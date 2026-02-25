Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

Kastytis Skrabulis

Visi autoriai  >
Greta ir Darius, cepelinai (nuotr. AlytusPlius, Shutterstock.com) Greta ir Darius, cepelinai (nuotr. AlytusPlius, Shutterstock.com)

Išvydę Gretos ir jos vyro gaminamus cepelinus tokius regi pirmą kartą: ar išdrįstumėte paragauti?

Prieš penkerius metus iš emigracijos į Alytų sugrįžę Greta ir Darius Surdokai nesiliauja stebinti. Gruodį duris atvėrusioje jų kavinėje „Kurortas“ gaminami rožiniai cepelinai, kurių penktadieniais paragauti skuba ne tik alytiškiai, bet ir miesto svečiai. Tiesa, Alytaus miesto gimtadienio proga, kaip atskleidžia Darius, lankytojų lauks ne tik rožiniai, bet ir žali cepelinai. Alytiškiai renkasi išskirtines spalvas „Mūsų miestas – žalias.
(15)
2026-05-26
Socialiniai būstai (nuotr. AlytusPlius/stop kadrai) Socialiniai būstai (nuotr. AlytusPlius/stop kadrai)

Šie Lietuvos gyventojai sulaukė nelauktų svečių: patikrinę, kaip gyvena, pasibaisėjo

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus specialistai kartu su policijos pareigūnais surengė neplaninį patikrinimą bendrabučio tipo socialiniuose būstuose. Vizito metu aplankyti juose gyvenantys asmenys – netikėti svečiai dalį gyventojų akivaizdžiai sutrikdė. Patikrinimo rezultatai – iškalbingi: maždaug kas trečiam gyventojui surašyti įspėjimai dėl netvarkos ir kitų nustatytų pažeidimų.
(6)
2026-04-20
Atsisveikinimas su Danute Plytnikiene (nuotr. AlytusPlius, 123rf.com) Atsisveikinimas su Danute Plytnikiene (nuotr. AlytusPlius, 123rf.com)

Tokį jautrų atsisveikinimą Lietuvoje matė seniai: išlydėta itin gerbiama moteris

Iš atsisveikinimo namų „Skausmo užuovėja“ į paskutinę kelionę palydėta Alytaus miesto garbės pilietė, legendinė dainų ir šokių ansamblio „Dainava“ įkūrėja Pranciška Danutė Plytnikienė. Jos urna išlydėta į Klevų gatvės kapines, lydint artimiausiems žmonėms, giminaičiams, bičiuliams, bendrakeleiviams ir ilgamečiams „Dainavos“ ansamblio nariams. Įvyko jautrus atsisveikinimas Prie kapo skambėjo jautrios giesmės, muzika, klebono Arūno Užupio maldos.
2026-04-17
REKLAMA
REKLAMA
Didvyriškam poelgiui – 70 metų (nuotr. AlytusPlius.lt) Didvyriškam poelgiui – 70 metų (nuotr. AlytusPlius.lt)

Išgirdus, ką šis lietuvis padarė prieš 70 metų, suspaudžia širdį: „Reikėjo...“

Šv. Velykų rytą prieš 70 metų – Punios piliakalnyje slapta ir tyliai suplevėsavo trispalvė. Ją iškėlė jaunas vyras – Jonas Arbačiauskas. Tuomet jam vos dvidešimt. Šiandien – devyniasdešimt. Tačiau tą akimirką jis prisimena iki smulkmenų. Didvyriškam poelgiui – 70 metų „Po metų su bičiuliais pogrindininkais kėlėme dar daugiau vėliavų. Sankryžose, prie kelių. Tai buvo tylus, bet labai aiškus signalas: Lietuva gyva. Reikėjo budinti žmones“, – sako ryšininkas – pogrindininkas J. Arbačiauskas.
(3)
2026-04-07
„Koja prispaudžiau kaklą, kad nebegalėtų judėti“ – prakalbo futbolininką nuo užpuoliko išgelbėjęs abiturientas (tv3.lt koliažas) „Koja prispaudžiau kaklą, kad nebegalėtų judėti“ – prakalbo futbolininką nuo užpuoliko išgelbėjęs abiturientas (tv3.lt koliažas)
00:14

„Koja prispaudžiau kaklą, kad nebegalėtų judėti“ – prakalbo futbolininką nuo užpuoliko išgelbėjęs abiturientas

Aiškėja vis daugiau detalių apie antradienį visą Lietuvą sukrėtusį incidentą, kai Alytaus Jotvingių gimnazijos abiturientas peiliu užpuolė futbolo klubo „Dainava“ žaidėją. Naujienų portalas „AlytusPlius“ vakar kalbino alytiškį, bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ specialistą Aldą Petrauską, kuris pirmasis sureagavo ir išmušė peilį iš užpuoliko rankų.
(5)
Aktualijos 2026-03-19
Kūdikio mirtis Alytuje (nuotr. stop kadras/Pexels) Kūdikio mirtis Alytuje (nuotr. stop kadras/Pexels)

Mirus vos 3 savaičių naujagimiui Alytuje – naujas skaudus posūkis

Alytų ir visą Lietuvą sukrėtusi kūdikio mirties istorija įgauna naują posūkį. Kol teisėsauga aiškinasi tragedijos aplinkybes, konfliktas persikėlė ir į viešąją erdvę. „AlytusPlius“ komanda nuvyko į daugiabutį, kuriame įvyko nelaimė, ir kalbino vaiko netekusios mamos kaimynus. Vienas jų – keturių mažamečių vaikų tėvas Ramūnas – detaliai papasakojo, kas vyko tą lemtingą vakarą.
(30)
2026-02-25
REKLAMA
REKLAMA
Į viršų