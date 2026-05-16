Edmundas Jakilaitis, politika.lt
„Skylės ore“ dar neužkamšytos: Kaunas atskleidė, kada Lietuva turės integruotą antidroninę sistemą
Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingas oro erdvės stebėjimo ir dronų naikinimo priemones. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinį planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 m. pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. „Programoje esame įsirašę 2027 metų pabaigą, bet norėčiau, kad tai būtų bent jau 2027 metų vidurys“, – tinklalaidėje politika.lt kalbėjo R. Kaunas.
(17)Aktualijos 2026-09-20
Paulauskas apie sulaikytus pareigūnus: jei bus pripažinti kaltais, jie bus priešai
Teisėsaugos pareigūnams atlikus operaciją, kurios metu tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais buvo sulaikyta 13 policininkų ir pasieniečių, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad ši situacija skaudi visai institucijai. „Skauda, nes policijoje yra 7200, mano nuomone, valstybei atsidavusių pareigūnų, kurie kasdien dirba rizikuodami savo gyvybėmis, sveikata, vykdo savo pareigą, nors ir už gana nedidelį atlyginimą.
Aktualijos 2026-05-28
Lietuvai piešia niūrų scenarijų – artėja kritinis taškas, kai paaiškės, kaip gyvensime rudenį
Tęsiantis karui Irane, o energetikai dėl Hormuzo sąsiaurio blokados stipriai pabrangus, po pusmečio infliacija, situacijai nesikeičiant, galėtų pasiekti 9 proc. ribą, sako „Citadele“ banko vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Tuo metu Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pažymi, jog dabartinės prognozės verčia sunerimti.
Aktualijos 2026-05-16
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