pareigų.
Š. Čėsna kaltu nepripažino ir per posėdį pirmadienį Kauno apygardos teismo prašė jį išteisinti.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu Š. Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas transporto – degalų įsigijimo – išlaidas. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dyzeliną, atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad tuometinis tarybos narys, galimai klastodamas tarybos nario išmokų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 tūkst. 424 eurus, priklausiusius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.
Meras žalą savivaldybei atlygino dar ikiteisminio tyrimo metu.
Bylos duomenimis, Š. Čėsna į savo kaip tarybos nario kuro išlaidas įtraukė įmonės „Telesita“ kuro kortele pirktus degalus. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje skelbiama, kad meras yra šios įmonės akcininkas, ir šiuo metu turi 50 proc. akcijų. 2015–2023 m. meras ėjo UAB „Telesita“ direktoriaus pareigas. Kaišiadoryse registruota įmonė užsiima mažmenine telekomunikacijų įrangos prekyba.
Šiuos duomenis, jog P. Čėsna savivaldybei teikė „Telesita“ kortele apmokėtą kurą kaip išlaidas tarybos nario veiklai, per posėdį pateikė valstybės kaltintojas, Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Valentinas Alekna. Jis skelbė kaltinamąjį aktą, kuriuose ir buvo duomenys apie „Telesita“ vardu pirktą kurą. Tokių atvejų, kai kurą pirko minėta įmonė, o savivaldybei buvo pateikta, jog kuro išlaidas patyrė meras – daugybė.
Meras teigė, kad įmonė jam buvo skolinga ir jis tokiu būdu dengė skolą – savivaldybė pagal pateiktus čekius pinigus pervesdavo jam.
Be minėtos įmonės Š. Čėsna savivaldybei pateikė dar kelių fizinių asmenų kortelėmis apmokėtą kurą, vienas asmuo yra politiko bendrapavardis Vytautas Čėsna. Meras pripažino, kad minėtas asmuo yra jo tėvas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) taip pat surinko duomenų, kad meras teikė ir partiečio, anksčiau tarybos nario pareigas ėjusio, dabartinio Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus kuro čekius.
