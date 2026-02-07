Ieva Venskevičiūtė
Taifūnas „Bavi“ pasiekė Kiniją – evakuota beveik 2 milijonai žmonių
Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad taifūnas „Bavi“ vėlyvą šeštadienį pasiekė rytinę Kiniją, atnešdamas stiprius vėjus, o valdžios institucijos evakavo beveik du milijonus žmonių. Prieš pasiekdamas Kiniją, taifūnas nusiaubė šiaurinę Taivano dalį ir atokias Japonijos pietvakarių salas, išvartė medžius ir paliko dešimtis tūkstančių žmonių be elektros.
Po publikacijos apie Trumpo lėktuvą – „New York Times“ žurnalistai atsidūrė teisėsaugos akiratyje
Keturi „New York Times“ žurnalistai gavo šaukimus iš Manhatano prokuratūros po to, kai paskelbė straipsnį apie galimas saugumo problemas, susijusias su prezidento Donaldo Trumpo naujuoju oficialiu lėktuvu. Šeštadienį laikraštis pranešė, kad jo žurnalistai kitą savaitę turės duoti parodymus didžiajai prisiekusiųjų komisijai. Šaukimuose kaip priežastis nurodytas tik nekonkretizuotas tariamas federalinės baudžiamosios teisės pažeidimas.
2026-07-11
Naujas smūgis deryboms: Iranas grasina nebesilaikyti susitarimo su JAV
Iranas įspėjo, kad nebesilaikys susitarimo su JAV, kurio tikslas – užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažeis šį susitarimą, šeštadienį pranešė valstybinė televizija.
2026-07-11
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Dar viena vagystė Prancūzijos muziejuje – pavogta papuošalų už kelis milijonus
Sekmadienį įsilaužus į prancūzų prabangių stiklo dirbinių gamintojo „Lalique“ muziejų buvo pavogta papuošalų už kelis milijonus eurų, pranešė bendrovė ir tyrėjai. Vagis ar vagys įsilaužė į muziejų Vingen-sur-Moder mieste šiaurės rytų Prancūzijoje apie 5:30 ryto ir iš karto patraukė į papuošalų salę, agentūrai AFP pranešė šaltinis. „Buvo pavogta apie dvidešimt papuošalų.
Lenkijos gynybos ministras įsakė atskleisti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai
Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamyszas įsakė atskleisti informaciją apie Varšuvos karinę pagalbą Kijevui, teiktą nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.
2026-07-05
Lenkijoje kilo politinis ginčas dėl „Patriot“ oro gynybos raketų perdavimo Ukrainai
Sekmadienį Lenkijoje kilo politinis konfliktas dėl įtariamo JAV gaminamų „Patriot“ oro gynybos raketų pristatymo į Ukrainą pavasarį; opozicijos partijos kaltina, kad tai įvyko be parlamento ar prezidento žinios. Opozicinė konservatyvi partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS) pareiškė, kad Lenkijai pačiai reikia šių raketų.
2026-07-05
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Sirijoje nukeltas naujai išrinkto parlamento pirmas posėdis
Sirijos valdžios institucijos atidėjo pirmąjį šalies naujojo pereinamojo laikotarpio parlamento posėdį, nors vos prieš kelias dienas buvo paskelbta, kad inauguracinis posėdis numatytas pirmadienį. „Liaudies asamblėjos pirmojo posėdžio sušaukimas atidėtas iki datos, kuri bus paskelbta vėliau“, – sekmadienį pranešė valstybinė televizija, cituodama rinkimų pareigūną ir nenurodydama priežasties. Sirijos naujosios valdžios institucijos, 2024 m. gruodžio mėn.
Izraelio kalėjime laikomo Gazos ligoninės vadovo gyvybei iškilo pavojus
Garsaus palestiniečių ligoninės direktoriaus Hussamo Abu Safiya'os, kalinčio Izraelio kalėjime, sveikatai iškilęs didelis pavojus, šeštadienį teigė jo advokatas ir žmogaus teisių aktyvistai.
Vance`as per 250-ąsias Amerikos metines užsipuolė JAV kritikus
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as šeštadienį ilgoje liepos ketvirtajai skiroje kalboje, pasakytoje nuo amfibinio desanto laivo denio Niujorke, griežtai sukritikavo tuos, kurie iškelia Amerikos „trūkumus“. J.D. Vance’o kalba nuskambėjo tuo metu, kai dešimtys didžiųjų burlaivių iš daugiau nei 20 šalių įplaukė į Niujorko uostą, kad paminėtų 1776 m. liepos 4 d. pasirašytos Nepriklausomybės deklaracijos 250-ąsias metines.
2026-07-04
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Irano derybų delegacija išvyko į Šveicariją aptarti susitarimo su JAV
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad šeštadienį Irano derybų delegacija išvyko iš Irano į Šveicariją, kur vyks diskusijos dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis, skirto sustabdyti karą Artimuosiuose Rytuose, įgyvendinimo. Oficiali naujienų agentūra IRNA pranešė apie delegacijos išvykimą, cituodama užsienio reikalų ministerijos atstovą spaudai Esmaeilą Baqaei, kuris teigė, kad jie „stebės ir reikalaus, kad kita šalis vykdytų savo įsipareigojimus“ pagal susitarimą.
2026-06-20
Zelenskis grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, Lenkijos prezidentui Karoliui Nawrockiui atšaukus jam suteiktą Baltojo erelio ordiną kilus ginčui dėl Antrojo pasaulinio karo žudynių. „Mes manėme, kad 2023 m. suteiktas „Baltojo erelio ordinas“ buvo skirtas Ukrainos tautai ir mūsų kariuomenei. Būtent taip buvo sakyta tuo metu. Šiandien aš grąžinau šį ordiną Lenkijos prezidentui“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
2026-06-20
Jungtinė Karalystė ir Japonija pradeda „naują bendradarbiavimo erą“
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, prieš G7 viršūnių susitikimą priėmęs savo kolegę iš Japonijos Dauning Stryte, pareiškė, kad Jungtinė Karalystė ir Japonija pradeda „naują bendradarbiavimo erą“. Sekmadienį K. Starmeris surengė susitikimus su Sanae Takaichi, pirmąja moterimi, užimančia Japonijos ministrės pirmininkės pareigas, bei verslo lyderiais Londono Dauning Stryto 10-ajame numeryje.
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Zelenskis kalbėjosi telefonu su Trumpu – pasveikino su gimtadieniu ir diskutavo apie karą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė pokalbį telefonu. Apie tai žurnalistams pranešė Ukrainos prezidento komunikacijos patarėjas Dmytro Lytvynas. Paklaustas, ar gali patvirtinti, kad V. Zelenskis ir D. Trumpas kalbėjosi, D. Lytvynas atsakė: „Taip. Pokalbis buvo gana turiningas – jame buvo aptarta viskas, nuo gimtadienio sveikinimų iki diplomatijos ir karo bei taikos.“ D. Lytvynas pridūrė, kad pokalbis truko 30–35 minutes.
2026-06-14
Eurovizijos 70-mečio proga – netikėta naujiena
Eurovizijos dainų konkursas švenčia 70-metį ir pristato filmą, skirtą paminėti pastaruosius septynis dešimtmečius, kuriuos vienijo muzika. Euroviziją organizuojanti Europos transliuotojų sąjunga (EBU) šia svarbia proga taip pat paskelbs vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pirmąja konkurso nugalėtoja. Kasmetinis dainų konkursas, kuris šį mėnesį vyko Vienoje, Austrijoje, pirmą kartą surengtas 1956 m. gegužės 24 d. ir dabar yra žinomas kaip didžiausias gyvos muzikos renginys pasaulyje.
Trys Kinijos astronautai išvyko į kosminę stotį
Kaip pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida, sekmadienio vakarą trys astronautai pakilo į kosmosą Kinijos raketa ir, vykdydami misiją „Shenzhou-23“, išvyko į kosminę stotį „Tiangong“. Valstybinės televizijos CCTV vaizdo įraše matyti, kad raketa „Long March 2-F“ 23:08 val. pakilo apgaubta liepsnų ir dūmų debesiu iš Dziučiuano paleidimo centro, esančio šiaurės vakarų Kinijos Gobio dykumoje. Vienas iš įgulos narių orbitoje paliks visus metus – tai pirmasis toks atvejis Azijoje.
2026-05-24
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Volodymyras Zelenskis: turi įvykti kalinių mainai
Šiuo metu rengiamas ir, kaip tikimasi, įvyks 1 000 kalinių mainų sandoris tarp Ukrainos ir Rusijos. Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vakariniame vaizdo kreipimesi. V. Zelenskis teigė, kad „taip pat tęsiami kontaktai su JAV puse dėl garantijų, kad bus įgyvendinti neseniai pasiekti susitarimai, apie kuriuos paskelbė Jungtinių Valstijų prezidentas“. „Kalinių mainai – 1 000 už 1 000 – yra rengiami ir turi įvykti.
2026-05-10
Prancūzas iš hantavirusu užkrėsto laivo turi ligos simptomų
Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu pranešė, kad vienas iš penkių prancūzų, sekmadienį parskraidintų į Prancūziją iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, turi ligos simptomų. „Vienam iš jų simptomai pasirodė repatriacijos lėktuve“, – parašė S. Lecornu „X“ tinkle. - „Šie penki keleiviai buvo nedelsiant izoliuoti iki tol, kol bus priimtas sprendimas.
Iš virusu užkrėsto laivo evakuoti amerikiečiai nebūtinai bus karantinuoti
JAV sveikatos apsaugos institucijos vadovas sekmadienį pareiškė, kad iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuoti amerikiečių keleiviai nebūtinai bus izoliuoti karantino sąlygomis.
2026-05-10
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Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormuzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės
Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormuzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su Jungtinėmis Valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thani sekmadienį telefonu Irano užsienio reikalų ministrui Abbasui Araghchiui pareiškė, kad krizė tik paaštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Jūrų laisvė yra „nesvarstoma“ iš principo, sakė A. Al Thani.
Popiežius paskyrė buvusį pabėgėlį vyskupu JAV
Popiežius Leonas XIV vyskupu Jungtinėse Valstijose paskyrė buvusį pabėgėlį, kuris kadaise į JAV pateko be galiojančių dokumentų. Evelio Menjivaras-Ayala iš Salvadoro 1990 metais buvo nelegaliai pergabentas per JAV sieną. Leonas XIV, pirmasis Romos Katalikų Bažnyčios vadovas iš JAV, paskyrė 55 metų dvasininką Vilingo-Čarlstono vyskupu Vakarų Virdžinijos valstijoje, šeštadienį pranešė Vatikanas.
Zelenskis įveda sankcijas penkiems asmenims dėl grėsmės Ukrainos nacionaliniam saugumui
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įgyvendino Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sprendimą skirti sankcijas penkiems asmenims, kurių veiksmai kelia grėsmę Ukrainos nacionaliniams interesams, saugumui, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui. Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai informavo prezidento spaudos tarnyba, paskelbusi dekretą Nr. 358/2026, pagrįstą gegužės 2 d. NSGT sprendimu.
2026-05-02
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Nobelio taikos premijos laimėtoja Mohammadi hospitalizuota Irane
Sulaikyta Nobelio taikos premijos laureatė Narges Mohammadi buvo paguldyta į ligoninę Irane, pranešė jos rėmėjai, minėdami „katastrofišką sveikatos būklės pablogėjimą“. N. Mohammadi, 2023 metais pelniusi Nobelio taikos premją už daugiau nei du dešimtmečius trunkančią žmogaus teisių veiklą, buvo suimta gruodį Irano mieste Mašhade, nes per laidotuvių ceremoniją kalbėjo prieš šalies dvasinę valdžią.
Jungtiniai Arabų Emyratai atveria oro erdvę
Jungtiniai Arabų Emyratai šeštadienį paskelbė vėl atidarantys savo oro erdvę po kelias savaites trukusių apribojimų, įvestų per JAV ir Izraelio konfliktą su Iranu. „Po išsamios operacinių ir saugumo sąlygų analizės oficialiai panaikinome anksčiau taikytas laikinas prevencines priemones“, – teigiama Bendrosios civilinės aviacijos tarnybos pranešime, paskelbtame platformoje „X“. Taip pat pridurta, kad oro erdvė ir toliau bus atidžiai stebima.
Dauguma vokiečių mano, kad valstybinės pensijos nepakaks
Daugiau nei trys ketvirtadaliai Vokietijos gyventojų mano, kad valstybinės pensijos nepakaks išlaikyti dabartinį gyvenimo lygį senatvėje, rodo sekmadienį laikraščio „Bild“ paskelbta apklausa. „Civey“ apklausa, atlikta Vokietijos socialinės asociacijos užsakymu, parodė, kad 82 % respondentų abejoja, jog galės išlaikyti savo gyvenimo lygį vien iš valstybės mokamos pensijos, o 11 % mano, kad jų būsima pensija bus pakankama.
2026-04-26
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„Esame pasirengę ginti savo žemę“: „Hezbollah“ siunčia žinutę Netanyahu
„Hezbollah“ sekmadienį atmetė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kaltinimus, esą grupuotė kelia grėsmę paliauboms, ir pareiškė, kad toliau reaguos į Izraelio pažeidimus bei jo vykdomą pietų Libano okupaciją.
Frankfurte į upę įvažiavo automobilis su penkiais paaugliais, žuvo 18-metis
Automobiliui, kuriuo važiavo penki jaunuoliai, naktį įkritus į Maino upę Frankfurte, žuvo 18-metis, šeštadienį pranešė Vokietijos policija. 17-metė mergina yra kritinės būklės – abu jaunuolius iš vandens ištraukė narai. Kiti trys keleiviai sugebėjo išsigelbėti ir greitosios pagalbos tarnybų buvo nuvežti į ligoninę. Automobilis vėlų penktadienį apsivertė ant rytinės Vokietijos finansų centro krantinės ir iš maždaug 8 metrų aukščio nugarmėjo į vandenį.
Vyras, šaudęs Kyjive, yra kilęs iš Maskvos
Šaulys, pradėjęs šaudyti Kyjive ir nužudęs bei sužeidęs kelis žmones, buvo kilęs iš Maskvos. Apie tai „Telegram“ platformoje pranešė generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka, skelbia „Ukrinform“. „Sostinės Holosijivo rajone 58 metų vyras, gimęs Maskvoje, pradėjo šaudyti, nužudė keturis žmones, po to užsibarikadavo prekybos centre ir paėmė įkaitus“, – teigė R. Kravčenka. Remiantis preliminaria informacija, užpuolikas naudojo automatinius ginklus.
2026-04-18
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Iranas teigia svarstantis naujus JAV pasiūlymus
Aukščiausia Irano nacionalinio saugumo institucija šeštadienį pranešė, kad šalis svarsto „naujus pasiūlymus“, gautus iš Jungtinių Valstijų, tačiau kartu perspėjo, jog jos derybininkai nedarys jokių kompromisų su Vašingtonu.
Magyaras nusiteikęs optimistiškai, tačiau išlieka santūrus
Peteris Magyaras, Vengrijos opozicijos lyderis, siekiantis pakeisti Viktorą Orbaną ministro pirmininko poste, pareiškė nusiteikęs „optimistiškai, bet atsargiai“ dėl sekmadienio rinkimų rezultatų. „Mes žinome prognozes ir matome didelį rinkėjų aktyvumą“, – sakė P. Magyaras. „Remdamiesi tuo, esame optimistiški, bet atsargūs“, – pridūrė, ragindamas kantriai laukti rezultatų.
2026-04-12
Trumpas teisina grasinimą nušluoti Irano civilizaciją
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį gynė plačiai pasmerktą savo grasinimą „nušluoti“ Irano civilizaciją, jei Iranas neįvykdys jo reikalavimų, teigdamas, kad tai padėjo priversti priešininkus sėsti prie derybų stalo. „Man taip tinka. Toks pareiškimas atvedė juos prie derybų stalo“, – sakė D. Trumpas interviu „Fox News“, prognozuodamas, kad Iranas galiausiai sugrįš prie derybų ir „duos mums viską, ko norime“. „Ir aš pasakiau savo žmonėms: noriu visko.
Aktualijos 2026-04-12
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Favoritu laimėti rinkimus Vengrijoje laikomas Magyaras
Vengrijos parlamento rinkimuose balsavimo apylinkės jau uždarytos, nors dar liko atvirų, kad galėtų balsuoti eilėse laukiantys rinkėjai, pranešė Vengrijos žiniasklaida. Paskutinėje apklausoje, paskelbtoje iškart po balsavimo pabaigos, ministro pirmininko Viktoro Orbano varžovas Peteris Magyaras iš centro dešinės „Tisza“ partijos laikomas aiškiu favoritu.
2026-04-12
Iranas teigia, kad JAV dvigubi standartai lėmė nesėkmingas derybas
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pareiškė, kad pagrindinė kliūtis pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo yra JAV „dvigubi standartai“, sekmadienį pranešė prezidentūra. „Per derybas Islamabade Jungtinių Valstijų nuolatinis dvigubų standartų taikymas ir jų galios bei politikos ambicijos buvo didžiausios kliūtys“, – sakė M. Pezeshkianas per telefoninį pokalbį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, nurodė Irano prezidento kanceliarija.
Islamo revoliucinė gvardija įspėja priešus dėl mirtino sūkurio Hormuzo sąsiauryje
Islamo revoliucinė gvardija sekmadienį pareiškė, kad Irano saugumo pajėgos visiškai kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį – svarbų laivybos objektą, ir perspėjo, kad priešai bus įtraukti į „mirtiną sūkurį“, jei padarys klaidą. „Visa laivyba... yra visiškoje ginkluotųjų pajėgų kontrolėje“, – teigiama gvardijos karinio jūrų laivyno vadovybės pranešime persų kalba socialiniame tinkle X, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė JAV karinėms jūrų pajėgoms blokuoti sąsiaurį.
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Vengrijoje žmonės plūsta prie balsadėžių – ar Orbanui pavyks išlikti valdžioje?
Vengrijos rinkėjai sekmadienį plūdo į balsavimo apylinkes spręsti, ar dešiniųjų populistas Viktoras Orbanas išliks ministru pirmininku po 16 metų valdžioje. Pasak centrinės rinkimų institucijos, likus keturioms valandoms iki balsavimo pabaigos savo balsą buvo atidavę 66 % rinkėjų.
Aktualijos 2026-04-12
Kraštutinių dešiniųjų „Alternatyva Vokietijai“ apkaltino valdžią dėl pakilusių degalų kainų
Kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) sekmadienį apkaltino vyriausybę neveiklumu dėl aukštų degalų kainų ir paragino kanclerio Friedricho Merzo koaliciją susitelkti dėl skubių priemonių. Degalų kainos smarkiai išaugo, teigė partija, kuri praėjusį mėnesį atliktoje INSA apklausoje buvo praktiškai susilyginusi su F. Merzo konservatyviu CDU/CSU aljansu – abi politinės jėgos turėjo po 26 % rinkėjų palaikymo.
Donaldas Trumpas nusitaikė ir į Kiniją – grasina 50 proc. muitais
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pagrasino Kinijai „milžiniškais“ naujais tarifais jos prekėms, patenkančioms į Jungtines Valstijas, jei Pekinas suteiktų karinę pagalbą Iranui kare Artimuosiuose Rytuose.
2026-04-12
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Estijos Baltijos jūros pakrantėje aptikti drono likučiai
Šiaurės rytų Estijoje, Baltijos jūros pakrantėje, rasta drono nuolauža, sekmadienį pranešė pareigūnai. Pasak šios Europos sąjungos ir NATO narės saugumo institucijų, objektas yra sparno dalis, kurią į krantą išplovė bangos, ir ją paplūdimyje netoli Kalvi kaimo aptiko vietos gyventojas. Pirminiai vertinimai rodo, kad nuolauža galėtų būti Ukrainos drono. Tikslios incidento aplinkybės šiuo metu tiriamos, praneša vietos žiniasklaida.
Aktualijos 2026-04-12
Izraelio ministras pirmininkas kariuomenei pateikė svarbią misiją
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė nurodęs kariuomenei „dar labiau išplėsti“ saugumo zoną Libane, Izraeliui tęsiant savo kampaniją kaimyninėje šalyje. „Ką tik nurodžiau kariuomenei Libane dar labiau išplėsti esamą saugumo zoną“, – sakė B. Netanyahu vaizdo pareiškime. – „Tam, kad būtų galutinai neutralizuota invazijos grėsmė (iš „Hezbollah“ kovotojų pusės) ir prieštankinių raketų ugnis būtų perkelta toliau nuo sienos.
2026-03-29
„Alternatyva Vokietijai“ pagal populiarumą pasivijo Merzo konservatyvųjį aljansą
Kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) šiuo metu pagal rinkėjų palaikymą susilygino su kanclerio Friedricho Merzo vadovaujamu konservatyviu CDU/CSU aljansu – abi politinės jėgos turi po 26 %, rodo nauja apklausų bendrovės „Insa“ apklausa. Apklausa, kurią užsakė plačiai skaitomas bulvarinis laikraštis „Bild“ ir kuri buvo atlikta nuo pirmadienio iki penktadienio, parodė, kad AfD palaikymas padidėjo vienu procentiniu punktu.
Aktualijos 2026-03-29
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Vokietija įveda griežtą taisyklę degalinėms: taip sumažins kainas?
Vokietijos vyriausybė sekmadienį pranešė, kad įves naują taisyklę, pagal kurią degalinėms bus draudžiama didinti kuro kainas daugiau nei kartą per dieną, taip pat bus sugriežtinta konkurencijos teisė kuro sektoriuje. Pagal šią tvarką kainą bus leidžiama padidinti vieną kartą per dieną – vidurdienį, patvirtino vyriausybės atstovas spaudai. Taip pat bus sustiprinta galimų antikonkurencinių veiksmų priežiūra kuro bendrovių atžvilgiu.
2026-03-15
Suniokotas ir apdegęs Rusijos tanklaivis artinasi prie Maltos
Rusija teigia, kad Ukrainos Viduržemio jūroje užpultas suskystintų gamtinių dujų tanklaivis yra apdegęs, o jo korpuse matyti dvi didelės skylės, kaip sekmadienį parodė AFP nufilmuota medžiaga. 277 metrų ilgio „Arctic Metagaz” nuo kovo 3 dienos dreifuoja be įgulos, nes sprogimų virtinė prie Libijos jį išvedė iš rikiuotės. Sekmadienio vidurdienį jis buvo už 50 jūrmylių į pietvakarius nuo Maltos.
2026-03-15
Saudo Arabija praneša apie pirmas dvi aukas Irano konflikte
Saudo Arabijoje žuvo du žmonės ir dar 12 sužeisti sekmadienį kariniam sviediniui nukritus ant gyvenamosios teritorijos, pranešė Saudo Arabijos civilinės gynybos tarnyba. Žuvusieji – Indijos ir Bangladešo piliečiai, o visi 12 sužeistųjų – iš Bangladešo. Teritorija priklauso priežiūros ir valymo paslaugas teikiančiai bendrovei al-Chardžo provincijoje. Tai pirmos Saudo Arabijos praneštos žūtys nuo konflikto pradžios.
2026-03-08
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Keiras Starmeris ir Donaldas Trumpas kalbėjosi apie karą Irane
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį kalbėjosi apie karą Artimuosiuose Rytuose, pranešė Jungtinės Karalystės vyriausybė. Neseniai JAV lyderis smarkiai sukritikavo britų premjerą. D. Trumpas užsipuolė K. Starmerį dėl pastarojo pirminio atsisakymo bet kokia forma įsitraukti į JAV ir Izraelio karą su Iranu, kuris prasidėjo vasario 28 dieną.
2026-03-08
Prie JAV ambasados Bagdade įtūžę protestuotojai susirėmė su policija
Įtūžę Irako protestuotojai šeštadienio vakarą susirėmė su saugumo pajėgomis netoli JAV ambasados Bagdade, pranešė AFP žurnalistai. Protestuotojai bandė šturmuoti Bagdado Žaliąją zoną, kur yra įsikūrusi JAV ambasada, tačiau saugumo pajėgos juos išvaikė panaudojusios ašarines dujas. Tai jau antras protestuotojų bandymas patekti į teritoriją.
Irano ataka netoli Jeruzalės: žuvo 9 žmonės, dar 28 sužeisti
Devyni žmonės žuvo per Irano raketos smūgį Beit Šemešo miestui netoli Jeruzalės. Kaip praneša „The Times of Israel“, dar 28 žmonės buvo hospitalizuoti. Raketa pataikė į gyvenamąją miesto dalį, sugriovė sinagogą ir smarkiai apgadino viešąją slėptuvę bei aplinkinius namus. Policijos duomenimis, dauguma žuvusiųjų raketos smūgio metu buvo viešojoje slėptuvėje.
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Izraelis mobilizuoja 100 tūkst. rezervo karių operacijai prieš Iraną
Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad mobilizuoja beveik 100 000 rezervo karių tęsiamai kampanijai prieš Iraną. „Izraelio kariuomenė rengiasi pašaukti apie 100 000 rezervo karių ir kelia parengties lygį įvairiuose frontuose – tai įeina į operaciją „Riaumojantis liūtas“, – sakoma kariuomenės pranešime. Taip Izraelis vadina savo kampaniją prieš Iraną, pradėtą šeštadienį drauge su Jungtinėmis Valstijomis.
Nužudyto Khamenei sūnėnas džiaugiasi jo likvidavimu: dabar Irano režimas turės žlugti
Irano aukščiausiojo lyderio Ali Khamenei mirtis suteikia vilties šaliai, naujienų agentūrai AFP sakė jo sūnėnas, Prancūzijoje gyvenantis ir Irano režimui nepritariantis gydytojas. „Kaip ir dauguma iraniečių, aš esu laimingas“, – telefonu iš savo namų šiaurės Prancūzijoje sakė Mahmoudas Moradkhani, vienos iš A. Khamenei seserų sūnus. „Aš labai džiaugiuosi Ali Khamenei mirtimi. Manau, kad tai žingsnis į priekį, viltis“, – teigė jis.
2026-03-01
Gelbėjimo operacija Baltijos jūroje – ant plūduriuojančios ledo lyties įstrigo 2 žmonės
Du žmonės Latvijoje išgelbėti nuo plūduriuojančios ledo lyties Baltijos jūroje. Jie įstrigo per vakarinį pasivaikščiojimą, sekmadienį pranešė Latvijos žiniasklaida. Pora vaikščiojo užšalusiu paviršiumi netoli Pliešciemo kaimo, bet staiga atskilo didelė ledo lytis ir nuslinko kelis kilometrus nuo kranto, pranešė gelbėjimo tarnybos. Po penkias valandas trukusios intensyvios paieškos, stingdant šalčiui, gelbėtojai galiausiai aptiko įstrigusius žmones Rygos įlankoje, pasitelkę ledlaužį.
2026-02-22
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Tragedija Libane – sugriuvus pastatui skaičiuojami žuvusieji
Sekmadienį šiauriniame Libano mieste Tripolyje sugriuvus pastatui žuvusiųjų skaičius išaugo iki penkių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų – tai jau antras toks incidentas mieste per pastarąsias savaites. Nacionalinė naujienų agentūra pranešė apie „seno pastato griūtį“ Tripolio Bab al-Tabbaneh rajone – skurdžiausiame jau ir taip neturtingo miesto rajone. Priduriama, kad saugumo pajėgos evakavo gretimus pastatus, baiminantis kitų griūčių.
Danijos pozicija dėl Grenlandijos stiprėja, tačiau problemos dar neišspręstos
Danijos užsienio reikalų ministras šeštadienį pareiškė, kad jo šalis dabar yra daug geresnėje padėtyje, kalbant apie JAV prezidento Donaldo Trumpo siekį įsigyti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją, tačiau pabrėžė, jog krizė dar nėra išspręsta. „Mes dar neišėjome iš krizės ir dar neturime sprendimo“, – žurnalistams Grenlandijos sostinėje Nūke sakė užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas, pridurdamas: „Tačiau dabar esame daug geresnėje padėtyje nei prieš kelias savaites.