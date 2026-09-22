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Ugnija - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Ugnija reikšmė:Vedinys iš vardo Ugnė. Iš lietuviško žodžio ugnis. Kai kuriose Lietuvos vietose ugnies deivė buvo vadinama Ugnija arba Ugnine.
Vardo Ugnija populiarumas
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