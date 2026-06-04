Marta Kraujelytė
Svarsto apie naujus pokyčius dėl vaiko priežiūros išmokos: pasakė, kaip tai paliestų tėvus
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) siūlant vaiko priežiūros išmokos lubas didinti iki keturių vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio, institucijos vadovė Inga Ruginienė neatmeta galimybės diskutuoti ir apie visišką lubų atsisakymą. Šiuo metu vaiko priežiūros išmokos lubos siekia dviejų VDU dydį. „Visas planas paruoštas apklausiant nemažai šeimų ir girdint jų lūkesčius. Su vaiko priežiūros atostogomis irgi buvo išreikšti tam tikri lūkesčiai.
Sujudimas Vilniuje – sulaukta pranešimų apie galimus sprogmenis mokyklose
Ketvirtadienio rytą pora valstybinių institucijų gavo laiškus, kuriuose grasinama susprogdinti šešias sostinės mokyklas. Pasak policijos, realios grėsmės nematoma. „Policija susisiekė su išvardintomis mokyklomis, į jas išsiųsti patruliai, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome.
Kriminalai 2026-09-10
Atskleidė niūrią realybę: dėl išbrangusių degalų – daugiau vagysčių
Augant kuro kainoms didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka, sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. „Turbūt visiems dalykams yra riba – kai negali susimokėti, tai ir nemoki.
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Atsakė, kada Vilnius atsisveikins su paskutiniu senu čekoslovakišku „Škoda“ troleibusu
Vilniui atnaujinant viešojo transporto parką, iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas 18 metrų ilgio triašis troleibusas, gatvėse nebeliks senųjų čekoslovakiškų troleibusų „Škoda“, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. „Startuojame į paskutinį viešojo transporto troleibusų parko atnaujinimo etapą. Tai yra 81 naujas triašis troleibusas, (...) (jie – ELTA) palaipsniui pradės išriedėti į Vilniaus gatves ir tai reikš, kad visas Vilniaus troleibusų parkas bus praktiškai atnaujintas.
Juozas Olekas apie kratas pas „aušriečius“: nemalonus atvejis
Antradienio rytą teisėsaugos pareigūnams atliekant kratas penkių Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narių gyvenamosiose vietose, parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad tai – nemalonus atvejis, tačiau bus išsiaiškinta, ar politikai yra padarę pažeidimų. „Iš tikrųjų labai nemalonus atvejis, galime tik apgailestauti, kad tokios kratos tęsiasi.
Aktualijos 2026-09-08
VMI perkėlimo į ministerijų miestelį projektas pasiekė 48 proc. įgyvendinimą
Prieš metus nusprendus į dalį anksčiau planuoto ministerijų miestelio sostinės Algirdo Goštauto gatvėje perkelti Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), bendras projekto baigtumas siekia apie 48 proc., nurodo Turto bankas. „Šiuo metu bendras projekto baigtumas siekia apie 48 proc. Pastate jau sumontuoti langai ir vitrinos, baigiami fasado apdailos darbai.
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Sysas apie Šeimos paketą: „ar mes pasvėrėme kaštų ir naudos analizę?“
Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamai Vyriausybei rengiant Šeimos paketą, kuriuo ketinama spręsti šalies demografines problemas ir gerinti sąlygas šeimoms auginti vaikus, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas mano, kad ne visi numatyti įsipareigojimai yra realistiški.
Aktualijos 2026-09-04
Planuojate pirkti būstą? Ekspertas pasiuntė žinią
SEB vyriausiojo ekonomisto Tado Povilausko teigimu, nors nekilnojamojo turto (NT) rinka yra aktyvi, būsto perkamumas yra prastėjantis ir kitąmet sandorių skaičius gali sumažėti daugiau nei 3 proc. „Faktas – rinka yra aktyvi šiuo metu. Manau, kad ir artimiausi mėnesiai bus istoriškai aktyvūs.
SEB mažina šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę iki 3 proc., infliacijos – iki 5,3 proc.
SEB bankas mažina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozę ir numato, kad šalies ekonomikos augimas sieks 3 proc., skelbiama naujausioje makroekonomikos apžvalgoje „Nordic Outlook“. Tuo metu infliacija šiemet, prognozuojama, sieks 5,3 proc. Kaip ir gegužę, naujausioje apžvalgoje ekonomistai prognozuoja, kad kitąmet ekonomikos augimas sulėtės iki 2,1 proc. Pavasarį SEB prognozavo, kad Lietuvos BVP šiemet augs 3,2 proc., infliacija sieks 5,7 proc.
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Taminskas: „Oro navigacija“ įsivertins sistemos perkėlimą LRTC, peržiūrės sutartį su operatoriumi
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad savaitgalį kilusi audra parodė „Oro navigacijos“ antrinės oro erdvės stebėjimo sistemos spragas, todėl bendrovei pavesta įsivertinti įrenginių perkėlimą į Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) bokštus arba peržiūrėti sutartį su privačiu operatoriumi. Tai, pasak jo, planuojama įvykdyti artimiausiomis savaitėmis.
„Energesman“ įtraukė į nepatikimų tiekėjų sąrašą, įmonė sprendimą žada skųsti teismui
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) į nepatikimų tiekėjų sąrašą įtraukus buvusią Vilniaus mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) gamyklos operatorę „Energesman“, bendrovė šį sprendimą ketina skųsti teismui. „Nesutinkame su VAATC nurodytu pagrindu įtraukti mus į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, todėl sprendimą skųsime teismui“, – Eltai teigė „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys.
Laneckij atsitraukia: atsisako Lietuvos oro uostų valdybos nario pareigų
Viešojoje erdvėje kilus klausimams dėl naujojo nepriklausomo Lietuvos oro uostų (LTOU) valdybos nario Oleksandro Laneckij praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje bei komentarų rusiškai žiniasklaidai, jis pranešė atsisakantis pareigų bendrovės valdyboje. „Noriu informuoti, kad priėmiau sprendimą atsisakyti Lietuvos oro uostų valdybos nario pareigų“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė O. Laneckij.
2026-08-20
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Ruginienė: stiprėjanti socialinė apsauga mažina skurdo riziką Lietuvoje
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, naujausi išankstiniai skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Vis dėlto, anot jos, tikslas yra užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių šalyje gyventų skurde, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Valstybės duomenų agentūros išankstiniu vertinimu, bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo nuo 22,6 iki 20 proc., vaikų – nuo 16,9 iki 13,4 proc.
2026-08-19
Lietuvos šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus
Kaune registruota Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) atleidžia 33 darbuotojus, praneša Užimtumo tarnyba. Jos duomenimis, darbuotojus numatoma atleisti nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 20 d. Kaip Eltai nurodė Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, bendras LŠS darbuotojų skaičius – 450. Pasak jos, darbo neteks 28 apsaugos šauliai ir 5 pamainos vyresnieji. Užimtumo tarnybos teigimu, numatomas darbuotojų atleidimas vykdomas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.
Aktualijos 2026-08-19
Ar Lietuva eis Lenkijos keliu? Pasakė, ką mano apie PVM mažinimą degalams
Nuo pirmadienio Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi ir nėra planuojama sekti šalies kaimynės pavyzdžiu. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemones. „Mes matome, kad (Lenkija – ELTA) pamažino (PVM tarifą degalams – ELTA), bet (dėl – ELTA) tikslumo – dviem savaitėms ir tas malonumas kainuoja 115 mln.
2026-08-18
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Mindaugas Lingė dėl Pinskų sodybos statybos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir STT
Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir jos sutuoktinio Jono Pinskaus šeimos sodybos statybos aplinkybių bei su ja susijusių dokumentų teisėtumo.
Kriminalai 2026-08-18
Nausėda įvertino siūlymą steigti seksualinių nusikaltėlių registrą: visiškai svarstytina
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad seksualinių nusikaltimų prieš vaikus įvykdžiusių asmenų viešojo registro idėja yra svarstytina. Anot šalies vadovo, būtų galima diskutuoti dėl priemonės taikymo sąlygų, tačiau ji padėtų užkardyti ilgametį nusikaltimų vykdymą. „Manau, kad tai yra visiškai svarstytinas pasiūlymas.
Aktualijos 2026-08-17
Sinkevičius dėkoja Liubajevui už ilgametę tarnybą: jis vadovavo VSAT sudėtingu laikotarpiu
Premjeras Mindaugas Sinkevičius dėkoja iš pareigų pasitraukusiam Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadui Rustamui Liubajevui už ilgametę tarnybą ir tikina, kad jis įstaigai vadovavo sudėtingu laikotarpiu. „Dėkoju generolui R. Liubajevui už ilgametę tarnybą. R. Liubajevas vadovavo VSAT sudėtingu laikotarpiu, kai Lietuvai teko pasienyje susidurti su iki tol nematytomis grėsmėmis“, – Eltai perduotame komentare teigė ministras pirmininkas.
Aktualijos 2026-08-17
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Birutė Valionytė apie Sporto rūmus: neturime vizijos, bet turime aiškią poziciją – jie negali nugriūti
Tęsiantis diskusijoms dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato pritaikymo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas neturi konkrečios vizijos, bet laikosi aiškios pozicijos, kad rūmai turi išlikti, sako klubo prezidentė Birutė Valionytė. „Mes neturime konkrečios vizijos, mes turime labai aiškią poziciją – šie rūmai negali nugriūti, nes dabar, atrodo, (…) kad laukiama, kada jie sugrius“, – ketvirtadienį Eltai teigė ji.
Aktualijos 2026-08-13
Gyventojams – didesnės pensijos? Sinkevičius sako, kad augti galėtų ir daugiau nei 10 proc.
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad Vyriausybė kitąmet planuoja sparčiau indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant „Sodros“ biudžeto perviršį, pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10 proc. „Vyriausybė planuoja sparčiau indeksuoti pensijas. Turbūt, kad toks automatinis indeksavimas reikštų pensijų kilimą apie 10 proc. Aš asmeniškai galvoju, kad tas kilimas, panaudojant „Sodros“ biudžeto perviršį, galėtų būti ir didesnis nei 10 proc.
2026-08-12
Viktorija Čmilytė-Nielsen: sutarimų dėl demografijos juodraščių teikimas atitolina nacionalinį susitarimą
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad susitarimo dėl demografijos krizės sprendimo juodraščių teikimas atitolina politines partijas nuo bendro nacionalinio susitarimo. Pasak jos, būtų naudinga šalies vadovui arba premjerui suburti visas parlamente dirbančias politines jėgas aptarti siūlymus prie bendro stalo. „Aš matau kalbėjimą apie problemą, bet tikrai tai yra žemiausiai kabantis vaisius. Visi kalba apie tai, kad demografija yra iššūkis, kad demografija yra problema.
Aktualijos 2026-08-07
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Sinkevičius: Sporto rūmai galėtų virsti Atminties rūmais, kur derėtų ir žydų, ir lietuvių matymas
Tęsiantis diskusijoms dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato pritaikymo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šis klausimas dar pareikalaus diskusijų siekiant rasti sutarimą su Lietuvos žydų bendruomene, kartu nepamirštant objekto reikšmės Lietuvos istorijai. Jo nuomone, objektas galėtų tapti Atminties rūmais, kur būtų atliepti abiejų tautų interesai. „Tema yra komplikuota ir paveldėta.
Aktualijos 2026-08-05
Įvertino, ko reikia griebtis, kad degalų kainos sumažėtų: „Paskaičiavo, kiek tai kainuoja ir valstybei“
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė Agnė Bagočiutė sako, kad, siekiant suvaldyti aukštas degalų kainas, šalyje pirmiausia reikėtų galvoti apie ilgalaikius, o ne laikinus sprendimus. „Manau, kad visų pirma valstybei reikėtų galvoti apie ilgalaikius sprendimus. (...) Tikrai ne dviejų mėnesių. Ir tą parodė ir dabar, praėjęs pusmetis, ir kaip elgiasi ir kitos šalys.
2026-08-05
Bartoševičius veržiasi į laisvę: kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą, prašo nutraukti bylą
Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT), prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. „LAT gautas nuteistojo Kristijono Bartoševičiaus advokato kasacinis skundas.
Kriminalai 2026-07-31
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Vilniaus atliekų rūšiavimo krizė: situacija išlieka sunki
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) vadovas Marius Švaikauskas sako, kad regiono atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios atliekų dalies tvarkymas yra stabilizuotas, bet situacija tebėra sunki. „Situacija yra stabilizuota dėl atliekų priėmimo, tinkamo surūšiavimo ir bioskaidžios dalies tvarkymo. Tačiau, kaip matėte apsilankę teritorijoje, ji vis dėlto išlieka sunki, bet dalis partnerių rūšiuoja jau atskirai.
Nausėda su Sinkevičiumi kitų metų NPD dydį ketina aptarti baigiantis vasarai
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad su prezidentu Gitanu Nausėda kitų metų bazinį neapmokestinamų pajamų dydį (NPD) ketina aptarti vasaros pabaigoje. Ministro pirmininko teigimu, bus vertinamos galimybės jį didinti, tačiau, kaip pažymi, kitų metų valstybės biudžete nėra daug „manevro laisvės“. „Šios temos mes su ponu prezidentu (antradienį – ELTA) neaptarėme, nepalietėme. Matyt, kad ją aptarsime baigiantis vasarai, viso biudžeto kontekste.
Aktualijos 2026-07-28
Ruginienė: būtina didinti paramą pirmam būstui
Buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė viliasi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui. „Šiuo metu turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Taip, visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja poreikis. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio 1 dienos mažėja pradinis įnašas nuo 15 iki 10 proc.
2026-07-27
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Bankų paslaugų prieinamumas regionuose didės: planuojama atidaryti fizinius skyrius dešimtyje savivaldybių
Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) sveikina Lietuvos banko (LB) ir šalyje veikiančių komercinių bankų planą pradėti teikti fizines paslaugas dar dešimtyje savivaldybių, kuriose šiuo metu nėra nė vieno šių finansinių įstaigų skyriaus. „Savivaldybės ir LSA ne kartą prašė spręsti komercinių bankų paslaugų fizinio prieinamumo regionų gyventojams problemą, nes regionuose gyvena daug senyvo amžiaus žmonių, neturinčių skaitmeninių įgūdžių.
2026-07-27
Iš 800 įmonių mokestį už Lietuvoje registruotą krovininį transportą grąžino tik 5
Balandį paaiškėjus, kad dėl mokesčio už Lietuvoje registruotas krovinines transporto priemones vengimo per pastaruosius metus valstybė galėjo netekti iki 36 mln. eurų, savanoriškai šį mokestį iki šiol sumokėjo 5 įmonės iš maždaug 800, Eltai nurodė Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Valstybės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, bendrovės padengė 9,95 tūkst. eurų sumą.
Dyzelinas perkopė 2 eurų ribą: ministras prabilo apie akcizo mažinimą
Pirmadienį vidutinėms dyzelino kainoms Lietuvoje vėl šoktelėjus virš 2 eurų ribos, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad į situaciją reikia žiūrėti rimtai, tačiau dėl konkrečių priemonių taikymo, anot jo, dar reikia palaukti. Vis tik, ministro teigimu, jei tendencijos negerės, bus svarstomi konkretūs veiksmai, tarp kurių – laikinas dyzelino akcizo mažinimas. „Situacija tikrai yra tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai.
Aktualijos 2026-07-20
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Lukas Savickas apie pirmojo Lietuvos jūros vėjo parko projektą: yra daug prarasto laiko
Naujasis energetikos ministras Lukas Savickas tikina, kad sprendimai dėl pirmojo jūros vėjo parko projekto bus priimti nedelsiant, kai jis ir jo komanda susipažins su valstybinės „Ignitis grupės“ atlikta analize dėl parko perspektyvų. Anot L. Savicko, projekto vystymo kontekste šalis yra praradusi daug laiko. „Žinau, kad per pastarąsias savaites yra baigti tam tikri vertinamieji darbai, mes su komanda šiuo metu esame etape susipažinti su medžiaga, kuri yra parengta.
2026-07-20
Šiose savivaldybėse – pokyčiai dėl bankų paslaugų: štai kas laukia
Dešimtyje savivaldybių naujus fizinius skyrius komerciniai bankai numato atidaryti iki kitų metų pirmojo ketvirčio, teigia Lietuvos banko (LB) Finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas. „Planas yra, kad iki šių metų pabaigos jau būtų atidaromi skyriai, o galutinai šis projektas turėtų būti pabaigas iki kitų metų pirmo ketvirčio“, – po susitikimo su Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) žurnalistams teigė V. Cibas.
2026-07-20
Sinkevičius įvardijo, ką keistų antroje pensijų pakopoje: vienas dalykas būtų „galutinė vinelė“
Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sprendimas naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pakopoje būtų „galutinė vinelė“ pensijų kaupimo sistemai. Jis tikino, kad šiuo metu nėra kategoriškai nusiteikęs kažką keisti. „Matyt, čia platesnio pobūdžio diskusija, ar mes visiškai atsisakome (valstybės subsidijos – ELTA). Aš manau, kad tai būtų jau galutinė vinelė į antros pakopos pensijų sistemą.
Aktualijos 2026-07-04
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Kukuraitis: derybų metu nustebome, kai SAM buvo pasiūlyta mums
Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis sako, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nustebo, kai naujosios valdančiosios koalicijos derybų metu socialdemokratai naujiesiems partneriams perdavė Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM). „Iš tiesų derybų metu mes nustebome, kai Sveikatos apsaugos ministerija buvo pasiūlyta mums, nes (...) ministrė Marija Jakubauskienė ir jos komanda tikrai daug padarė, kad sveikatos sistema taptų labiau prieinama visiems“, – antradienį LRT te...
Aktualijos 2026-06-30
Dienos įvykiai glaustai: Sinkevičius paskirtas premjeru, buvęs „Snoro“ vadovas Antonovas pripažino kaltę dėl nusikaltimų
ELTA glaustai pristato svarbiausius birželio 30 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Antradienį prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė ministru pirmininku po to, kai Seimas ryte pritarė jo kandidatūrai. Taip pat parlamentarai apsisprendė ir pritarė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrai į žvalgybos kontrolierius. Tarp svarbiausių dienos įvykių – bankrutavusio banko „Snoras“ byla.
Aktualijos 2026-06-30
Savickas: jūros vėjo parkai galėtų būti atsakymas, siekiant daugiau vietinių elektros pajėgumų
Kandidatas į energetikos ministrus, Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas teigia, kad jūrinio vėjo parkai galėtų reikšmingai prisidėti didinant vietinę šalies elektros generaciją, tačiau, pasak jo, vertinimai rodo, kad pirmiausia Lietuvai reikėtų svarstyti apie vieną tokį projektą.
Aktualijos 2026-06-30
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Nausėda prabilo apie laukiantį iššūkį Sinkevičiui: „Galės pasireikšti ir parodyti, ką jis gali“
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad gebėjimas rasti sprendimus kartu ieškant sutarimo ne tik su valdančiosios koalicijos partneriais, bet ir su opozicija bus pagrindinis kriterijus, pagal kurį jis vertins, ar Mindaugui Sinkevičiui sekasi premjero darbas. „Aš pirmiausia vertinčiau bendrą šalies situaciją ir tam tikrą konsensuso paiešką ne tik tarp valdančiosios koalicijos partnerių, bet ir su opozicija.
Aktualijos 2026-06-26
Sinkevičius: galiu užtikrinti – fiskalinė drausmė naujojoje Vyriausybėje nebus ignoruojama
Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis (LSDP) Mindaugas Sinkevičius žada, kad naujoji Vyriausybė atsižvelgs į fiskalinę drausmę ir jos programa bus įgyvendinama atsakingai, įvertinant valstybės finansines galimybes. Vis dėlto, anot politiko, būtų naivu sakyti, kad bus lengva. Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Aktualijos 2026-06-26
Šimonytė: demografinės problemos greitai nesikeis, tačiau yra sprendimų, kaip gerinti sąlygas šeimoms
Konservatorės, buvusios premjerės Ingridos Šimonytės teigimu, būtų klaidinga manyti, kad pasibaigus būsimosios Vyriausybės kadencijai, demografijos tendencijos bus reikšmingai pasikeitusios. Vis dėlto, anot jos, yra priemonių, kuriomis galima sudaryti palankesnes sąlygas kurti šeimą.
Aktualijos 2026-06-26
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Audrius Radvilavičius sureagavo į kritiką dėl galimų sąsajų su medienos pramone: nebūti dalykai
Kaip galimas kandidatas užimti aplinkos ministro kėdę minimas Aplinkos apsaugos komiteto narys, socialdemokratas Audrius Radvilavičius sako, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie galimas jo sąsajas su medienos pramone yra „kaltinimas nebūtais dalykais“. Vis dėlto, anot parlamentaro, jei prezidentas neįsigilins į kontekstą, ši informacija galėtų daryti įtaką jo sprendimui dėl politiko kandidatūros į Aplinkos ministerijos vadovus.
Sinkevičius: „Šiandien verčiame naują puslapį“
Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius dėkoja darbą baigiančiai ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei ir teigia, kad performavus valdančiąją koaliciją bei buriant naują Vyriausybę yra verčiamas naujas puslapis.
Aktualijos 2026-06-25
Taminskas: sudaryti naują Lietuvos oro uostų valdybą planuojama liepą
Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad naująją Lietuvos oro uostų (LTOU) valdybą sudaryti planuojama liepą. „Valdybos atranka yra paskelbta šių metų gegužės 15 dieną ir planuojama, kad valdyba bus atrinkta liepos mėnesį. Įmonė veikė ir veikia“, – ketvirtadienį Seime sakė J. Taminskas. Kovą apie sprendimą palikti pareigas pranešus dabartiniam LTOU vadovui S. Bartkui, po dviejų savaičių Susisiekimo ministerija pranešė apie sprendimą formuoti ir naują valdybą.
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Sinkevičius ginasi nuo kaltinimų ryšiais su „Fegda“: manau, kad istorija buvo sukurta
Premjeru tapti ketinantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius toliau neigia ryšius su kelią į Rūdninkų poligoną su trūkumais nutiesusia įmone „Fegda“ ir viešojoje erdvėje paviešintas sąsajas su juo pačiu laiko dėl verslo konkurencijos dirbtinai sukurta istorija. Jis tikino galintis prisiekti, kad nieko bendro su bendrove, išskyrus kelis mėnesius darbo joje, neturi.
Aktualijos 2026-06-16
„Vardan Lietuvos“ kandidatai į ministrus: ką planuoja naujoji koalicija?
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius tikina, kad partija yra numačiusi galimus kandidatus į naujai formuojamoje Vyriausybėje jo partijai priskirtas Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijas. Vis dėlto kol kas jis konkrečių asmenų neįvardija. „Esame nusimatę ir, kai tik galėsime, kai tik tos pavardės bus suderintos, pirmiausia, su Mindaugu (Sinkevičiumi – ELTA), vėliau ir su prezidentu, mes tikrai jas iš karto pateiksime visuomenei.
Aktualijos 2026-06-16
Ministerija žada birželio pabaigoje pateikti išvadas dėl oro uostų ir transporto agentūros pasirengimo oro pavojui
Susisiekimo ministrui Jurui Taminskui kritikuojant, kad prasčiausiai su gegužę dukart skelbtu oro pavojumi susitvarkė Lietuvos oro uostai (LTOU) ir Transporto kompetencijų agentūra, ministro suburta darbo grupė dėl įmonių pasirengimo oro grėsmėms išvaras ir rekomendacijas pateikti žada iki birželio pabaigos.
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Valstybės kontrolė rado spragų pacientų pavėžėjime: sureagavo ministrė Jakubauskienė
Valstybės kontrolei (VK) nustačius reikšmingų Greitosios medicinos pagalbos (GMP) vykdomos pacientų pavėžėjimo paslaugos organizavimo ir finansavimo trūkumų, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad tai yra centralizuoto proceso pasekmė. Ji tikina, kad, atsižvelgus į auditorių vertinimą, paslaugos teikimas bus peržiūrimas. „Džiaugiamės VK pateikta analize, ataskaita.
Aktualijos 2026-06-13
Po audros – chaosas: ESO siekia atkurti elektrą dar šiandien
Po ketvirtadienį per šalį slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 1 tūkst. šalies gyventojų, rodo „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenys. Bendrovės atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė sako, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti dar penktadienį. Pasak jos, nuo ryto dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius svyravo tarp 2 ir 2,5 tūkst. R. Juodkienė aiškino, kad skaičius keičiasi, nes panaikinus sutrikimus yra aptinkami nauji. 15.50 val.
2026-06-12
Į Lietuvą toliau skrenda kontrabandiniai balionai, taciau Kondratovičius tikina: tai nevyksta kasnakt
Pirmadienio naktį kontrabandiniams balionams sutrikdžius Vilniaus oro uosto (VNO) veiklą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad, palyginti su praėjusio lapkričio duomenimis, jų mastas yra sumažėjęs ir į šalies teritoriją nepatenka kasnakt. „Kai buvo leidžiama dešimtys balionų, tikrai matėsi organizuoto nusikaltimų grupių veikimas. Šiandien, jeigu mes matome ir atsitinka toks atvejis, kaip šiąnakt, tai yra keli vienetai, tai nėra daug.
Aktualijos 2026-06-08
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Seimo opozicija surinko parašus tyrimo komisijai dėl nutekintų RC duomenų – palaikė ir „aušriečiai“
Iš Registrų centro (RC) nutekinus apie pusės milijono gyventojų duomenis, Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes. Tokiai komisijai suburti reikia bent 36 Seimo narių parašų, dėl jos įsteigimo turės apsispręsti parlamentas. Eltos žiniomis, iš viso opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai.
Aktualijos 2026-06-05
Po nepatvirtintos Muitinės departamento pertvarkos – prabilo ministras: štai ką darys
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad jam gaila dėl Seimo sprendimo nepatvirtinti Muitinės departamento pertvarkos. Pasak jo, įstatymo projektą ministerija žada taisyti ir teikti iš naujo. „Vertinu blogai, labai gaila, nes tai yra įstaiga, institucija, kuriai tikrai reikėjo pertvarkos ir pajudinimo. Dabar jis neįvyko. Pažiūrėsime, ką galime pataisyti, ir teiksime iš naujo“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.