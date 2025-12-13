Erika Petrova
Rusijos opozicija palaiko siūlymą riboti rusų ir baltarusių balsavimą Lietuvos savivaldos rinkimuose
Vilniuje viešintys Rusijos opozicijos atstovai teigia suprantantys konservatorių siūlymą neleisti savivaldos rinkimuose balsuoti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Opozicionieriai sutinka, jog rusai ir baltarusiai, turintys nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, neturėtų teisės balsuoti savivaldos rinkimuose, nes, pasak jų, balsavimo teisė priklauso tik vietiniams gyventojams.
(3)Aktualijos 2026-02-17
Į Lietuvą atvykęs Baltarusijos politinis kalinys: „Noriu, kad šis stebuklas įvyktų ir kitiems"
Į laisvę paleisti ir į Lietuvą atvykę Baltarusijos politiniai kaliniai pirmadienį teigė besiviliantys, kad pradėtas išlaisvinimo procesas bus tęsiamas. Žmogaus teisių grupės „Viasna“ advokatas Uladzimiras Labkovičius, kuris buvo nuteistas septynerių metų laisvės atėmimo bausme, teigė neturintis jokių iliuzijų dėl situacijos Baltarusijoje, tačiau išreiškė viltį, kad politinių kalinių išlaisvinimas nesustos. „Jie turi kuo greičiau grįžti namo, nes galiu iš karto pasakyti, kad jiems labai sunku.
Aktualijos 2025-12-22
Alesis Beliackis: kalėjau siaubingomis sąlygomis, iš Baltarusijos važiavau užrištomis akimis
Iš Baltarusijos kalėjimo šeštadienį paleistas Nobelio taikos premijos laureatas, žmogaus teisių gynėjas Alesis Beliackis sako kalėjęs „siaubingomis sąlygomis“, o iš Baltarusijos važiavęs užrištomis akimis. „Aš buvau siaubingomis sąlygomis, kaip ir visi mano kolegos, kurie dabar paleisti ir keliauja čia. Jūs žinote, kad daugiau nei 100 žmonių buvo paleisti, dabar kitais keliais keliauja čia. Per Medininkų punktą atvyko nedidelė grupė.
Aktualijos 2025-12-13
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Cichanouskaja: deramasi su Lenkija ir Lietuva dėl saugaus politinių kalinių pargabenimo
Baltarusijai šeštadienį paleidus 123 politinius kalinius, Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja sako, kad šiuo metu deramasi su Lenkija ir Lietuva dėl saugaus jų pargabenimo. „Dabar deriname logistiką, kaip atgabenti žmones į Lenkiją arba į Lietuvą. Vis dar nežinome, nes deramės su lenkų puse ir su lietuviais, kaip suorganizuoti saugų šių žmonių išvežimą, apmokėti infrastruktūrą“, – žurnalistams šeštadienį Vilniuje prie JAV ambasados sakė S. Cichanouskaja.
Aktualijos 2025-12-13