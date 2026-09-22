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Uvis - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Uvis reikšmė:
Manoma, kad tai - baltų kilmės vardas, iki šiol gana paplitęs Latvijoje.
Latviai šio vardo reikšmę aiškina taip: „negodus (dosnus), pasitikintis savo dvasinėmis vertybėmis“.
Lietuvoje tai yra retas vardas, nors Uvis yra žinomas kaip vienas pagrindinių herojų iš istorinių nuotykių knygų serijos „Skomantų kronikos“.
Vardadieniai: 05-03
Vardo Uvis populiarumas
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