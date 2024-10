Olimpinė studija

Pirmojo aukso olimpinėse žaidynėse karjeroje siekiantis 37-erių serbas Novakas Džokovičius (ATP-2) atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės išsipildymo. Penktadienį pusfinalyje serbas per 1 valandą 48 minutes 6:4, 6:2 nugalėjo italą Lorenzo Musetti (ATP-16). Tai buvo 7-a serbo pergalė prieš italą per 8 tarpusavio dvikovas. Po ketvirtfinalio N.Džokovičius nerimavo dėl savo kelio būklės ir galvojo, kad jam vėl plyšo medialinis meniskas kaip šių metų „Roland Garros“ turnyre.