Žaidimas baigėsi, sveikiname laimėtojus!
Schneider Electric ilgiklį Unica Extend USB laimėjo:
vi***[email protected]
ru*****[email protected]
sa***a.***[email protected]
vi***[email protected]
ru*****[email protected]
sa***a.***[email protected]
Schneider Electric Mureva lauko lempą laimėjo:
r****[email protected]
d*****[email protected]
Schneider Electric rinkinį, kurį sudaro skėtis ir gertuvė laimėjo:
***ile.***[email protected]
***ate.***[email protected]
***lia***[email protected]
***ia.***[email protected]
***ydas.***@gmail.com
Šventiniai Namai
Konkursas pasibaigęs