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Raimonda Mikučionytė

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Vienišų žmonių laidotuvės, mirtis (nuotr. JP/Ž. Večiorkutės, 123rf.com) Vienišų žmonių laidotuvės, mirtis (nuotr. JP/Ž. Večiorkutės, 123rf.com)
11:32

Lietuvį ruošėsi palaidoti kaip nežinomą asmenį: negalėjo patikėti, kas nutiko po to

Panevėžio mieste ir rajone laidojami vieniši žmonės, bet jų nėra tiek daug kaip Vilniuje – Karveliškių kapinėse per pirmąjį 2026 m. ketvirtį palaidoti 25 vieniši žmonės. Ir kaip jau įprasta – vyrų daugiau nei moterų. Panevėžio mieste vienišų, artimųjų neturinčių žmonių laidotuvėmis rūpinasi Savivaldybė, o Panevėžio rajone – seniūnijos. Pagal nustatytą tvarką tokius asmenis laidoja specialiai tam parinktos laidojimo paslaugų įmonės.
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2026-04-15
Staiga mirus gydytojui ligoninė prabilo apie sunkumus: trūksta medikų, darbo krūviai – didžiuliai (nuotr. JP/Ž. Večiorkutės) Staiga mirus gydytojui ligoninė prabilo apie sunkumus: trūksta medikų, darbo krūviai – didžiuliai (nuotr. JP/Ž. Večiorkutės)

Staiga mirus gydytojui ligoninė prabilo apie sunkumus: trūksta medikų, darbo krūviai – didžiuliai

Nors Respublikinė Panevėžio ligoninė kasmet stiprina savo technologinę bazę ir plečia paslaugas, tačiau vis ryškėja kita problema – specialistų trūkumas. Kai kuriuose skyriuose darbo krūviai jau pasiekė ribą, o medikai pripažįsta: situacija tampa vis sudėtingesnė. Regiono ligoninė su plačiu paslaugų spektru Respublikinė Panevėžio ligoninė – viena svarbiausių gydymo įstaigų regione, teikianti diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir slaugos paslaugas.
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Aktualijos 2026-04-02
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