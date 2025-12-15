Božena Markevič
Įspėja dėl sparčiai augančios medicinos problemos: gydymas tampa labai komplikuotu
Antimikrobinis atsparumas – nebyli, bet sparčiai auganti XXI amžiaus sveikatos sistemų grėsmė. Lietuva šiandien yra tarp Europos lyderių, pagal bakterijų atsparumą antibiotikams ir tai tiesiogiai susiję su tuo, kad mūsų šalyje antibiotikai vartojami per dažnai ir neracionaliai. Dėl to susiformuoja bakterijos, kurios nebereaguoja į įprastus gydymo būdus. Tai reikalauja sudėtingesnio gydymo, ilgina hospitalizacijos laiką ir neretai tampa pavojinga gyvybei.
(2)Aktualijos 2025-12-15