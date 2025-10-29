Net 80 proc. atvejų galima išvengti širdies ir kraujagyslių ligų: gydytoja pasakė, kaip

Vis dėlto, nepaisant gerėjančių gydymo sąlygų, prevencinėse programose dalyvauja mažiau nei pusė rizikos grupės pacientų.
Net 80 proc. atvejų širdies ligų galima išvengti
„Net 80 proc. atvejų galima išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, jei koreguojami rizikos veiksniai – reguliuojamas kraujospūdis, atsisakoma rūkymo, kontroliuojamas cholesterolio kiekis. Rūpintis savo širdimi reikia jau šiandien – tai geriausia investicija į ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą“, – sako LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos konsultacijų poliklinikos vadovė prof. dr. Jolanta Laukaitienė.
Anot gydytojos, nors visuomenėje daug kalbama apie sveikos gyvensenos svarbą, daugelis žmonių vis dar neįvertina savo rizikos ar nežino, nuo ko pradėti, rašoma pranešime spaudai.
„Nors apie rizikos veiksnius kalbama daug, suvaldyti juos žmonėms vis dar sunku. Mūsų duomenimis, vos apie 43 proc. tikslinės grupės pacientų dalyvauja prevencinėse programose. Tai reiškia, kad didžioji dalis vis dar nesikreipia, nors ankstyva diagnostika ir sveikos gyvensenos skatinimas yra pagrindiniai būdai sumažinti mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų“, – teigia prof. dr. J. Laukaitienė.
Kam priklauso prevencinė programa dėl širdies ir kraujagyslių ligų?
Šiuo metu asmenys, kuriems šeimos gydytojas nustatė labai didelę širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) riziką, turi galimybę gauti išsamią širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslaugą.
Norint pasinaudoti naująja paslauga, būtina dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ankstyvosios diagnostikos programoje, kurią vykdo šeimos gydytojai. Jei tyrimų metu nustatoma labai didelė ŠKL rizika, pacientui išduodamas siuntimas pas kardiologą, kuris rūpinsis tolimesniu ištyrimu ir prevencijos planu.
Išsami paslauga teikiama ne anksčiau kaip po ketverių metų nuo ankstesnio vertinimo. Atliekami išsamūs laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai: lipidograma, kalio (K+), alanino aminotransferazės (ALT), aspartato aminotransfazės (AST), lipoproteino, elektrokardiograma (EKG), širdies echoskopija, arterijų standumo ir kiti.
Šie tyrimai leidžia visapusiškai įvertinti širdies ir kraujagyslių sistemos būklę – nustatyti, ar kraujagyslės pakitusios, ar širdis patiria apkrovą, įvertinti cholesterolio ir kepenų fermentų rodiklius. Pagal gautus rezultatus sudaromas individualus prevencijos ar gydymo planas: skiriamas gydymas, mitybos bei fizinio aktyvumo rekomendacijos.
Paslauga suteikiama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo didelės rizikos nustatymo.
Nuo lapkričio mėnesio LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos konsultacijų poliklinikoje bus teikiama išsami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos paslauga. 40–60 metų amžiaus asmenys kviečiami pirmiausia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad būtų įvertinta jų širdies ir kraujagyslių ligų rizika ir, esant poreikiui, išduotas siuntimas pas kardiologą.
Kuo anksčiau įvertinsime riziką – tuo didesnė tikimybė išvengti širdies ir kraujagyslių ligų.