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Ulrikas - vardo reikšmė ir vardadienis

Vardo Ulrikas reikšmė:

Iš germaniško vardo Ulrich, kurį sudaro elementai uodal [= klestėjimas] ir ric [= valdovas, jėga]. Taigi, vardo reikšmė yra „klestintis valdovas".

Vardadieniai: 07-04

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