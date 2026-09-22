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Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
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Rugsėjo 22 d. Antradienis
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Horoskopai
Konkursas baigėsi, sveikiname ****
[email protected]
!
Atrask gražiausias pasaulio vietas
Konkursas pasibaigęs
166
dalyviai
Ligita, Škotija
1
balsai
Ligita, Škotija
0
Ligita, Škotija
0
Ligita, Škotija
0
Ligita, Škotija
0
Portugalija - Algarvės regionas
0
Sigitas, Milanas
1001
balsai
Nijolė, Paryžius
1016
balsai
Arvydas, Londonas
1032
balsai
Ginučių piliakalnis.
1
balsai
Jovita, Filipinai
1098
balsai
Eglė, Klaipėda
4
balsai
Darius, Kipras
179
balsai
Kęstutis, Londonas
996
balsai
Aldona, Mianmaras
1066
balsai
Kristina, Havajai
1050
balsai
Dominykas, Graikija
1031
balsai
Kadagių Slėnio pažintinis takas - Birštono kruizas
3
balsai
Kirkilų apžvalgos bokšto adresas Kirkilų k,Biržų raj.
1
balsai
Petras, Čilė
1058
balsai
Donatas, Osaka
147
balsai
Sigita. Kaliningradas
0
Sigita. Lvovas
1
balsai
Sigita. Venecija
1
balsai
Saulius, Niagara Folsas
1017
balsai
Judita ,Latvija, Rundalė
0
Algirdas. Mathesono ežeras, Naujoji Zelandija
5
balsai
Jurga, Dubajus
133
balsai
Jolita, Estija
776
balsai
Virgis, Vankuveris
1108
balsai
Monika, Naujoji Zelandija
1124
balsai
Algimantas, Atėnai
1071
balsai
Jolita, Rokiškio dvaras
680
balsai
Lina Lietuva. Seredžius
3
balsai
Edita pietų Italija Alberobelo Truliai
2
balsai
Valentas, Toskana
169
balsai
Kuldiga, plačiausias krioklys Europoje.
3
balsai
Privati Graikijos sala Chersonisi
1
balsai
Andrius, Gdanskas
1108
balsai
Ieva, Antalija
132
balsai
Saulė, Marokas
138
balsai
Malta, Comino sala
1370
balsai
Dovydas, Madridas
1158
balsai
Nerijus, Pekinas
165
balsai
Benas, Disneilendas
202
balsai
Vilma, Šventoji
167
balsai
Vytautė, Naujasis Delis
1085
balsai
Eugenijus, Kreta
1146
balsai
Gintarė, Venecija
165
balsai
Justina, Filipinai
1121
balsai
Martynas, Adelaidė
98
balsai
Arnas, Maldyvai
1131
balsai
Juozas, Fidžis
171
balsai
Ona, Petra
159
balsai
Julija, Kinija
167
balsai
Nerijus, Los Andželas
170
balsai
Mantas, Krokuva
138
balsai
Simas, Mauricijus
126
balsai
Vilija, Graikija
171
balsai
Vilma, Namibija
1151
balsai
Tautvydas, Egiptas
151
balsai
Antanas, Trakų pilis
162
balsai
Marytė, Slovakija
132
balsai
Jonas, Indija
337
balsai
Petras, Norvegija
162
balsai
Irma, Niujorkas
167
balsai
Tomas, Balis
1094
balsai
Gediminas, Tenerifė
129
balsai
Rimas, Islandija
166
balsai
Tomas, Mombasa
168
balsai
Marius, Havajai
157
balsai
Lina, Butanas
146
balsai
Edita pietų Italija Alberobelo Truliai
1
balsai
Vilma, Estija Sorve švyturys
2
balsai
Edita Kolkos ragas Latvija
2
balsai
Aistė, Kaunas
3
balsai
Oksana, Trakai, Lietuva
27
balsai
OKSANA NIDA, LIETUVA
29
balsai
OKSANA RODAS, GRAKIJA
26
balsai
Palanga
7
balsai
Telšiai
5
balsai
Renata, El Bonijo
4
balsai
Natalija, Turkija
97
balsai
Vitalija, Jordanija
4
balsai
Vitalija, Kolumbija
4
balsai
Vitalija, Venesuela
3
balsai
Vitalija, Pietų Afrikos respublika
3
balsai
Vilė ,Sigulda
2
balsai
Laura Barselona
1
balsai
Astra, Pakruojis
1
balsai
Berlynas
6
balsai
Amsterdamas
6
balsai
Vytautė, Venspilis
1
balsai
Sandra, Orange bay sala, Egiptas.
1
balsai
Kaprio sala Italijoje
11
balsai
Vaida, Čilė, Atakamos dykuma
1
balsai
Vilma, Druskininkai
37
balsai
Vilma, Vilniaus arkikatedra
30
balsai
Vilma, Gedimino pr., Vilnius
29
balsai
Vilma, Lazdijų rajonas
30
balsai
Vilnius
8
balsai
Edita Siauliai
4
balsai
Edita Vilnius
5
balsai
Edita Dublinas
4
balsai
Edita Tailandas
3
balsai
Edita Tailandas
3
balsai
Edita Mauricius
2
balsai
Edita Mauricius
6
balsai
Edita Mauricius
2
balsai
Sergej, Madeira
11
balsai
Arūnė, Jordanija
13
balsai
Vilma, Daugų (Didžiulio) ežeras
30
balsai
Rita. Lietuva
8
balsai
Vilma, Daugų ežeras
32
balsai
Rita. Kreta
5
balsai
Sa
1
balsai
Erika, Italijos alpės nuo Sass Pordoi viršūnės
7
balsai
Tailandas
16
balsai
Tautvydas, Indonezija Balis
12
balsai
Brigita Santorinis Graikija
3
balsai
Tautvydas, Indonezija Balis
5
balsai
Danguolė Sirmionė
3
balsai
London eye
2
balsai
Asta Šiauliai
4
balsai
Raimundas. Italija
1
balsai
Viktorija susinskaite mazeikiu rajonas tirksliai kudirkos vienas LT-89328
2
balsai
Lijana, "Preikestolen" Norway
111
balsai
Lijana, "Preikestolen" Norway
105
balsai
Lijana, Bare Island Fort, La Perouse Sydney
111
balsai
Lijana, Burleigh Heads, Queensland. Australija
107
balsai
Lijana, Burleigh Heads, Queensland. Australija
110
balsai
Irma San Lietuva Nida
2
balsai
Irma San Lietuva Moletai
5
balsai
Irma San Venecija
2
balsai
Irma San Londonas
1
balsai
Irma San Milton Keisas D. Britanija
2
balsai
Irma San Dominikos respublika Punta Cana
4
balsai
Žydrūnė, Dusios ež. pakrantės, Lietuva
10
balsai
Žydrūnė, Lenkija
6
balsai
Žydrūnė, Italija
7
balsai
Žydrūnė, Slovakija
9
balsai
Žydrūnė, San Marinas
5
balsai
Birutė, Jūrmala
2
balsai
Irma San Lietuva Moletai
5
balsai
Irma San Dominikos respublika Punta Cana
3
balsai
Irma San Lietuva
5
balsai
Irma San Danija
0
Irma San Vokietija
6
balsai
Irma San Lietuva
4
balsai
Irma San Lietuva
4
balsai
Irma San Dominikos respublika
2
balsai
Irma San Dominikos respublika
3
balsai
Irma San Venecija
3
balsai
Sigita, Venecija
6
balsai
OKSANA, OLANDO KEPURE, LIETUVA
24
balsai
Čekija - Macochos tarpeklis (Propast Macocha)
34
balsai
Eglė, Klaipėda (Molas)
8
balsai
Arvydas, Korfu
13
balsai
Arvydas, Korfu
11
balsai
Arvydas, Korfu
11
balsai
Arvydas maldyvaiii
15
balsai
Arvydas maldyvaii
10
balsai
Arvydas maldyvai
13
balsai
Greta, Lenkija
7
balsai
Greta, Izraelis
8
balsai
Greta, Kipras
5
balsai
1
2
3
4
5
6
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