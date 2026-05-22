Austėja Paulauskaitė
Dvyliktokams – tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzaminų išbandymai
Įpusėjus paskutinei pagrindinės valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijos savaitei, trečiadienį abiturientai laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį, laikomą dvyliktoje klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys, kurių kiekviena verta 30 taškų.
VSD vadovas perspėja: mus bando, ieško silpnųjų pusių
Pastaruoju metu stebima, kad priešas ir jo retorika agresyvėja, sako Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Remigijus Bridikis. „Priešininkas bando mus, ieško silpnųjų pusių. Iš kitos pusės – mes turime auginti savo atsparumą ir nepasiduoti įtampoms, kurias jie kelia. Nes vos tik pasiduosime, atsiras nauji langai, kur tik pleištas didės“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Bridikis. „Jis (priešas – ELTA) agresyvėja, jo retorika agresyvėja.
Aktualijos 2026-06-16
Nausėda – už švietimo pertvarką
Ne vienerius metus tęsiantis diskusijoms dėl valstybinių brandos egzaminų (VBE) vykdymo formato bei jų išlaikymo kartelių, prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis idėją pertvarkyti vidurinio ugdymo sistemą. Jo teigimu, ugdymo procesas Lietuvoje neturėtų būti orientuotas vien į pasirengimą egzaminams. „Siekdamas stiprinti Lietuvos švietimo sistemą, inicijavau diskusijas apie Mokytojų rūmų, pedagogų profesinės savivaldos institucijos, steigimą.
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Virginijus Sinkevičius pagaliau atskleidė, ką planuoja
Naujai formuojamos koalicijos partneriams pirmadienį sutarus dėl kuruojamų sričių naujojoje Vyriausybėje, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius sako, jog jo pavardės tarp potencialių kandidatų į ministrus nėra. Politikas tikina planuojantis tęsti darbus Europos Parlamente (EP). „Mano pavardė nefigūruoja tarp kandidatų (į ministrus – ELTA)“, – antradienį LRT radijui sakė V. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-06-16
Aiškėja, kas numatyta naujoje koalicinėje sutartyje
Tęsiantis koalicinėms deryboms, pirmadienį parengtas naujosios koalicinės sutarties tekstas. Jame užsimenama ir apie naują, Dvidešimt pirmąją Vyriausybę. Koalicinėje sutartyje, su kuria susipažino ELTA, numatyta įgyvendinti jos programą, atliepiant Lietuvos saugumo poreikius, užtikrinant paramą Ukrainai bei įgyvendinant kompleksines šeimos stiprinimo priemones.
Aktualijos 2026-06-15
Alytaus gimnazija teismui skųs išvadą dėl mokytojos Meilės atleidimo
Darbo ginčų komisijos sprendimas, kuriuo etikos mokytojos Meilės Platūkienės atleidimas iš Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos pripažintas neteisėtu, bus skundžiamas teismui, sako laikinai mokyklos direktoriaus pareigas einantis Donatas Vasiliauskas. „Išnagrinėjome tą Darbo ginčų komisijos išvadą ir buvo priimtas sprendimas ją skųsti teismui“, – Eltai sakė D. Vasiliauskas.
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Vienuoliktokai laikys tautinių mažumų kalbos ir literatūros egzaminus, abiturientai spręs informatikos užduotis
Penktadienį vienuoliktokai laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalba ir literatūros egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmoje tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros egzamino dalyje vienuoliktokai turės atlikti klausomo, skaitomo teksto supratimo bei teksto kūrimo užduotis.
Vienuoliktokams ir dvyliktokams – dar vienas išbandymas: laikys šiuos egzaminus
Antrajai pagrindinės valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijos savaitei einant į pabaigą, vienuoliktokai ketvirtadienį laikys informatikos egzaminą, o dvyliktokai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmąją informatikos VBE dalį, kurią laiko vienuoliktokai, sudaro 12–20 klausimų, į kuriuos atsakius galima surinkti 24 taškus, bei 4–6 struktūriniai klausimai, kurių bendra vertė – 16 taškų.
Po galimos medikų duomenų vagystės – NKSC vadovo žinia
Trečiadienį pasirodžius informacijai apie galimai neteisėtą prisijungimą prie Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius tikina, jog tai neturėtų būti laikoma koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Esą anksčiau nuskambėję panašūs atvejai, susiję su Registrų centro (RC) ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM) duomenimis, buvo kitokie.
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Vyriausybė patvirtino naują pareigybę ES atstovybėje – paaiškėjo, kiek biudžeto pareikalaus
Trečiadienį posėdžiavusi Vyriausybė pritarė siūlymui įsteigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (ES). Numatyta, jog šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl Karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos, geležinkelių, oro bei jūrų transportu ES teritorijoje, o ši pareigybė būtų iki 2027 m. pabaigos.
NŠA: 8 proc. chemijos egzaminą laikiusių vienuoliktokų pretenduoja kitąmet gauti 100 balų
Po praėjusią savaitę vykusio vienuoliktokų chemijos egzamino prasidėjus diskusijoms apie patikrinimo užduočių sudėtingumą, Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad peržiūrėjus pirmuosius rezultatus, matyti, kad apie 8 proc. egzaminą laikiusių vienuoliktokų kitąmet galėtų pretenduoti į aukščiausią 100 balų įvertinimą. Tai, pasak jos, rodo, jog mokiniai turėjo galimybes gerai pasiruošti patikrinimui.
Prezidentūra nepalaiko siūlymo grįžti prie žemesnių reikalavimų viduriniam išsilavinimui įgyti
Prezidentūra nepalaiko siūlymo grįžti prie reikalavimo išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. „Prezidento įsitikinimu, toks nuolatinis kaitaliojimas – tai du, tai trys (…) – tikrai nepadeda nei mokykloms, nei mokyklų vadovams, nei mokiniams, nei šeimoms jaustis saugiau.
Aktualijos 2026-06-10
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Egzaminų maratonas įpusėjo: trečiadienį prie užduočių sės ir vienuoliktokai, ir dvyliktokai
Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai, trečiadienį abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o vienuoliktokai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), antrąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, kurios užduotis trečiadienį atliks šalies dvyliktokai, sudaro 4–6 struktūriniai atvirieji klausimai, kurių kiekvieną sudaro įvadinė informacija bei su ja susiję poklausimiai.
Aktualijos 2026-06-10
Baigiasi Sinkevičiui pritaikyti apribojimai – VTEK atsakė, ar tai paveiktų kandidatavimą į premjerus
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas į pareigas savivaldos įstaigų sistemoje, baigia galioti šį trečiadienį, nurodo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Visgi šie apribojimai nebūtų taikomi M. Sinkevičiui kandidatuojant į premjerus.
Aktualijos 2026-06-09
Sabatauskas nesupranta, kodėl buvo atmestos teisėjų kandidatūros: tai mane glumina
Seimui antradienį nepritarus Nerijaus Meilučio kandidatūrai į Apeliacinio teismo pirmininkus bei Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, parlamento Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako nesuprantantis, kodėl taip atsitiko. „Neturiu (idėjų, kodėl nebuvo pritarta kandidatūroms– ELTA), kadangi Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė teisėjų kandidatūroms visų posėdyje dalyvavusiųjų balsais.
Aktualijos 2026-06-09
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Paaiškėjo, kiek mokesčių mokėtojams kainavo premjerės šeimos narių vizitai į užsienį
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) nurodžius premjerei Ingai Ruginienei grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis į užsienį susijusias išlaidas Vyriausybės kanceliarijai, ši įstaiga skaičiuoja, jog išlaidų suma viršija 2,5 tūkst. eurų. „Iš viso išlaidos premjerės šeimos nariams abiejų vizitų metu sudaro 2 583,20 eurų“, – teigiama Eltai pateiktame Vyriausybės kanceliarijos atsakyme.
Aktualijos 2026-06-09
Ruginienei – kirtis: šiurkščiai pažeidė įstatymą keliaudama su šeima už gyventojų pinigus
Pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi bei delegacijų, kuriose buvo ir jos artimieji, sudarymų potvarkius pasirašiusi Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, konstatavo antradienį posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). „Komisija priėmė sprendimą, kad ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė interesų derinimo įstatymą.
Aktualijos 2026-06-09
Olekas: keičiantis koalicijai Seimo pavasario sesija gali užsitęsti iki liepos pradžios
Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad keičiantis valdančiajai koalicijai parlamento pavasario sesiją pavyks baigti liepos pradžioje. „Man atrodo, kad idealiu sutarimo atveju mes galime pabaigti (Seimo pavasario sesiją – ELTA) pirmą liepos savaitę, pridėdami tik vieną posėdį. O jeigu bus kažkokių kliuvinių, nesutarimų, tai gali prireikti ir kokių trijų savaičių“, – antradienį Seime žurnalistams sakė J. Olekas.
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Rokiruotė VRM ministro poste: ar Kondratovičių pakeis Duchnevičius?
Pasirodžius informacijai, kad vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius gali būti pakeistas Vilniaus rajono meru Robertu Duchnevičiumi, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad su savo pirmuoju pavaduotoju kalbėjosi apie galimus karjeros pokyčius. Tačiau partijos pirmininkas tikina, kad kol kas niekas nieko nekeičia. „Kol kas tikrai niekas nieko dar nekeičia.
Aktualijos 2026-06-09
VTEK apsispręs, ar kelionių į Italiją bei Vatikaną metu Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų
Antradienį posėdžiausianti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina pristatyti tyrimo dėl premjerės Ingos Ruginienės kelionių į Italiją bei Vatikaną išvadą. Posėdžio metu bus nuspręsta, ar į darbo vizitą su šeimos nariais vykusi Vyriausybės vadovė nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Kaip skelbta, tyrimas pradėtas kovą. Juo siekta išsiaiškinti, ar į Milaną, vėliau – į Romą bei Vatikaną kartu su šeima vykusi premjerė I. Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų.
Aktualijos 2026-06-09
Vienuoliktokams ir dvyliktokams – dar vienas išbandymas: laikys užsienio kalbų egzaminus
Antradienį gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai laikys užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus (VBE). Vienuoliktokai atliks pirmosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o dvyliktokai – antrosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmąją užsienio kalbų egzamino dalį sudaro klausymo ir skaitymo užduotys. Už abi iš šių užduočių daugiausia galima surinkti po 20 taškų.
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Olekas: „Mes turime daug tinkamų premjero postui“
Tęsiantis diskusijoms apie tai, jog keičiantis koalicijai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, jog šį darbą dirbti galėtų tiek vienas, tiek kitas. Vis dėlto, parlamento vadovo teigimu, galutinis sprendimas paaiškės pasibaigus koalicinėms deryboms. „Mes turime daug tinkamų premjero postui.
Aktualijos 2026-06-08
Ruginienė neatsako, ar Sinkevičius su ja aptarė galimą pareigų perėmimą: atsakymus žada po derybų
Tęsiantis diskusijoms apie tai, jog keičiantis koalicijai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, dabartinė Vyriausybės vadovė neatsako, ar socdemų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkės, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms deryboms. „Apie tai net neverta kalbėti, nes šį savaitgalį priėmėme sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėtį.
Aktualijos 2026-06-08
Sinkevičius apie Ruginienės ateitį: ji ras savo vietą politinėje virtuvėje
Tęsiantis diskusijoms apie tai, jog keičiantis koalicijai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, jis tikina, jog dabartinė Vyriausybės vadovė bet kuriuo atveju liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos.
Aktualijos 2026-06-08
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Mindaugas Sinkevičius sako sprendimą dėl koalicijos ateities priėmęs dar gegužės pradžioje
Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybai nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šį sprendimą priėmęs jau daugiau nei prieš mėnesį. „Nuoširdžiai pasakysiu – buvau apsisprendęs gegužės 1d. Tikrai iš pradžių svarsčiau (…) apie tai pareikšti ir suvažiavime.
Aktualijos 2026-06-08
Vienuoliktokams ir dvyliktokams – dar vienas išbandymas: atliks biologijos, filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų užduotis
Įsibėgėjant pagrindinei valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai, pirmadienį gimnazijų paskutiniųjų klasių mokiniai laikys tris egzaminus. Vienuoliktokai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o dvyliktokai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose.
Po matematikos egzamino – lengvas abiturientų sumišimas: „Reikėjo labiau pasimokyti“
Pagrindinei valstybinių brandos egzaminų sesijai prasidėjus pirmadienį, penktadienį dvyliktokai laikė antrąją matematikos egzamino dalį. Iškart pasibaigus egzaminui, iš Vilniaus licėjaus išėję abiturientai pasidalijo pirmaisiais įspūdžiais, kaip jiems sekėsi. Abiturientas Tomas pripažino, kad prieš egzaminą buvo nusiteikęs sudėtingesniam išbandymui. „Tikėtasi buvo daug sunkesnio egzamino. Didžiausias minusas tas, kad mokantis buvo įdėta per mažai pastangų“, – sakė jis.
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Viceministras atskleidė, kiek švietimo įstaigų Lietuvoje turi priedangas
Šiuo metu greitai pasiekiamas priedangas turi 81 proc. šalies švietimo įstaigų, sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. „Šiuo metu 81 proc. (švietimo įstaigų – ELTA) turi greitai pasiekiamas priedangas“, – penktadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo viceministras. „Matome, kad 48 proc. įstaigų priedangos yra įrengtos pačioje įstaigoje (…), visai šalia mokyklos priedangą turi 21 proc. (įstaigų – ELTA), 12 proc.
Kasčiūnas atsakė, kada paaiškės daugiau detalių apie JAV karių buvimą Lietuvoje
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariams išvykstant iš Lietuvos, informacija apie jų tolimesnį buvimą šalyje turėtų paaiškėti per kelias savaites, sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-06-05
Kasčiūnas pasigedo Sinkevičiaus lyderystės
Tęsiantis diskusijoms dėl galimų pokyčių tiek valdančiojoje koalicijoje, tiek socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako pasigendantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus lyderystės. Pasak jo, reikšmingesni pokyčiai dabartinėje situacijoje priklausytų nuo to, ar socialdemokratų vadovas ryžtųsi perimti I. Ruginienės postą, tačiau, kaip pažymi L. Kasčiūnas, tai rodančių ženklų kol kas maža.
Aktualijos 2026-06-05
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Nausėda sulaukė Trumpo laiško: dėkoja Lietuvai
Prezidentas Gitanas Nausėda sulaukė atsakymo į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lyderiui Donaldui Trumpui siųstą laišką. Jame Baltųjų rūmų šeimininkas dėkoja Lietuvai už jos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje, praneša Lietuvos Prezidentūra. „Savo atsakomajame laiške JAV vadovas dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje.
Aktualijos 2026-06-05
Kasčiūnas prakalbo apie galimybę keisti Konstituciją dėl branduolinio atgrasymo
Tęsiantis diskusijoms dėl galimybių pakeisti Konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalyje dislokuoti branduolinį ginklą, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tikina, jog Seime jau yra prasidėjęs potencialių balsų skaičiavimo etapas. „Branduolinis atgrasymas yra atgrasymo karalienė, tai yra atgrasymo pamatas (…). Tą reikia labai gerai suprasti, būti po tokiu skėčiu, turėti aukščiausio lygio atgrasymą.
Aktualijos 2026-06-05
Penktadienį abiturientams – vienas svarbiausių išbandymų: laikys matematikos egzaminą
Pirmadienį prasidėjus pagrindinei valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai, penktadienį dvyliktokai atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), antrąją patikrinimo dalį, laikomą dvyliktoje klasėje, sudaro 17–20 uždavinių. 10 iš jų – trumpojo atsakymo, kai mokinys pats įrašo atsakymą. Kiekvienas jų vertas 1 taško. Tuo metu pilno sprendimo užduotis sudaro 5–8 struktūruoti uždaviniai ir 2–5 nestruktūruoti uždaviniai.
Aktualijos 2026-06-05
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Robertas Kaunas: taikos sąlygomis Lietuvoje nekalbama apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą
Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog apie galimybę tai padaryti Lietuvoje nėra kalbama. Jo teigimu, Lietuva, net ir karo atveju, pirmiausia turėtų remtis kitų NATO narių, arčiausiai esančios Prancūzijos teikiamomis galimybėmis.
Aktualijos 2026-06-04
Vienuoliktokų laukia išbandymas – atliks pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis
Pirmadienį prasidėjus pagrindinei valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai, ketvirtadienį vienuoliktokai laikys pirmąją chemijos egzamino dalį. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmąją patikrinimo dalį, laikomą vienuoliktoje klasėje, sudaro 10–15 klausimų, kurių bendra vertė – 15 taškų, ir 3–4 struktūriniai klausimai, verti 25 taškų.
Etikos sargų akiratyje – Kasčiūnas: pradėtas tyrimas dėl jo įrašo
Trečiadienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno socialinio tinklo įrašo, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su prierašu „Good Night Left Side!“ („Labanakt, kairieji!“). Į etikos sargus dėl to pirmadienį kreipęsis socialdemokratas Laurynas Šedvydis pažymėjo, jog su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacių aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno anti...
Aktualijos 2026-06-03
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VLK: gydymo įstaigos už viršsutartines paslaugas pinigus gaus per savaitę
Už viršsutartines paslaugas, suteiktas per pirmąjį šių metų ketvirtį, su gydymo įstaigomis turėtų būti atsiskaityta per savaitę, sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Jos teigimu, tam bus panaudotos rezervo lėšos. „Pirmadienį buvo pasirašytas sveikatos apsaugos ministrės įsakymas dėl rezervo lėšų skyrimo – 40,6 mln.
Prezidentūra: Nausėda sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų priims susipažinęs su jų turiniu
Sprendimą, pasirašyti ar vetuoti antradienį Seimo priimtas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas, prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinęs su dokumento turiniu. Tai Eltai patvirtino prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis. Kaip skelbta, Seimas antradienį priėmė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) valdyseną keičiančias įstatymo pataisas. Už projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš 1, susilaikiusių nebuvo.
Aktualijos 2026-06-02
VRK panaikino Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą
Antradienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino praėjusią savaitę mirusio liberalo Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. „Vyriausioji rinkimų komisija (…) nusprendžia (…) pripažinti Lietuvos Respublikos Seimo nario Jevgenijaus Šuklino, išrinkto vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje Nr. 52, įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminui, jam 2026 m. gegužės 28 d. mirus“, – rašoma komisijos priimtame sprendime.
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Sinkevičius apie LRT įstatymo pataisas: „Finalas – ne triumfuojanti politinė pergalė, o tūkstančiai nusivylusių valstybe žmonių“
Seimui antradienį priėmus Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisas, opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius tikina, jog pusmetį trukęs procesas baigėsi ne triumfu bei politine pergale, bet tūkstančių gyventojų nusivylimu. „Suprantu, kad Remigijui Žemaitaičiui buvo principo reikalas atstatydinti LRT generalinę direktorę. Galbūt ir ne tik jam. Ir apie konkrečius asmenis galime turėti įvairiausių nuomonių.
Aktualijos 2026-06-02
Stojo ginti Ruginienę: neinformuodama visuomenės apie nutekintus duomenis klaidų nepadarė?
Neinformuodama visuomenės apie nutekintus Registrų centro (RC) duomenis premjerė Inga Ruginienė esminių klaidų nepadarė, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. „Iš to, kokia informacija aš disponuoju ir kas man yra žinoma, manau, kad ji (premjerė – ELTA) nepadarė jokių esmingų klaidų“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius. „Premjerė frakcijoje šiandien pakankamai išsamiai ir plačiai paaiškino tą situaciją.
Aktualijos 2026-06-02
Olekas viliasi užbaigti pusmetį trukusį darbą: Seime sprendžiamas LRT įstatymo pataisų likimas
Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, jog per antradienį parlamente vyksiantį paskutinį balsavimą dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų pavyks užbaigti pusmetį trukusį darbą. „Tikiuosi, kad baigsime daugiau nei pusmečio darbus, susijusius su Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pataisomis“, – žurnalistams prieš posėdį sakė J. Olekas. „Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie aktyviai dalyvavo.
Aktualijos 2026-06-02
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Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas įvyko be sutrikimų, nepaisant gautų grasinimų
Nepaisant keliems šimtams mokyklų išsiųstų pranešimų apie sprogmenis, pirmadienį vykęslietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai, nurodo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). „Egzaminas praėjo sklandžiai. Viso egzamino metu budėjo agentūros specialistų komanda. Kai kuriuos egzamino vykdymo centrus pasiekė provokacijos, tačiau tai nesutrikdė proceso“, – Eltai pateiktame komentare nurodė NŠA Komunikacijos skyriaus vedėja Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė.
Aktualijos 2026-06-02
Seime – paskutinis balsavimas dėl LRT
Antradienį Seimas turėtų galutinai apsispręsti dėl parlamento darbo grupėje parengtų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų priėmimo. Kaip skelbta, pataisų projektas gegužės pabaigoje įveikė antrąjį balsavimą Seime. Po svarstymo už jį balsavo 67 Seimo nariai, 30 buvo prieš, dar 7 parlamentarai susilaikė. Naujajame įstatymo projekte performuluota LRT misija, numatyti visuomeninio transliuotojo tarybos sudėties pakeitimai.
Aktualijos 2026-06-02
Dėl Kasčiūno įrašo Šedvydis kreipėsi į Seimo etikos sargus
Socialdemokratas Laurynas Šedvydis pirmadienį kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno „Facebook“ įrašo, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su prierašu „Good Night Left Side!“ („Labanakt, kairieji!“). Parlamentaras komisijos prašo nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinute L. Kasčiūnas nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso normų.
Aktualijos 2026-06-01
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Ruginienė įspėja dėl Rusijos retorikos: tai yra visiška propaganda
Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, premjerėInga Ruginienė tikina, jog bet kokia Kremliaus retorika apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę bepiločių orlaivių atakoms, yra propaganda. „Labai aiškiai ir atsakingai darėme pranešimą ir dar kartą kartoju – Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje.
Aktualijos 2026-06-01
Šabanovas: dalis abiturientų jau dabar žino, kad yra išlaikę egzaminą
Pirmadienį antrąja lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalimi pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją, dalis abiturientų jau žino, kad jį yra išlaikę, sako Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vadovas Simonas Šabanovas. „(Abiturientai – ELTA) tikrai yra pasiruošę. Jie mokėsi nuo pirmos klasės. Jeigu mokeisi dvylika metų, tos užduotys tikrai nėra kažkokios baisios“, – pirmadienį surengtos spaudos konferencijos metu sakė NŠA vadovas.
Dėl dantų implantų nuteistam buvusiam kariuomenės vadui – Nausėdos strėlės: apmaudą sukeliantis atvejis
eismui pripažinus buvusį kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog kol kas per anksti aptarinėti galimybę atimti iš jo generolo laipsnį. Vis dėlto, šalies vadovas pažymi, jog jam dėl dabartinės situacijos yra liūdna ir apmaudu. „Tai tikrai per ankstyvas klausimas (ar būtų svarstoma atimti iš V. Rupšio generolo laipsnį – ELTA). Man labai apmaudu, sakyčiau, žmogiškai apmaudu, kad taip yra.
Aktualijos 2026-05-22
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Popovienė: ugdymo įstaigos turi geriau pasiruošti ekstremalių situacijų valdymui
Šią savaitę skirtingose šalies vietose tarnyboms du kartus skelbus oro pavojų, dalis švietimo įstaigų sureagavo netinkamai, todėl savivaldybės raginamos peržiūrėti veiksmų, kurių reikėtų imtis panašiose situacijose, algoritmus bei su jais bus supažindinti visą švietimo bendruomenę, sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. „Į šią savaitę paskelbtus oro pavojus didelė dalis mokyklų reagavo tinkamai ir atsakingai.
„Sistema valosi“: Sinkevičius prakalbo apie sulaikytus pareigūnus
Teisėsaugos operacija, kurios metu buvo sulaikyta trylika policininkų ir pasieniečių, rodo, kad sistema valosi, o kontrabanda, korupcija ir veikimas prieš valstybę – nebus toleruojami, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. „Ačiū sąžiningai dirbantiems pareigūnams, prokurorams ir visoms tarnyboms, kurios parengė ir įgyvendino didelio masto operaciją prieš kontrabandos balionais schemą.
Aktualijos 2026-05-22