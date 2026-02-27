Miglė Dambrauskaitė
Lietuvos verslininką sukčiai apgavo pasinaudoję 1 gudria taktika: dabar įspėja visus
Rokiškio verslininkas Mykolas Vaitoška buvo apvogtas. Apvogtas ne senoviškai – plėšikams įsilaužus į namus ir išnešus vertingus daiktus, bet šiuolaikiniu ir itin populiariu būdu, kai virusu užkrečiamas kompiuteris, o paskui tyliai ir nepastebimai trečiųjų šalių „sudalyvaujama“ ir kompiuterio savininkui atliekant bankinius pavedimus... Pustrečio tūkstančio netekęs verslininkas dalinasi karčia savo patirtimi norėdamas dar kartą žmonėms priminti, jog negalima atsipalaiduoti, reikia būti budriems.
Janina – neeilinė lietuvė: išgirdę, kelintą gimtadienį atšventė, nustebtų ne vienas
Rokiškietė Janina Sakalauskienė atšventė itin solidžią asmeninę sukaktį – 105-erių metų jubiliejų. Moters protas – šviesus, lyg giedra vasaros diena, o ir sąmojo ilgaamžė nepraradusi: išgirdusi komplimentą, jog gražiai atrodo, atsako: „Auksas ir pelenuose žiba“. Su dukra Dalia Rokiškyje gyvenanti senjorė iš pirmo žvilgsnio net neatrodo 105-erių: nors visą gyvenimą dirbo sunkius darbus, kentė tremtį į Sibirą, ilgaamžiškumo ir šiandien ją lydinčios sveikatos moteriai galima tik pavydėti.
2026-06-11
Atėjusi išmesti šiukšlių Rima pakraupo, kokį vaizdą išvydo: „Kai pamačiau...“
„Surengti vakarėlį yra linkę ne tik žmonės: šeštadienio naktį pasilinksminti nutarė varnos, gyvenančios Rokiškio mikrorajone“ – tokį prierašą prie atsiųstos nuotraukos, darytos sekmadienio rytą, pridėjo Taikos gatvės daugiabučio gyventoja Rima. Moteris dar paprašė pagalbos: paviešinti kreipimąsi į kaimynus, nes ne visus pažįsta, o ir fizinių jėgų asmeniškai aplankyti kiekvieną ir su juo pasikalbėti, nebeturi.
2026-06-04
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Parodė, kaip už žmonių surinktus pinigus Lietuvoje atnaujino šeimos virtuvę: gerumui ribų nėra
Vasario pradžioje cepelinų dieną „šventusi“ Rokiškio profesinio mokymo centro (RPMC) bendruomenė nacionaliniu patiekalu ne tik pamaitino daugiau nei 200 rokiškėnų, bet kartu padarė ir itin visuomenišką darbą: už surinktas lėšas padėjo atsinaujinti virtuvę sunkiai gyvenančiai daugiavaikei šeimai.
2026-03-02
Iš ligoninės mamą parsivežęs rokiškėnas pakraupo: štai ką išvydo ant jos kūno
Su žmogaus sveikata susijusios istorijos visada yra jautrios. Ypatingai jautrios tos, kurių „herojais“ tampa jau garbingą amžių skaičiuojantys silpni senoliai, nukentėję dėl netinkamo jiems padėti turėjusio žmogaus elgesio.
2026-02-27