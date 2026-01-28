Berta Banytė
Prakalbo Kolumbijoje mįslingai dingusio 43-ejų lietuvio sesuo: „Kažkas atsitiko“
Prieš metus į Kolumbiją dirbti nuotoliu išvykęs 43-ejų lietuvis Karolis Petrauskas dingo be žinios. Vykdoma vyro paieška. Artimieji ir teisėsauga prašo visuomenės pagalbos. „Brolis su šeima bendraudavo du tris kartus per metus. Todėl buvo sunku suprasti, kad jis – dingęs.
„Tarsi robotas“ – prabilo dviguba žmogžudyste įtariamą Mikutavičių apžiūrėję ekspertai
Dviejų jaunų moterų Kaune nužudymu įtariamas Benas Mikutavičius antradienį buvo išvežtas į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) Utenos ekspertinį skyrių. Vyro elgesys iki šiol kelia klausimų, Berta Banytė rašo portale kauno.diena.lt. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, įtariamo žudiko elgesyje niekas nepakito nuo to laiko, kai dar praėjusių metų gruodį VTPT Kauno skyriuje pirmą kartą jį konsultavo specialistas.
Kriminalai 2026-01-28