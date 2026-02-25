Kastytis Skrabulis
Išvydę Gretos ir jos vyro gaminamus cepelinus tokius regi pirmą kartą: ar išdrįstumėte paragauti?
Prieš penkerius metus iš emigracijos į Alytų sugrįžę Greta ir Darius Surdokai nesiliauja stebinti. Gruodį duris atvėrusioje jų kavinėje „Kurortas“ gaminami rožiniai cepelinai, kurių penktadieniais paragauti skuba ne tik alytiškiai, bet ir miesto svečiai. Tiesa, Alytaus miesto gimtadienio proga, kaip atskleidžia Darius, lankytojų lauks ne tik rožiniai, bet ir žali cepelinai. Alytiškiai renkasi išskirtines spalvas „Mūsų miestas – žalias.
Šie Lietuvos gyventojai sulaukė nelauktų svečių: patikrinę, kaip gyvena, pasibaisėjo
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus specialistai kartu su policijos pareigūnais surengė neplaninį patikrinimą bendrabučio tipo socialiniuose būstuose. Vizito metu aplankyti juose gyvenantys asmenys – netikėti svečiai dalį gyventojų akivaizdžiai sutrikdė. Patikrinimo rezultatai – iškalbingi: maždaug kas trečiam gyventojui surašyti įspėjimai dėl netvarkos ir kitų nustatytų pažeidimų.
2026-04-20
Tokį jautrų atsisveikinimą Lietuvoje matė seniai: išlydėta itin gerbiama moteris
Iš atsisveikinimo namų „Skausmo užuovėja“ į paskutinę kelionę palydėta Alytaus miesto garbės pilietė, legendinė dainų ir šokių ansamblio „Dainava“ įkūrėja Pranciška Danutė Plytnikienė. Jos urna išlydėta į Klevų gatvės kapines, lydint artimiausiems žmonėms, giminaičiams, bičiuliams, bendrakeleiviams ir ilgamečiams „Dainavos“ ansamblio nariams. Įvyko jautrus atsisveikinimas Prie kapo skambėjo jautrios giesmės, muzika, klebono Arūno Užupio maldos.
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Išgirdus, ką šis lietuvis padarė prieš 70 metų, suspaudžia širdį: „Reikėjo...“
Šv. Velykų rytą prieš 70 metų – Punios piliakalnyje slapta ir tyliai suplevėsavo trispalvė. Ją iškėlė jaunas vyras – Jonas Arbačiauskas. Tuomet jam vos dvidešimt. Šiandien – devyniasdešimt. Tačiau tą akimirką jis prisimena iki smulkmenų. Didvyriškam poelgiui – 70 metų „Po metų su bičiuliais pogrindininkais kėlėme dar daugiau vėliavų. Sankryžose, prie kelių. Tai buvo tylus, bet labai aiškus signalas: Lietuva gyva. Reikėjo budinti žmones“, – sako ryšininkas – pogrindininkas J. Arbačiauskas.
2026-04-07
„Koja prispaudžiau kaklą, kad nebegalėtų judėti“ – prakalbo futbolininką nuo užpuoliko išgelbėjęs abiturientas
Aiškėja vis daugiau detalių apie antradienį visą Lietuvą sukrėtusį incidentą, kai Alytaus Jotvingių gimnazijos abiturientas peiliu užpuolė futbolo klubo „Dainava“ žaidėją. Naujienų portalas „AlytusPlius“ vakar kalbino alytiškį, bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ specialistą Aldą Petrauską, kuris pirmasis sureagavo ir išmušė peilį iš užpuoliko rankų.
Aktualijos 2026-03-19
Mirus vos 3 savaičių naujagimiui Alytuje – naujas skaudus posūkis
Alytų ir visą Lietuvą sukrėtusi kūdikio mirties istorija įgauna naują posūkį. Kol teisėsauga aiškinasi tragedijos aplinkybes, konfliktas persikėlė ir į viešąją erdvę. „AlytusPlius“ komanda nuvyko į daugiabutį, kuriame įvyko nelaimė, ir kalbino vaiko netekusios mamos kaimynus. Vienas jų – keturių mažamečių vaikų tėvas Ramūnas – detaliai papasakojo, kas vyko tą lemtingą vakarą.
2026-02-25
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