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Urtis - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Urtis reikšmė:Vyriška vardo Urtė forma. Vardo kilmė nėra aiški. Vokiečiai teigia, kad vardas yra Baltiškos kilmės ir reiškia „su kardu“ (kitaip sakant „karingoji“). Labiau tikėtina, kad tai – adaptuotas senovės skandinavų likimo deivės Urdės vardas. Iš Urðr (Urdė) [= dalia, lemtis]. Iš kitų versijų paminėsime šias: iš lietuvių urtas [= didelis noras, užsispyrimas]; albanų urti [= išmintinga]; danų urte [= augalas, žolelė]; vardo Ruth variantas baskų kalba [= kompanionė, draugė] variantas; sutrumpinta ir sulietuvinta vardo Dorotėja versija.
Vardo Urtis populiarumas
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