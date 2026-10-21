Brolį palaidojęs vyras padavė į teismą velionio žmoną ir dukrą: paaiškėjo skaudi tiesa

Ieškovas Almantas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš dviejų atsakovių 3 296 eurus laidojimo išlaidų.
Almantas nurodė, kad 2022 m. lapkričio 9 d. jo brolio turtą paveldėjo sutuoktinė ir dukra, tačiau atsakovės palaidoti vyrą ir tėvą nepareiškė noro.
Įvardijo, kiek ir už ką mokėjo
Ieškovas nurodė, kad būtent jis padengė laidojimo išlaidas: „Visuomeninio maitinimo įmonei grynaisiais pinigais sumokėjau 1 540 eurų už gedulingus pietus. Dar 500 eurų sumokėjau už gėlių kompozicijas, taip pat laidojimo namams atseikėjau 2 260 eurų už brolio palaikų kremavimą ir kitas laidojimo namų paslaugas bei daiktus.
Mano sesuo žuvus broliui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gavo 1 003 eurų laidojimo išmoką, iš kurios sumokėjo už laidojimo duobės kasimą, kunigui už mišių laikymą ir kitas religines paslaugas, apraudotojams. Taip pat už tuos pinigus pasirūpinta paminklo iškalimu, kapo sutvarkymu.“
Almantas nurodė, kad palaidojęs brolį, žodžiu kreipėsi į brolio sutuoktinę dėl laidotuvių išlaidų padengimo, tačiau ji atsisakė padengti laidotuvių išlaidas.
Bendra suma, kurią patyrė ieškovas laidojimo išlaidoms padengti yra 3 296 eurai, todėl Almantas prašo šią sumą priteisti solidariai iš atsakovių.
Tikina, kad sumos nepagrįstos
Atsakovės su ieškiniu nesutiko bei nurodė, kad Almanto tariamai patirtas laidojimo išlaidas patvirtinantys dokumentai neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų:
„Ieškovo pateiktas ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas. Vyras nurodo, kad laidojimo namams už brolio palaikų kremavimą ir kitas paslaugas jis sumokėjo 2 260 eurų, tačiau iš prie pareiškimo išduoti teismo įsakymo pridėto išlaidų paskaičiavimo matyti, kad šiai įmonei už palaikų vežimą, karstą, rūbus, urną ir kremavimą ieškovas esą sumokėjo tik 1 360 eurų.“
Anot jų, minimame paskaičiavime taip pat nurodoma, kad šarvojimo salė nuoma kainavo 100 eurų, kunigui buvo sumokėta 120 eurų, giedoriams – 400 eurų, duobkasiui – 100 eurų, o raidžių iškalimas ant paminklo atsiėjo 180 eurų, tačiau ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad sesuo sumokėjo dalį šių išlaidų.
Tai, anot atsakovių, akivaizdžiai įrodo, kad paties ieškovo skirtingu laiku nurodomi argumentai ir pateikiami dokumentai prieštarauja vienas kitam. Atsakovės taip pat pažymėjo, kad dėl visų mirusį asmenį palaidojusiam asmeniui priklausančių išmokų kreipėsi ir jas gavo ne ieškovas, bet jo sesuo, o tai leidžia teigti, kad Almantas nelaidojo savo brolio ir nepatyrė jokių išlaidų.
Teismo sprendimas
Marijampolės apylinkės teismas Almanto ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė solidariai iš atsakovių 2 828 eurus laidojimo išlaidoms padengti.
Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, kad mirė ieškovo brolis, o atsakovių sutuoktinis bei tėvas. Palikimą po sutuoktinio ir atitinkamai po tėvo mirties atsakovės priėmė.
Teismas nurodė, kad atsakovės teismo posėdžio metu neneigė pareigos būti atsakingomis už mirusiojo palaidojimą, tačiau jų vertinimu, nėra aiški pinigų suma, kuri konkrečiai buvo panaudota.
Tačiau teismas pažymėjo, kad byloje nėra įrodymų, kurie paneigtų ieškovo nurodytas aplinkybes, kad jis prisidėjo piniginėmis lėšomis prie brolio laidojimo išlaidų padengimo.
Byloje esantys rašytiniai duomenys, šalių, liudytojų duoti paaiškinimai teismo posėdžių metu patvirtina, kad Almanto sesuo kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl leidimo palaidoti brolį bei dėl išmokų gavimo, tačiau tai nepaneigia ieškovo nurodytos aplinkybės, kad jis prisidėjo organizuojant laidotuves ir apmokėjo dalį laidotuvių išlaidų.
Nors Almantui palankus sprendimas dar buvo skundžiamas apeliacine tvarka, tačiau ir čia mirusiojo žmona su dukra liko nieko nepešusios. Be Marijampolės teismo priteistos sumos, jos papildomai dar susimokės 400 eurų už ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.
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