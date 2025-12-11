Augustė Lyberytė
Davidonytė: kol kas nesame apsisprendę dėl dalyvavimo darbo grupėje dėl LRT įstatymo pataisų
Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė sako nežinanti, ar jos vadovaujama organizacija dalyvaus Seimo pirmininko buriamoje darbo grupėje, kuri tobulins daug kritikos sulaukusias Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas. Pasak žurnalistės, parlamento vadovo prašoma inicijuoti diskusijas dėl platesnių pokyčių LRT, tačiau tai, anot jos, nebuvo išgirsta.
(16)Aktualijos 2025-12-22
Seimo opozicija nerimauja dėl LRT įstatymo pataisų: abejoja, ar „aušriečiai“ nepakeis sprendimų
Penktadienio rytą su valdančiosios koalicijos atstovais susitikę opozicinių frakcijų lyderiai sako, jog Seimo dauguma nusprendė imti „techninę pertraukėlę“ svarstant prieštaringai vertinamas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas. Ir nors tai, anot opozicijos atstovų, yra pozityvus žingsnis, politikai nėra garantuoti, jog sprendimai nepasikeis pagal valdančiosios „Nemuno aušros“ nuomonę.
Aktualijos 2025-12-19
Dėl LRT pataisų valdantieji lauks grįžtant Vilkausko
Tai, ar Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisos bus priimtos šįmet, ar jau po Naujųjų, priklausys nuo to, kaip seksis atsigauti ketvirtadienį Seime sunegalavusiam Kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui, sako socialdemokratė Orinta Leiputė. Anot jos, valdantieji tebemato poreikį Seime kelią besiskinančio įstatymo projekto priėmimui.
Aktualijos 2025-12-18
REKLAMA
REKLAMA
Neslūgstant įtampoms dėl LRT įstatymo pataisų, Juozas Olekas susitinka su opozicija
Tęsiantis chaosui dėl Seime skubos tvarka svarstomų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, parlamento vadovas Juozas Olekas atvyko į opozicinių frakcijų pasitarimą. Opozicija tęsia Seimo posėdžių boikotą ir grįžta į plenarinių posėdžių salę tik LRT įstatymo pataisų svarstymui. Ketvirtadienį, prasidėjus vakariniam Seimo posėdžiui, opozicijos nariai persikėlė dirbti į parlamento Konstitucijos salę. Netrukus į ją atvyko ir J. Olekas.
Aktualijos 2025-12-18
Juozas Olekas: Seimas turėtų atšaukti nenumatytą posėdį dėl LRT pataisų
Seimas turėtų atšaukti ketvirtadienį planuotą neeilinį plenarinį posėdį, skirtą LRT vadovo atleidimą lengvinančioms pataisoms priimti, pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Galutinį sprendimą ketvirtadienį dėl to priims Seimo valdyba. Parlamentarai negali imtis įstatymo projekto priėmimo, kol pasiūlymų jam nebaigė svarstyti Kultūros komitetas. Jo pirmininkas Kęstutis Vilkauskas ketvirtadienį sunegalavo ir buvo išvežtas į ligoninę, tad LRT pataisų svarstymas komitete irgi atidėtas.
Aktualijos 2025-12-18
Skvernelis kreipėsi į Nausėdą dėl valdančiųjų buldozerio: „Tikiuosi, kad prezidentas ta savo teise pasinaudos“
Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis viliasi, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda vetuos Seime skubos tvarka svarstomas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas. „Manau, kad prezidentas pakeis tą trajektoriją. Jeigu bus tas buldozeris, įstatymas pasieks finišą, bus priimtas, mano asmenine nuomone, manau, kad prezidentas vetuos tą projektą.
Aktualijos 2025-12-18
REKLAMA
REKLAMA
Nausėda: procesai Seime primena hibridinę ataką
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad neslūgstant įtampoms dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT), visuomeninio transliuotojo Taryba galėtų atsistatydinti in corpore. Tuo metu procesus Seime, kur skubos tvarka svarstomos LRT įstatymo pataisos, šalies vadovas vadina savotiška hibridine ataka. „Siūlau labai konstruktyvią ir paprastą priemonę.
Aktualijos 2025-12-18
Seimas ketvirtadienio vakarą rinksis į dar vieną nenumatytą posėdį
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų šaukiamas dar vienas nenumatytas Seimo posėdis. Jis bus rengiamas ketvirtadienio vakarą. Tokį sprendimą trečiadienį patvirtino Seimo valdyba. „Turime valdybos posėdį, kuriame yra vienas klausimas dėl nenumatyto posėdžio sušaukimo rytoj, gruodžio 18 dieną, nuo 16:30 iki 24 valandos, jeigu reikės.
Aktualijos 2025-12-17
Leiputė: Seimas ketvirtadienį nesvarstys LRT pataisų, galimi papildomi posėdžiai
Seimui po svarstymo pritarus nevienareikšmiškai vertinamoms Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisoms, parlamento vicepirmininkė Orinta Leiputė sako, kad galutinis balsavimas dėl šio klausimo ketvirtadienį nenumatomas. Anot socialdemokratės, neatmetama, kad įstatyminių pataisų priėmimui reikės šaukti papildomus Seimo posėdžius. „Ne, rytoj priėmimo tikrai nebus“, – trečiadienį Seime Eltai teigė O. Leiputė.
Aktualijos 2025-12-17
REKLAMA
REKLAMA
LRT tarybai siūloma spręsti dėl generalinės direktorės ateities ir svarstyti įstatymo pakeitimus
Valstybės kontrolės atlikto Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) audito išvadas svarstęs Seimo Audito komitetas siūlo visuomeninio transliuotojo Tarybai įvertinti, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė gali tęsti darbą. Toks prašymas įrašytas į trečiadienį patvirtintą komiteto sprendimą. Parlamentarai taip pat nurodo, kad teiks naujas LRT įstatymo pataisas, kuriomis sieks stiprinti Tarybos nepriklausomumą.
Aktualijos 2025-12-17
Seime pritarta komiškam pasiūlymui: šis susijęs su Širinskienės katinu Nuodėguliu
Seime antradienio vakarą pradėjus svarstyti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų svarstymą, valdantieji ėmė atmetinėti daugiau nei pusantro šimto opozicijos įregistruotų komiškų pasiūlymų, kuriais opozicija siekia vilkinti projekto priėmimo procesą. Tarp politinių oponentų iniciatyvų – ir ironiškas Ingridos Šimonytės siūlymas apibrėžti, kad žurnalistai valdančiuosius politikus kalbintų tik pakilia tonacija.
Aktualijos 2025-12-16
Trečiadienį šaukiamas nenumatytas posėdis dėl LRT pataisų: „Rytoj viską pabaigtume“
Antradienio vakarą Seimui vis dar svarstant Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisas, pertraukos metu sušauktas parlamento valdybos posėdis. Jo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasiūlė trečiadienį surengti nenumatytą parlamento posėdį. „Mano siūlymas – pasižiūrint, kaip šiandieną seksis diskusijos, nusimatyti rytoj nenumatytą posėdį. (...) Nuo 11 val. siūlau iki 21 val. Numatyti nenumatytą posėdį.
60 Aktualijos 2025-12-16
REKLAMA
REKLAMA
Jurkynas: antradienį taryba spręs dėl pasitikėjimo Monika Garbačiauskaite-Budriene
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas sako, kad po antradienį vyksiančio posėdžio paaiškės, ar pasitikėjimas visuomeninio transliuotojo generaline direktore Monika Garbačiauskaite-Budriene yra susvyravęs. „Tiek aš, kaip Tarybos primininkas, tiek Taryba atsakingai žiūri į organizacijos valdymą, į ten dirbančių žmonių prasmingą darbą ir mes nepriimame karštų sprendimų čia ir dabar.
Aktualijos 2025-12-13
Robertas Kaunas: Rūdninkų karinio miestelio konkurso įmonės institucijoms nekėlė abejonių
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, jog tarp Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo rangovų konkurso laimėtojų yra ir anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog nei viena įmonė atsakingoms institucijoms nesukėlė jokių abejonių „Nei viena įmonė ir įmonių partnerės, kurios dalyvavo konkurse, nesukėlė jokių abejonių nei Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), nei Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui (AO...
Aktualijos 2025-12-12
Premjerė Inga Ruginienė palaiko LRT įstatymo pataisas: žiniasklaidos laisvė nebus ribojama
Premjerė Inga Ruginienė sako palaikysianti ketvirtadienį Seime valdančiųjų inicijuotas naujas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas. Nors žurnalistų bendruomenė kritikuoja naująją projekto redakciją ir skubą jį pateikti, Vyriausybės vadovė tvirtina, kad šia iniciatyva žiniasklaidos laisvė nebus apribota. „Frakcijoje buvo nuspręsta palaikyti pateikimą“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams teigė I. Ruginienė, paklausta, kaip pati balsuos dėl minėto projekto.
Aktualijos 2025-12-11
REKLAMA
REKLAMA
Ruginienė: biudžeto balsavimas atskleis, kurie koalicijos partneriai verti pasitikėjimo
Premjerė Inga Ruginienė sako, jog ketvirtadienį Seime planuojamas galutinis balsavimas dėl kitų metų valstybės biudžeto parodys, kuriais koalicijos partneriais galima pasitikėti, o kuriais – ne.
Aktualijos 2025-12-11