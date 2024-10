Kinas namuose

Aktoriui Chris Pratt šie metai nusimato itin sėkmingi, nes jis vaidina dvejuose dideliuose 2023-ųjų filmuose. Buvusi televizijos serialo „Parkai ir poilsis“ (angl. „Parks and Recreation“) žvaigždė per pastarąjį dešimtmetį suvaidinęs tokiose franšizėse, kaip „Galaktikos sergėtojai“ (angl. „Guardians of the Galaxy“) ir „Juros periodo pasaulis“ (angl. „Jurassic World“), tapo vienu geidžiamiausių Holivudo aktorių.