Justina Malaškevičiūtė
Žmonių skyriaus žurnalistė.
Žmonių skyriaus žurnalistė, TV3 grupėje dirba nuo 2018 m. Per šį laiką ji įsitikino, kad kiekvienas žmogus turi savo unikalią istoriją, kuri verta būti papasakota. Jos darbas – atrasti įvairias asmenybes ir atskleisti ne tik žinomų, bet ir mažiau matomų žmonių gyvenimus, kuriuose dažnai slypi įkvepiančių bei motyvuojančių pasakojimų. Portale rašo apie įdomias ir garsias Lietuvos bei užsienio asmenybes, jų gyvenimo detales, pasiekimus ir istorijas, kurios ne tik praturtina, bet ir įtraukia skaitytojus. „Tikiu, kad kiekviena istorija, nesvarbu, ar ji susijusi su žvaigždėmis, ar paprastais žmonėmis, gali įkvėpti ir kitus. Neretai pašnekovai tampa įkvėpimu tiems, kuriems gyvenime atrodo sunku – priminimas, kad niekada nevalia pasiduoti. Jei norite pasidalinti savo įkvepiančia istorija ar išgyventais iššūkiais – nesidrovėkite kreiptis. Su malonumu išklausysiu ir padėsiu jums pasidalinti savo istorija su kitais“, – sakė ji.
„TV pagalbos“ narys Žilvinas atsivėrė apie pokyčius gyvenime ir naują šeimos narį: „Ardyti tos meilės nebeišdrįsome“
TV3 laidos „TV Pagalba“ gelbėtojas Žilvinas Žitkus atvirai prakalbo apie artėjančias gražiausias žiemos šventes, iššūkių kupinus metus ir atskleidė, kokių tradicijų jų šeima laikosi per Kūčias. Naujienų portalui tv3.lt Žilvinas Žitkus pasidalijo, kad šiemet su žmona ėmėsi naujos veiklos, pareikalavusios nemenkų iššūkių. Artėjančios šventės Pradėdamas pokalbį apie artėjančias šventes, Žilvinas papasakojo, kaip ketina jas švęsti. „Kūčias švenčiame su šeima.